З Гааги виганяють російських дипломатів через шпигунські дії.

Нідерланди, своєю чергою, закриють консульство в Санкт-Петербурзі.

 

 

Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило про намір скоротити штат російських дипломатів у посольстві в Гаазі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на слова керівника нідерландської дипломатії Вопке Гукстри (Wopke Hoekstra). Також буде закрито торговельне представництво Росії в Амстердамі. 

 

Як заявив Гукстра, це робиться через постійні спроби Росії інфільтрувати шпигунів у місцеве дипломатичне середовище. «Росія продовжує спроби таємно доставляти аґентів розвідки до Нідерландів під прикриттям дипломатії. Ми не можемо дозволити цього і не дозволимо. Водночас Росія відмовляється видавати візи нідерландським дипломатам, які працюватимуть у консульстві в Санкт-Петербурзі чи в амбасаді в Москві» – заявив він.

 

За словами глави нідерландського зовнішньополітичного відомства, у посольстві РФ зможуть працювати не більше дипломатів, ніж в амбасаді Нідерландів у Москві. Гукстра зазначив, що близько десяти російських дипломатів мають залишити країну протягом двох тижнів.

 

Водночас Нідерланди планують 20 лютого закрити генеральне консульство у Санкт-Петербурзі через брак персоналу. Амбасада країни у Москві продовжить роботу.

 

У МЗС Росії заявили, що «Москва дасть дзеркальну відповідь» на рішення Нідерландів скоротити кількість російських дипломатів у країні.

 

Нагадаємо, що в березні 2022 року влада Нідерландів вислала 17 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Після цього в країні залишилося 58 російських дипломатів.

19.02.2023

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