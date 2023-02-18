Через пориви вітру на Львівщині зафіксовані відключення електроенергії. Енергетики відновлюють електропостачання, про це повідомляє «Львівобленерго».

«Сьогодні на Львівщині не впроваджені графіки аварійних чи погодинних відключень, однак зафіксовані знеструмлення внаслідок сильних поривів вітру. Через вітер гілки дерев з-за меж охоронних зон ліній потрапляють на проводи і спричиняють пошкодження мереж та знеструмлення», – йдеться в повідомленні «Львівобленерго».

Зокрема, станом на 12:00 через негоду були знеструмлені 67 населених пунктів повністю та 37 частково у різних районах області:

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська, Жидачівська частина);

Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Яворівська, Мостиська частина);

Східному РЕМ (Золочівська частина);

Карпатському РЕМ (Турківська частина);

Південному РЕМ (Сколівська частина).

Відновленням електропостачання займаються 22 бригади «Львівобленерго».

В Івано-Франківській області 18 лютого також можливі аварійні вимкнення електроенергії через поривчастий вітер.

"Причина — поривчастий вітер до 40 м/с. Не підходьте до обірваних проводів, це – смертельно небезпечно", – пишуть енергетики.

Повідомити про аварійну ситуацію або дізнатися орієнтовний час ліквідації аварії можна у Viber-боті за посиланням.