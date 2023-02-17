Шольц закликав союзників передати Україні танки негайно.

Німецький канцлер запевнив, що «проводитиме інтенсивну кампанію» за те, щоб союзники просунулися в цьому питанні.

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц виступив зы закликом зробити все можливе для відправки до України важкої бойової техніки. «Союзники, які мають у своєму розпорядженні танки, повинні відправити їх Україні зараз же», ­– заявив Шольц у п'ятницю, 17 лютого, під час виступу на 59-й Мюнхенській безпековій конференції. Він додав, що «проводитиме інтенсивну кампанію» за те, щоб союзники просунулися в цьому питанні. Про це повідомив німецький новинний телеканал N-TV.

Заклик Шольца ознаменував собою різку зміну ролей, оскільки раніше саме союзники чинили тиск на Німеччину з вимогою схвалити постачання до України танків Leopard 2. Наприкінці січня Німеччина нарешті поступилася, заявивши, що відправить 14 танків, щоб спільно зі союзниками допомогти Збройним силам України сформувати два танкові батальйони.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що союзники поки що зібрали лише «півбатальйону» з танків Leopard 2 A6, у тому числі 14 з Німеччини та три з Португалії. Ще один батальйон матиме на озброєнні танки старішої моделі Leopard 2 A4. Тут основний внесок зробить Польща.

Не до кінця зрозуміла ситуація з Нідерландами, які спершу пообіцяли передати Україні 18 танків Leopard 2, які були взяті в лізинг у Німеччини та перебувають на службі у німецько-нідерландському батальйоні. Потім нідерландські офіційні особи в коментарі для газети Die Welt заявили, що не готові віддавати ці танки. Та згодом прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запевнив, танки Україні таки передадуть.

На конференції в Мюнхені Шольц сказав, що Німеччина «зробить свій внесок, щоб допомогти нашим партнерам ухвалити це рішення (щодо танків – ред.), наприклад, навчаючи українських вояків тут, у Німеччині, або підтримуючи їх логістикою та поставками».

Шольц підкреслив, що Німеччина й надалі тісно координуватиме всі важливі кроки військової допомоги Україні зі своїми партнерами з Альянсу. Певні зволікання з поставками канцлер ФРН пояснив так: «Це обережність перед стрімкою роботою, згуртованість перед сольним виступом». Водночас він запевнив, що підтримка України буде побудована так, «щоб ми могли її тримати довго».