Рятувальники попередили про сходження лавин у Карпатах на вихідні.

На високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Вона зберігатиметься упродовж двох днів. Про це повідомили на fb-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується 18–19 лютого на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим туристам радять утриматися від походів на високогір'я.

Також помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 17–19 лютого у горах Львівської та Чернівецької областей.