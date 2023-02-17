359-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:15 Французька мережа супермаркетів "Ашан" в Росії допомагає окупантам з товарами на фронті, а також збирає дані про своїх співробітників для їхньої мобілізації. Про це йдеться у матеріалі, підготованому редакціями Le Monde, Bellingcat та Insider. У так званій "гуманітарці", оформленій з боку десяти юродичних осіб, вказано відправку футболок, запальничок, бритв і сигарет. Ці юрособи пов'язані з петербурзьким комунальним підприємством, яким керує міський комітет з транспорту. "Ашан" відмовився із російського ринку, він має у РФ 230 магазинів; філії дають 10% від обігу – близько 3,2 млрд євро на рік.

12:03 Російські війська змінили тактику на Донецькому напрямку, зменшивши кількість нічних атак, констатував в ефірі телемарафону керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський: "Їхні дії на сьогодні кардинально змінилися. Немає тих потужностей, з якими вони починали штурмові дії і наступ в цьому напрямку. За останні 2 дні чисельність штурмових дій в цьому напрямку коливається від 3 до 4. Натомість вдень ворог застосовує артилерію дуже потужно. Так, за вчорашній день використав 223 рази на Донецькому напрямку, штурмових дій в районі Вугледару, Мар’їнки було 16. В цілому всі атаки були відбиті, за вчорашній день і всю ніч жодного просування ворога там не спостерігається. На мою думку, для відновлення, щоб вони могли повноцінно атакувати, їм потрібен час. Я думаю, щонайменше це травень-червень, але ворог буде постійно турбувати по цьому напрямку, оскільки вони мають таке визначене завдання від свого так званого президента"

11:48 Служба безпеки України затримала у Херсоні директора місцевого рекламного агентства, який пішов на співпрацю з окупантами і запропонував рашистам PR-послуги із інформаційної підтримки кремлівського псевдореферендуму, займався розробкою "стратегії" ворожої інформкампанії про "приєднання" регіону до складу Росії. Його фірма розробила і виготовила оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту. Чоловік також погодився на "переєстрацію" свого бізнесу в окупаційній адміністрації.

11:22 Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова брати участь у переговорах із Росією – але не про територіальні поступки, а про гарантії безпеки. "Ми хочемо безпекових гарантій. Будь-які територіальні компроміси зроблять нас слабшими як державу", – сказав Зеленський у інтерв'ю BBC. Президент наголосив, що поняття "компромісу" засадничо є прийнятним – але не тоді, коли йдеться про теперішню Росію. "Це не про компроміс як такий. Чому ми мали б боятися цього? Ми робимо мільйони компромісів щодня. Але питання – з ким? Із Путіним? Ні. Нема довіри", – сказав Зеленський.

11:11 Російські військові вирішили масово застосовувати авіацію в Україні, незважаючи на потенційні масові втрати та нестачу кваліфікованих пілотів, розповіло російському опозиційному виданню «Важные истории» джерело, близьке до Міноборони, визнавши, що придушити українську ППО російській авіації буде складно.

11:04 Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") ініціює відкликання народного депутата Сергія Льовочкіна (група "Платформа за життя та мир") зі складу комітету, оскільки Льовочкін не має допуску до державної таємниці під час дії воєнного стану. Льовочкін був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання за списками партії "Опозиційна платформа - За життя" та входив до однойменної фракції.

11:00 Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується, повідомили в Укренерго. Споживання нині дещо нижче, ніж у вчора, електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання. Відповідно, ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились, але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Вчора через мережеві обмеження вчора споживання обмежувалось у м. Києві, Київській та Житомирській областях.

10:44 Китайський лідер Сі Цзіньпін виступить з промовою про мир на 24 лютого, повідомив голова комісії з закордонних справ ЦК КПК (найвищий посадовець в дипломатичній ієрархії КНР) Ван Ї під час розмови в Римі з міністрою закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Ван Ї сьогодні візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

10:31 Сейм Латвії дав дозвіл на передачу Україні автомобілів, які були конфісковані у п'яних водіїв. "Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України", - прокоментував рішення голова Комісії з оборони внутрішніх справ Раймонд Бергманіс.

Рішення про передачу транспортних засобів, які належать державі, буде приймати Кабінет міністрів, власне з пропозицію передачі конфіскованих автомобілів Україні виступив прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш. Процес передачі транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги.

10:10 Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті заявив CNN, що виступає проти поданого його однопартійцем Меттом Ґетцем проєкту резолюції, в якому йдеться про бажання припинити військову та фінансову допомогу Україні, заявивши, що підтримує Україну, але "не підтримує «чистий чек». Ми витратили тут 100 мільярдів доларів, ми хочемо виграти. Я думаю, що дії, які вжив президент Байден, трохи запізнилися". Напередодні член Палати представників від штату Флорида Метт Ґетц презентував проєкт резолюції "Втома від України", в якому міститься вимога припинити допомогу Києву, а влада США, згідно з вимогами проєкту, має вимагати від усіх учасників бойових дій "негайно досягти мирної угоди".

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З початку вторгнення в Україну сили Міністерства оборони Росії та приватних військових компаній, ймовірно, зазнали 175-200 тисяч втрат. Серед них, ймовірно, приблизно 40-60 тисяч загиблих. Рівень російських втрат значно зріс з вересня 2022 року, коли було запроваджено "часткову мобілізацію". За сучасними мірками, ці цифри відображають високе співвідношення загиблих до поранених. Майже напевно це пов'язано з вкрай примітивним медичним забезпеченням більшої частини збройних сил. Більшість російських втрат майже напевно спричинені артилерією. Сили ПВК "Вагнера" укомплектовані великою кількістю новобранців із числа засуджених. Ймовірно, рівень втрат серед них становить до 50%.

09:55 США не визнають Крим територією Росії і вважають його українським, з огляду на це США підтримують завдання Україною ударів по російських військових об'єктах на півострові, заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час виступу у Фонді Карнеґі у Вашингтоні: "Росія побудувала в Криму масу військових споруд, вони є законними цілями, по яких Україна завдає ударів, і ми підтримуємо це. Без демілітаризації Криму Україна не буде в безпеці, ця демілітаризація має стати частиною стійкого стримування".

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 141 260 (+800) осіб, танків – 3298 (+2) од., бойових броньованих машин – 6520 (+3) од., артилерійських систем – 2322 (+16) од., РСЗВ – 467 (+1) од., засобів ППО – 241 (+2) од., літаків – 298 (+0) од., гелікоптерів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2013 (+1) од., крилатих ракет – 871 (+14) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5187 (+20) од., спеціальної техніки – 221 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

96,5% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

37,6% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

86,5% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

75,4% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

41,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,2% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

09:00 НЕК "Укренерго" на сьогодні не доводила ліміти електроспоживання, у результаті оператори системи розподілу анонсують відсутність на цей день графіків відключень, що спостерігається вже шостий день поспіль.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, 5 з них, перероблені ЗКР С-300, по Харкову. 16 ракет збито нашими захисниками. Крім того, окупанти завдали 24 авіаційних удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка - Луганської та Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Світличне, Стрілеча і Вовчанськ на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка і Кучерівка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка та Озарянівка. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Кам’янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню потерпали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон. Постраждали мирні люди. У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв’язку, встановленої противником. За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM операторів. До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів. Щоб поповнювати втрати в живій силі, противник різними способами заманює до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства, зокрема так званих «гастарбайтерів». Так, нещодавно, нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один із таких заробітчан. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 4 райони зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, а також ще 2 інших важливих об'єкти окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 16 лютого російські війська завдали чергової серії ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на всій території України.

• Президент Росії Путін 16 лютого зустрівся з уповноваженим Російської Федерації з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, підтвердивши, що Кремль безпосередньо причетний до сприяння депортації та усиновленню українських дітей у російські родини.

• Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Бахмут до першої річниці вторгнення в Україну, що вимагатиме значно більших темпів російського просування, ніж спостерігалося останнім часом.

• Повідомляється, що російські війська посилюють використання повітряних сил в Україні, але навряд чи будуть намагатися різко посилити повітряні операції над контрольованою Україною територією.

• Росія і Україна обмінялися 202 військовополоненими в рамках обміну один на одного.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин витончено підривати довіру до Міністерства оборони Росії.

• Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, вздовж західних околиць міста Донецька та на заході Донецької області.

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували розвідку вздовж річки Дніпро в Херсонській області.

• Повідомляється, що Міністерство оборони Росії продовжує вербування ув'язнених.

• Російські окупаційні чиновники продовжили зусилля з інтеграції окупованих територій у російську правову систему.

• Президент Білорусі Олександр Лукашенко повторив свою давню шаблонну риторику про те, що білоруські війська атакуватимуть Україну, якщо Україна або Захід нападуть на Білорусь.