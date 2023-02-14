Чисельність російських військ на Кольському півострові скоротилася вп'ятеро.

Як повідомляє норвезька розвідка, це стало наслідком війни проти України.

 

 

Наземні сили Росії на Кольському півострові скоротилися до однієї п'ятої від чисельності перед повномасштабним вторгненням в Україну. Про це повідомило видання The Barents Observer з покликом на слова керівника Служби розвідки Норвегії, віцеадмірала Нільса Андреаса Стенсенеса (Nils Andreas Stensønes).

 

Як припускає норвезька розвідка, скорочення військ РФ поблизу російсько-норвезького кордону пов'язане з їхнім відправленням на війну до України.

 

«Як і багато інших російських підрозділів, сухопутні війська на Кольському півострові зазнали великих втрат в особовому складі та техніці в Україні. У бій кинули близько трьох батальйонно-тактичних груп загальною чисельністю понад три тисячі осіб. Близько половини [людей] втрачено. Крім того, Північний флот міг втратити до 100 танків та бронетранспортерів», – йдеться у щорічній доповіді Служби розвідки Норвегії, яку опублікували 13 лютого.

 

Зокрема згадується про бійців 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, які мали свої тренувальні табори на березі річки Печенга на Кольському півострові. Відомо, що бригада втратила дві батальйонні тактичні групи ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

 

Як зауважив у розмові з The Barents Observer Нільс Андреас Стенсенес, на тлі зазнаних в Україні втрат в особовому складі та техніці ядерна зброя якийсь час відіграватиме помітнішу роль у реґіональній обороні Росії. «Це означає, що поріг ядерної ескалації буде нижчим, у тому числі в районах поблизу Норвегії», – застеріг керівник Служби розвідки Норвегії.

 

У доповіді відомства також зазначено, що «центральна частина [російських] ядерних сил розміщена на підводних човнах і кораблях Північного флоту». The Barents Observer пише, що за часів СРСР з порту Північноморська виходили кораблі з тактичною ядерною зброєю, але «гучних новин» про їхню присутність у морі не було з часів холодної війни.

14.02.2023

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