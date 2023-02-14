Міністр закордонних справ Угорщини відвідав Білорусь.

Петер Сіярто заявив, що мета візиту – «підтримувати канали зв’язку» між двома країнами.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у понеділок, 13 лютого, відвідав Мінськ з офіційним візитом. Про це повідомило державне білоруське інформаційне агентство БЕЛТА. Угорський гість зустрівся зі своїм білоруським колегою Сергієм Алейником та міністром економіки РБ Олександром Червяковим.

Угорський міністр став першим за довгий час високопосадовцем країни – члена Європейської Унії, який відвідав Мінськ. Більшість країн ЄУ не визнають режим Олександра Лукашенка легітимним. Республіку Білорусь потрапила під жорсткі західні санкції за підтримку Росії у війні з Україною.

Щодо планів візиту в Мінську Сіярто написав у Facebook, що «війна в Україні стає чимраз жорсткішою і чимраз більше людей гине внаслідок бойових дій. Тепер потрібно врятувати людське життя, і це можна зробити тільки з миром». Угорський міністр відзначив, що його країна «очікує, що всі члени міжнародної спільноти діятимуть для того, щоб забезпечити швидкий мир і уникнути кроків, які ризикують продовжити або загострити війну».

«Я також буду представляти цю мирну позицію на перемовинах у Мінську. Очевидно, я зазнаю багатьох нападок на мене через візит, але наша позиція зрозуміла: канали зв'язку потрібно тримати відкритими. Якщо б ми не вели себе так, я б теж не зміг донести послання заклику до миру», – заявив Петер Сіярто.

За даними ЗМІ, на зустрічі Сіярто звернувся до білоруської влади з проханням зробити все можливе для припинення війни Росії з Україною та встановлення миру. Під час зустрічі із главою білоруського МЗС угорський гість намагався з'ясувати можливості Мінська для зниження напруженості між Росією та Україною. Своєю чергою Сергій Алейник наголосив, що білоруська сторона знову готова надати майданчик для перемовин представникам Москви та Києва.

Алейник визнав, що нині відносини між Білоруссю та ЄУ перебувають у найнижчій точці за всю їхню історію. «Неординарність цього візиту зумовлена, очевидно, тим рівнем відносин, які склалися між Білоруссю та Європейською Унією. Відносин, які переживають важкі часи. Відносин, які перебувають, мабуть, на нижчій точці з моменту їхнього встановлення та розвитку. На жаль, не всі партнери адекватно сприймають сьогодні миролюбний характер білоруської зовнішньої політики», – поскаржився глава білоруського МЗС на брифінгу за підсумками зустрічі з угорським колегою.

Відомо, що, сторони підписали програму співпраці між МЗС двох країн на 2023 рік. Вона передбачає продовження практики проведення діалогу між відомствами, комплекс заходів щодо стимулювання економічної співпраці, освітніх та культурних обмінів.

БелТА зазначає, що глава МЗС Угорщини лише «зачепив українську тему та її вплив на світові процеси, а також важливість мирного врегулювання конфлікту». При цьому під час зустрічі з Алейником він говорив про «необхідність робити все можливе для співпраці з Білоруссю».

«Сьогодні ми стикаємося з новими викликами часу. У нас дуже вузький коридор можливостей щодо співпраці. Але ми маємо робити все можливе для співпраці на благо наших країн», – наголосив Сіярто.

Наразі західні аналітики сперечаються щодо такого питання: діяв Будапешт самостійно і навіть всупереч позиції Євроунії щодо Білорусі чи таки Петер Сіярто напівлегітимно репрезентував усю спільноту. За другою версією Євроунія через Угорщину намагається чи то вирвати Мінськ із впливів Москви, чи то протестувати можливість використати його як відносно нейтрального союзника росіян для миротворчих зусиль.