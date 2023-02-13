Королі і лампочки

В майбутньому історики і філологи сперечатимуться хто має прерогативу для дослідження виступів шостого президента України.

Турне тижня

Після виступів президента України в Лондоні чи Брюсселі закрадається підозра, що Володимир Зеленський обрав собі не ту професію – далеко не першокласний комік (до Чарльза Спенсера Чапліна Володимиру Олександровичу десь так само, як водонапірній «шуховській» башті в Миколаєві до лондонського Біґ-Бена) виявився політиком, якого в майбутніх підручниках історії згадуватимуть не похапцем. Не кожного главу держави британський прем’єр особисто зустрічає на аеродромі, тамтешній король запопадливо запрошує до свого обійстя, німецький канцлер плутається в протоколі і не знає під яким прапором має стояти (Зеленський допоміг Шольцу і нагадав барви стягу Німеччини) а в Європарламенті Зеленського зустрічають вигуками “Слава Україні! Героям Слава!”.

Минулорічного березня, коли президент України звертався до британського парламенту онлайн, Зеленський цитував Вінстона Черчилля і казав, що українці "боротимуться до кінця на морі, в повітрі, за свою землю, чого би це не коштувало". Тепер будуть цитувати фразу Зеленського адресовану Чарльзу ІІІ, який, крім того, є ще військовим льотчиком "Король - це пілот Військово-повітряних сил. А в Україні сьогодні кожен пілот Військово-повітряних сил - це король". А напис на шоломі пілота ЗСУ "Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб її захистити" вже став крилатою фразою.

Візит на острів Зеленський підсумував так: "Всюди я говорив про те, як посилити наших воїнів, є дуже важливі домовленості і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці - бойової авіації, але над цим нам ще треба попрацювати. Я був дуже радий переконатися, наскільки британці прагнуть, щоб ми перемогли. І все це надихає".

Про результати переговорів з Макроном і Шольцем за закритими дверима стане відомо згодом, коли Зеленський на вітчизняних аеродромах зустрічатиме авіаційну допомогу з Європи.

Підготовка тижня

Міністр оборони України Олексій Резніков залишається популярним у потоці новин і без прикрого для нього згадування про закупівлі за завищеними цінами продуктів харчування для ЗСУ. Поки компетентні органи досліджують скандал з яйцями по 17 гривень Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном щодо пріоритетів на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн". Про те, що черговий саміт відбудеться в День закоханих, а це має якийсь глибокий, майже метафізичний підтекст, не говорили лише ліниві, а позбавлені сентиментів військові, мається на увазі прес-секретар Пентагону Пет Райдер, повідомив, що під час бесіди йшлося про постачання Україні засобів протиповітряної оборони, далекобійну артилерію та пришвидшення постачання зброї, про надання якої було домовлено на минулому "Рамштайні" 20 січня. У свою чергу Резніков відреагував так: "Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці України. Усе це можливо завдяки довірчим і прозорим стосункам та спільній впевненості у перемозі України над армією вбивць, мародерів і ґвалтівників".

Зараз Резніков уже у Рамштайні, а у Верховній Раді фракція «Слуга народу» підготувала відповідні законодавчі зміни, які дозволять під час дії воєнного стану призначати на посаду міністра оборони військового. З 2018 року, згідно з чинним законодавством, міністром оборони може бути лише цивільна особа. За словами нардепки Мар’яни Безуглої, проект, який дозволить керувати війною військовому буде проголосований «навіть в ургентному порядку». Медична лексика Безуглої відновила роздуми щодо ймовірної відставки Резнікова, який є цивільним, з поста міністра оборони і призначення головою МО чинного керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, який є військовим.

Енергетика тижня

Крім того що українські енергетики герої, які за лічені години можуть полагодити те, що реанімації не піддається, вони вміють тримати співвітчизників у тонусі. Перше з «Укренерго» прийшла блага вість про запровадження «днів без виключення», тобто днів, коли цілі області будуть насолоджуватися відсутністю припинення постачання електрики на дві, чотири або ще скількись годин, а «Укренерго» тим часом вимірюватиме фактичне споживання електроенергії. 8 лютого такі вимірювання проводили в Запорізькій і Донецькій областях, 9 лютого – на Харківщині, Херсонщині, Хмельниччині. На Львівщині таким днем мав стати понеділок, 20 лютого. Не встигли посполиті втішитися цьому, як росіяни здійснили чергову атаку на українську критичну інфраструктуру і «Укренерго» мусило повідомити: «Оприлюднений раніше графік проведення вимірювань фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірювань та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково».

Відповідні спеціалісти порахували, що вітчизняна енергосистема витримала 14 ракетних атак і 17 нальотів безпілотників, під контролем ворога залишаються Запорізькі АЕС і ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС, більшість вітрових та сонячних електростанцій. Аж раптом стало відомо від Міненерго, що станом на 13 лютого в Україні немає дефіциту електроенергії, а генерація забезпечує все споживання. Населення втішилося і глобальних відключень не було.



Обшуки тижня

Податківцям і митникам пасувало б влаштувати змагання на предмет того, яку з цих структур законослухняні громадяни менше люблять. Дії працівників СБУ і ДБР стосовно працівників митниці навряд чи допоможуть середньостатистичним громадянам визначитися у своїх уподобаннях, але сподіватимемось, що трохи наведуть порядок у цій структурі.

У СБУ повідомили: «Наразі розпочалися обшуки у центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України». Також в Службі зазначили, що заблокували діяльність близько півсотні суб’єктів господарської діяльності, які сприяли митникам у контрабандних схемах.

У свою чергу в Бюро назвали приблизну «ціну питання»: «За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 млрд грн. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів».

У СБУ і ДБР пообіцяли, що після завершення першочергових слідчих дій, нададуть більш детальну інформацію про виявлені корупційні схеми. Законослухняні громадяни завмерли в очікуванні.