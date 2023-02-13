Іран передав Росії ударні безпілотники багаторазового використання.

Іран контрабандою переправляв дрони до Росії або на кораблях Каспійським морем, або літаками державної авіакомпанії.

 

 

Наприкінці 2022 року Іран передав Росії партію бойових безпілотних літальних апаратів далекого радіусу дії. Про це повідомила британська газета The Guardian з покликом на свої джерела в Ірані. Російська армія має намір використовувати їх у війні проти України.

 

За даними видання, договір між Москвою та Тегераном був узгоджений ще у листопаді 2022 року. Тоді російська делегація з десяти офіцерів та техніків побувала в Ірані й там домовилася про постачання шести безпілотників Mohajer-6, а також 12 безпілотників Shahed-191 і Shahed-129. На відміну від дронів-камікадзе, які раніше Іран постачав Росії, ці БПЛА розраховані на багаторазове використання.

 

Радіус дії Mohajer-6 сягає двохсот кілометрів. А от дальність польоту Shahed-191 і 129 – 1500 км.

 

Газета уточнює, що Росія зацікавлена в постачанні досконаліших дронів, оскільки українські військовики вже навчилися досить ефективно збивати дрони-камікадзе Shahed-131 і Shahed-136, які в Росії перейменовують на «Герань-1» та «Герань-2».

 

Джерело видання уточнило, що безпілотники до Росії доставляли двома маршрутами – частину з них відправили іранським кораблем, який передав вантаж кораблю ВМФ РФ у Каспійському морі. Решту доставила іранська державна авіакомпанія. При цьому наголошується, що Іран відправив разом із дронами групу із 54 інструкторів, які допомогли російським військовикам освоїти безпілотники.

 

The Guardian також повідомляє, що поставлені Росії БПЛА були вироблені на тому ж заводі в місті Ісфахан, який наприкінці січня зазнав повітряної атаки, ймовірно з боку Ізраїлю. Це, за версією видання, ставить під питання майбутні постачання безпілотників Росії, оскільки фабрика могла бути сильно пошкоджена внаслідок удару.

13.02.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Театр актуальної драматургії
Андрій Бондаренко
Сучасний театр – це театр, який адекватно реагує на поточні культурні і соціальні виклики, вміє постійно перевинаходити себе і пробує розмовляти про те, що відбувається довкола нас тут і тепер.
13.02.23 | | Штука
Анатомія: нова структура в мозку
Четвертий шар у мозку виконує функцію бар'єра й імунного блокпоста.
12.02.23 | | Наука
354-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яру, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області.
12.02.23 | | Україна
Про квітку
Юрій Перетятко
Боротьба видається красивою лише здаля, а переважно – це смерть
11.02.23 | | Минуле
353-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують вести наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили атаки в районах Кремінної, Шипилівки, Білогорівки Луганщини та Красної Гори, Бахмута, Іванівського, Парасковіївки Донеччини
11.02.23 | | Україна
Пам’яті нескорених
Рік запеклої боротьби, рік важких днів і ночей, рік болючих втрат, але й також рік сили, хоробрості та звитяги, та головне – віри у Перемогу! Напередодні першої річниці російського повномасштабного вторгнення, 22 лютого, Львівська національна опера запрошує долучитися до вшанування пам’яті жертв війни.
10.02.23 | | Штука
Завершення подорожі до країни мрій
Алік Олісевич
Боротьба проти тиранії за свободу, права, демократію – віковічна боротьба між добром і злом. Мрії збуваються!
10.02.23 | | Дискурси
Фатальний землетрус Ердоґана.
Максим МУЛЯР
Часто стихійні лиха лише додають рейтингових балів главам держав, де сталася трагедія. Втім із Реджепом Таїпом Ердоґаном може статися з точністю до навпаки
10.02.23 | | У світі

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.