Іран передав Росії ударні безпілотники багаторазового використання.

Іран контрабандою переправляв дрони до Росії або на кораблях Каспійським морем, або літаками державної авіакомпанії.

Наприкінці 2022 року Іран передав Росії партію бойових безпілотних літальних апаратів далекого радіусу дії. Про це повідомила британська газета The Guardian з покликом на свої джерела в Ірані. Російська армія має намір використовувати їх у війні проти України.

За даними видання, договір між Москвою та Тегераном був узгоджений ще у листопаді 2022 року. Тоді російська делегація з десяти офіцерів та техніків побувала в Ірані й там домовилася про постачання шести безпілотників Mohajer-6, а також 12 безпілотників Shahed-191 і Shahed-129. На відміну від дронів-камікадзе, які раніше Іран постачав Росії, ці БПЛА розраховані на багаторазове використання.

Радіус дії Mohajer-6 сягає двохсот кілометрів. А от дальність польоту Shahed-191 і 129 – 1500 км.

Газета уточнює, що Росія зацікавлена в постачанні досконаліших дронів, оскільки українські військовики вже навчилися досить ефективно збивати дрони-камікадзе Shahed-131 і Shahed-136, які в Росії перейменовують на «Герань-1» та «Герань-2».

Джерело видання уточнило, що безпілотники до Росії доставляли двома маршрутами – частину з них відправили іранським кораблем, який передав вантаж кораблю ВМФ РФ у Каспійському морі. Решту доставила іранська державна авіакомпанія. При цьому наголошується, що Іран відправив разом із дронами групу із 54 інструкторів, які допомогли російським військовикам освоїти безпілотники.

The Guardian також повідомляє, що поставлені Росії БПЛА були вироблені на тому ж заводі в місті Ісфахан, який наприкінці січня зазнав повітряної атаки, ймовірно з боку Ізраїлю. Це, за версією видання, ставить під питання майбутні постачання безпілотників Росії, оскільки фабрика могла бути сильно пошкоджена внаслідок удару.