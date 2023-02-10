352-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:40 Унаслідок російського удару по Харкову семеро людей отримали поранення. Двоє перебувають у важкому стані, повідомила Харківська обласна військово-цивільна адміністрація. У місті зафіксовано влучання в електрогенеруючу інфраструктуру. У місті та в області загалом нарахували 12 "прильотів" по об'єктах критичної інфраструктури. У регіоні застосовуються аварійні та стабілізаційні відключення світла.

11:24 У ході сьогоднішньої ракетної атаки дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули державний кордон Молдови, орієнтовно о 10:33 перетнули повітряний простір Румунії, а потім знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав, повідомив Головнокомандувач ЗСУ. Ракети запускалися з акваторії Чорного моря.

11:09 Збройні Сили України відбили атаку росіян на Вугледар, підбивши щонайменше 31 одиницю військової техніки. Про ці втрати свідчить відео, зняте з повітря бійцями 72-ої окремої механізованої бригади. Як аналізує портал "Мілітарний", на кадрах видно приблизно 15 танків моделей Т-72Б3 та Т-80БВМ, приблизно 12 БМП, 2 бронетранспортери МТ-ЛБ та інженерні машини. Портал Deepstate зазначає, що в атаці брала участь російська 155-та бригада морської піхоти – через великі втрати на війні українські військові оглядачі називають її "бригадою м'ясної піхоти".

10:55 Зафіксовано влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури у східному, західному та південному регіонах. Як повідомила компанія "Укренерго", обстріли спричинили перебої з електропостачанням у частині областей. Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції й об’єкти системи передачі.

10:44 Під час поїздки до Брюсселя Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом І. Голова держави подарував королю фрагмент збитого в Україні російського літака Су-25. Пілоти залишили на ньому послання: "Разом ми переможемо".

10:29 Унаслідок масованих ранкових ракетних ударів у Запоріжжі пошкоджено обʼєкти енергетичної та промислової інфраструктури. На обʼєктах зафіксовано ушкодження покрівлі, вікон, складських приміщень, фасадів, парканів. На частині локацій виникли пожежі. "За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення", – прокоментував секретар міської ради Андрій Куртєв.

10:18 Анджей Дуда та Володимир Зеленський зустрілися вчора пізно ввечері у Ряшеві, повідомляє сайт Канцелярії президента Польщі. Президенти обговорили поточну ситуацію на фронті та ситуацію з безпекою в нашому регіоні, а також необхідність подальших спільних зусиль для надання військової підтримки Україні у боротьбі з російською агресією. Розмова торкнулася і теми санкцій. Президент Зеленський подякував президенту Дуді за підтримку, яку Польща надає Україні, зокрема за турботу про мільйони українських біженців. Розмова також стосувалася запланованої президентом майбутньої дипломатичної діяльності та вибудовування порядку денного майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Наступного тижня президент Анджей Дуда зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, тому цей обмін думками й інформацією між президентами Польщі та України у контексті цієї діяльності тут дуже важливий.

10:12 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Із 7 лютого 2023 року російські війська, ймовірно, досягли тактичних успіхів у двох ключових секторах. На північній околиці міста Бахмут на Донбасі сили "групи Вагнера" просунулися на 2–3 км далі на захід, контролюючи сільську місцевість поблизу магістралі М-03, що веде до міста. Російські війська все більше домінують на північних підступах до Бахмута. На півдні російські підрозділи просунулися навколо західної околиці міста Вугледар, де вони відновили наступальні операції наприкінці січня 2023 року. Однак росіяни, ймовірно, зазнали особливо значних втрат навколо Вугледара, оскільки були введені недосвідчені підрозділи. Можливо, російські війська втекли та покинули щонайменше 30 майже неушкоджених броньованих машин під час одного інциденту після невдалого штурму.

10:09 У Чорному морі шторм зменшився до 3–4 балів, і росіяни вивели 3 ракетоносії, серед яких і один підводний із загальним залпом "Калібрів" до 20 ракет, повідомили в оперативному командуванні "Південь". Напередодні ворог запускав розвідувальні безпілотники, один із яких був збитий силами протиповітряної оборони.

10:00 Президент України Володимир Зеленський в рамках саміту лідерів ЄС в Брюсселі зустрівся, в компанії лідерів Болгарії, Кіпру, Греції, Хорватії, Австрії та Словенії, з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та запросив його відвідати Київ.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 135 740 (+730) осіб, танків – 3258 (+3) од., бойових броньованих машин – 6471 (+3) од., артилерійських систем – 2271 (+3) од., РСЗВ – 463 (+0) од., засобів ППО – 233 (+1) од., літаків – 295 (+0) од., гелікоптерів – 286 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+0) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5126 (+5) од., спеціальної техніки – 211 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

95,3% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

37,3% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,4% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

73,1% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

41,6% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

23,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

16,6% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:20 Вночі року росіяни завдали ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України, застосовано сім дронів-камікадзе «Shahed-136/131» зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування «Калібр» – із російського фрегата у Чорному морі. Силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 5 крилатих ракет «Калібр» та 5 ударних дронів «Shahed-136/131».

З районів російського Бєлгорода та окупованого Токмака росіяни завдали масованого удару зенітними ракетами С-300. По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300).

Близько 08:30 здійснено пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Стельмахівка і Діброва - Луганської та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині. Протягом минулої доби противник завдав 52 авіаційних та 6 ракетних ударів, 2 з яких – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів. Серед них Сеньківка і Гай Чернігівської області; Нововасилівка, Студенок, Волфине, Басівка, Миколаївка, Олександрівка, Велика Писарівка на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця і Дворічна Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Берестове, Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва і Серебрянське лісництво Луганської області та Торське на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Олександро-Шультине, Торецьк, Північне та Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка і Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Темирівка, Ольгівське, Староукраїнське, Гуляйполе, Червоне, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 22 населених пунктів, в тому числі: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Садове, Комишани, Берегове та Херсон. Російські загарбники продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, в місті Гола Пристань співробітники фсб російської федерації проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу приділяють телефонам. З метою поповнення втрат, до населеного пункту Мирне Запорізької області, російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК "вагнер", з числа завербованих ув’язнених. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Сили протиповітряної оборони за добу збили 3 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 2 типу “Орлан-10” та 1 “Оріон”. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 пункти управління ворога, 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист "групи Вагнера" Євгєній Прігожин заявив, що ця ПВК повністю припинила вербування ув'язнених.

• Кремль продовжує здійснювати заходи з поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни в Україні.

• Відомий російський мілблогер, пов'язаний з "Вагнером", закликав до відставки міністра оборони Росії Серґєя Шойгу через скандал із закупівлею російської військової форми.

• Кремль продовжує демонструвати, що він не бажає стримувати розкольницьку риторику з боку ультранаціоналістичних провійськових діячів.

• Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська провели обмежені наземні атаки на заході Донецької області та в районі Авдіївки–Донецька, а також продовжили наступальні операції навколо Бахмута.

• Російські війська провели обмежену наземну атаку в Запорізькій області.

• Російські джерела стверджують, що російські військові інтегрували добровольче формування "Донецької народної республіки" до складу збройних сил Росії.

• Російські джерела повідомили, що російська влада затримала українську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася вбити російських окупаційних чиновників.