ПВК «Вагнера» перестала вербувати російських в'язнів на війну проти України.

Ув’язнені навідріз відмовляються йти на війну навіть під загрозою нових кримінальних справ.

 

 

Власник ПВК «Вагнера» Євгєній Прігожин стверджує, що приватна військова компанія перестала вербувати російських в'язнів для участі у війні проти України. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на інформацію пресслужби Прігожина.

 

«Набір ув'язнених у ПВК „Вагнера“ повністю припинено. Перед тими, хто у нас зараз працює, усі зобов'язання виконуються», – заявив Прігожин, відповідаючи на запитання журналістів. Він не назвав причини, чому ПВК відмовилася вербувати ув'язнених.

 

Нагадаємо, що «вагнерівці» почали вербувати ув'язнених для участі у російському вторгненні в Україну влітку 2022 року. За оцінками розвідки США та Великої Британії на грудень-січень, ПВК змогла завербувати 40 тисяч ув'язнених.

 

Голова фонду «Русь сідящая» Ольга Романова стверджувала в січні, що ПВК могла залучити до 50 тисяч ув'язнених. Романова зазначила, що на фронті залишилося близько 10 тисяч колишніх зеків – решта загинули, зазнали поранень, зникли безвісти, дезертували або потрапили в полон.

 

На початку лютого Ольга Романова повідомила, що у російських колоніях продовжують вербувати ув'язнених для участі у війні. Утім люди, які вели набір, репрезентувалися представниками міністерства оборони РФ, а не ПВК «Вагнера».

 

Видання «Медиазона» повідомляла, що наприкінці 2022 року співробітники ПВК «Вагнера» спробували вдруге обходити колонії, в яких уже вербували ув'язнених. Проте цього разу охочих вирушити на війну виявилося у кілька разів менше. Причому російських в'язнів змушували вступати до лав ПВК, погрожуючи новими кримінальними справами.

09.02.2023

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