Слідчі визнали Путіна причетним до катастрофи МН17.

Проте притягнути його до відповідальності, на жаль, не вдасться.

 

 

Кримінальна справа про катастрофу Boeing 777 Malaysia Airlines у небі над Донбасом 17 липня 2014 року отримала продовження. Представники Об'єднаної слідчої групи (JIT) на прес-конференції в Гаазі в середу, восьмого лютого, заявили, що Володимир Путін причетний до авіатрощі, лайнера, який летів рейсом MH17, він особисто схвалив транспортування комплексу ППО «Бук» на територію України, підконтрольну проросійським бойовикам. Про це повідомив у вівторок, сьомого лютого, часопис Der Spiegel.

 

Слідчі заявили, що виявили «вагомі ознаки» того, що президент Росії схвалив постачання важкої зенітної зброї силам, які збили Boeing 777 над Донбасом. Однак вони визнали, що у них недостатньо доказів для переслідування Путіна чи будь-яких інших підозрюваних.

 

Слідчі додали, що зробили все можливе для пошуку підозрюваних, проте більше не можуть нікому висунути обґрунтоване звинувачення. Встановити повністю всіх членів екіпажу ЗРК «Бук», з якого було збито літак, не вдалося. «Хоча ми говоримо про вагомі ознаки, висока планка повних і переконливих доказів не досягнута», — сказала нідерландська прокурорка Діґна ван Боцелер (Digna Van Boetzelaer), додавши, що без співпраці з Росією «розслідування досягло своєї межі». Вона також сказала, що як глава держави Путін матиме імунітет від судового переслідування в Нідерландах. Тож слідча група постановила призупинили своє розслідування, яке тривало вісім з половиною років.

 

Водночас ван Боцелер сказала, що попри те, що розслідування призупинено, телефонні лінії залишатимуться відкритими для можливих свідків, які забажають надати докази. Якщо це станеться, запит може бути повторно активовано.

 

Нагадаємо, що за даними судового вироку, винесеного у цій справі 17 листопада 2022 року, пасажирський авіалайнер був збитий із ЗРК «Бук», який належав 53 бригаді ППО з Курська. ЗРК прибув з Росії на територію самопроголошеної «ДНР» у ніч проти 17 липня 2014 року. Ракетою «Бука» й був збитий Boeing 777 з 298-ма людьми на облавку. Всі вони загинули. Наступного ранку ЗРК полишив територію України, повернувшись назад до Росії.

08.02.2023

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