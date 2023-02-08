"Укрзалізниця" відновила потяг з Чернівців до Львова.

 

Із середи, 8 лютого, «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда №802/801 Чернівці–Львів, який їздитиме через Тернопіль, Заліщики та Чортків. Наразі для купівлі доступні квитки другого класу у вагонах сидячого типу. Вартість квитка залежить від дня відправлення поїзда та становить 124-135 грн. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

 

Також залізничники уточнили, що нараді поїзд ДПКр, який курсував на цьому маршруті замінений вагонами сидячого типу. 

 

«Сьогодні Укрзалізниця відновлює сполучення №802/801 Чернівці — Львів через Тернопіль, Заліщики і Чортків вагонами сидячого типу на тимчасову заміну поїзда ДПКр», – йдеться у повідомленні.

 

В «Укрзалізниці» уточнили, що зараз частина поїздів ДПКр-3 перебуває на плановому ремонті. З 25 лютого сучасні регіональні експреси повернуть на маршрути Харків-Конотоп та Коломия-Львів. Повернення вже традиційного для Тернопільщини модернового дизель-поїзда відбудеться на початку березня.
 

08.02.2023

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