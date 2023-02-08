Пропутінського піаніста Мацуєва не пустили на концерти до Італії.

Італійські антивоєнні активісти домагаються також скасування концерту російської оперної співачки Анни Нетребко

 

 

Керівництво міжнародного фестивалю Pianistico скасувало концерти у містах Бергамо та Брешіа в Італії російського піаніста Дениса Мацуєва. Про це повідомила газета Il Giorno з покликом на інформацію, опубліковану на сайті фестивалю. Причина скасування – Мацуєв публічно підтримує політику кремлівської влади.

 

Раніше активісти організації Arts Against Aggression звернулися до мерів згаданих міст із вимогою скасувати концерти, а амбасадор України в Італії Ярослав Мельник надіслав муніципалітетам офіційного листа з аналогічним проханням.

 

В інтернеті з'явилася петиція, під якою підписалось понад тисяча осіб. «Зі співчуття до українського народу, з яким ми відчуваємо себе як ніколи близькими, ми попросили керівництво Міжнародного фестивалю Pianistico у Брешіа та Бергамо скасувати концерти Дениса Мацуєва», – йдеться у листі-відповіді мерів Брешіа та Бергамо.

 

Крім того, італійські антивоєнні активісти домагаються скасування концерту оперної співачки Анни Нетребко у театрі Петрарки в Ареццо. Його перенесли з сьомого на 17 лютого через хворобу російської оперної діви. Після початку війни в Україні у Нетребко виникли складнощі з організацією концертів у Європі та США, оскільки раніше вона фотографувалася з прапором Новоросії та була довіреною особою президента Путіна.

 

Денис Мацуєв у 2014 році підписався під відкритим листом на підтримку анексії Криму. Згодом він неодноразово висловлювався зі схваленням політики російського президента, зокрема щодо України, входив до ініціативної групи з висунення Путіна кандидатом на президентські вибори 2018 року та до робочої групи з підготовки поправок до конституції Росії. Після початку повномасштабної війни в Україні швейцарський Фонд Сергія Рахманінова виключив Мацуєва зі своєї ради. У Латвії Мацуєва разом із низкою інших прокремлівськи налаштованих російських діячів культури оголошено персоною нон-ґрата.

08.02.2023

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