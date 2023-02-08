350-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:03 Споживання електроенергії в енергетичній мережі України зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії: хоча один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт, після аварійного ремонту обладнання включено в роботу інший блок на одній з електростанцій у центральному регіоні, зросла і генерація з відновлюваних джерел енергії. Однак, дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години, повідомили в Укренерго. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження. Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де сьогодні планується провести виміри фактичного споживання (однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, так як пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів). До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

11:00 Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Велику Британію, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Ріші Сунаком, повідомили в офісі голови британського уряду.

10:31 Через шторм у Чорному морі Росія тримає один корабель, всі ракетоносії заведені в пункти базування і укриваються від шторму, повідомила керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

10:28 За словами Данілова, Росіяни, як і раніше, намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, однак під час запланованого наступу армія Росії може завдати удару в інших регіонах, зокрема на північному сході від Харкова чи на південь від Запоріжжя, пояснив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Reuters

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Після того, як Росія відвела свої сили із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року, на складній мережі островів і водних шляхів, які складають дельту Дніпра, тривали перестрілки та розвідка. Російські війська майже напевно використовували малі човни, щоб спробувати зберегти присутність на ключових островах; Україна неодноразово успішно використовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських аванпостів. Обидві сторони, ймовірно, також розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка контролює Дніпровську затоку. Обидві сторони, ймовірно, прагнуть зберегти присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки та попереджати про будь-які спроби їхніх супротивників розпочати великий напад через річку. Малоймовірно, що Росія намагатиметься штурмувати Дніпро: це було б надзвичайно складно і дорого.

09:30 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 134 100 (+910) осіб, танків – 3253 (+8) од., бойових броньованих машин – 6413 (+15) од., артилерійських систем – 2236 (+4) од., РСЗВ – 461 (+0) од., засобів ППО – 228 (+1) од., літаків – 295 (+1) од., гелікоптерів – 285 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1961 (+3) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5112 (+5) од., спеціальної техніки – 211 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

95,2% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

37,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,2% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

72,6% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

41,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

23,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

16,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:00 Президент США Джо Байден у своїй промові перед обома палатами Конгресу запевнив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно і висловив впевненість, що вторгнення Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання: "Чи ми збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили".

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Зазнає значних втрат. Особливо у живій силі. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області. Протягом доби противник завдав 8 ракетних ударів, 5 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Харків, та 21 авіаційний удар. Окрім того, ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Миколаївщини та Херсонщини. Пошкоджено житлові будинки. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Глибоке, Липці, Стариця, Мороховець, Зелене, Нескучне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині. Окупанти задіяли БпЛА з бойовим навантаженням в районі Волфиного Сумської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 40 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Крохмальне, Вишневе, Червонопопівка і Кузьмине Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Ворог завдав авіаударів в районах Котлярівки, Крохмального та Білогорівки. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк і Веселе Донецької області. А загалом - понад 30 населених пунктів. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. В районі Водяного російські загарбники скидали з БпЛА на позиції наших військ аерозольні сльозогінні гранати нелетальної дії К-51. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Малі Щербаки і Степове Запорізької області. Ворог завдав авіаударів поблизу Ольгівського і Гуляйполя. На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Львове, Тягинка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон. В населеному пункті Каїри Каховського району Херсонської області російські окупаційні війська примусово відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та 2 ворожі БПЛА типу “Орлан”. Наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр оборони Росії Серґєй Шойгу, ймовірно, намагається представити Міністерство оборони Росії як ефективний і активний апарат керівництва, оскільки російські військові готуються до нового великого наступу в Україні.

• Російське військове командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з захоплення Донецької області в нереалістичні терміни та ймовірно без достатньої бойової потужності.

• Російський націоналістичний інформаційний простір продовжує висловлювати занепокоєння через неспроможність Росії провести швидку та багатопланову рішучу наступальну операцію у встановлений термін.

• Російська державна енергетична компанія «Газпром» може створити власну приватну охоронну службу, ймовірно, з метою врегулювати діяльність пов'язаних з державою парамілітарних груп і зруйнувати діяльність недержавних приватних військових компаній

• Можливо, Кремль виконує деякі вимоги, раніше озвучені фінансистом "групи Ваґнера" Євгенієм Прігожиним, щоб налагодити стосунки з іншими націоналістичними діячами, які виступали за подібну політику.

• Російська Держдума додатково формалізувала інститут схем соціальних виплат на окупованих територіях України з метою подальшої зміцнення адміністративного контролю над окупованими територіями.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної.

• Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута.

• Російські війська не захопили підтверджено нові території на південному напрямку.

• Російські чиновники, схоже, інвестують у залізничну інфраструктуру, щоб підвищити ефективність військового матеріально-технічного забезпечення.

• Повідомляється, що Міноборони Росії пропонує законопроект, який дозволить усім військовослужбовцям, включаючи строкову службу, добровільно брати участь у російських миротворчих місіях.