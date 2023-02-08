У Франції походять протести проти пенсійної реформи.

Французький уряд планує поступово підняти пенсійний вік з 62-х до 64-х років.

У Франції у вівторок, сьомого лютого, пройшла чергова хвиля акцій протесту проти пенсійної реформи, запланованої урядом. Як повідомила газета Le Monde з покликом на дані французького МВС, в акціях взяли участь понад 750 тисяч осіб. Що свідчить про поступове затухання протестаційної активності.

Водночас найбільше профспілкове об'єднання – Загальна конфедерація праці (Confédération générale du travail – CGT) – заявляє про два мільйони маніфестантів на вулицях французьких міст. Також, за оцінкою CGT, у Парижі на вулиці вийшли 400 тис. маніфестантів. Поліція заявляє, що їх було лише 57 тис.

Водночас і влада, і організатори протестів визнають, що у багатьох провінційних містах у вівторок було менше протестувальників, ніж 19 та 31 січня. Le Monde нагадує, що 31 січня кількість маніфестантів сягала 1,27 млн осіб, за оцінкою поліції, і 2,8 млн – за даними профспілок.

У Парижі маніфестації супроводжувалися окремими сутичками радикалів з правоохоронцями. Телеканал BFMTV повідомив про 17 затриманих у столиці – більшість за те, що закидали поліціянтів пляшками та камінням.

Генеральний секретар CGT Філіпп Мартінез (Philippe Martinez), заяву якого цитують французькі ЗМІ, пообіцяв продовження протестних акцій. За його словами, якщо уряд триматиметься за свої плани проведення реформи у запропонованому нині варіанті, то профспілки будуть проводити «жорсткіші й численніші акції, які повторюватимуться».

Нагадаємо, що 10 січня прем'єрміністерка Франції Елізабет Борн (Élisabeth Borne) репрезентувала розроблений урядом проєкт пенсійної реформи, який передбачає збільшення пенсійного віку з 62 до 64 років. Передбачається, що віковий поріг виходу на пенсію підніматиметься поступово: по три місяці за рік, і цей процес триватиме до 2030 року. Застосовуватиметься новий режим, починаючи з поколінь французів, які народилися у вересні 1961 року чи опісля.

Президент Франції Емманюель Макрон заявляв у ході виборчої кампанії у 2022 році про рішучість провести пенсійну реформу до кінця свого другої президентської каденції.