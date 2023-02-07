349-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:16 Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що Україна має зброю власного виробництва, здатну знищувати цілі на території Росії. "Щодо російської території, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. Чи є у нас така зброя? Так, є", – заявив Данілов в інтерв’ю CNN.

14:59 Російський телеґрам-канал SHOT пише, що безпілотником, котрий розірвався неподалік від Калуги, був радянський Ту-141 ("Стриж"), перероблений українським оборонпромом під дрон-камікадзе. На місці падіння в лісі виявили авіаційну бомбу ОФАБ-100-120. У Калузькій області дислокується дивізія ракетних військ стратегічного призначення.

14:34 Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив Президента України Володимира Зеленського взяти особисту участь у спеціальному засіданні Європейської ради, котре має відбутися у Брюсселі 9-10 лютого. Про це повідомив речник Шольца Баренд Лейтц, додавши, що детальної інформації з міркувань безпеки не розголошуватимуть.

14:07 Міська рада Дніпра спільно з НАБУ виграли суд проти компанії Ігоря Коломойського за міський аеропорт. Про це повідомив голова міста Борис Філатов. "Після всіх судових суперечок, «хвороб» самих суддів, численних перенесень засідань та інших дивних див ми виграли цю справу. Тепер можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорті міста... І хоча попереду ще касаційний суд, переконаний, що наше летовище вже вирвали з його рук", – прокоментував Філатов.

13:51 Міністр оборони України Олексій Резніков пообіцяв відреагувати на критику, висловлену щодо його діяльності. "Тримаймо стрій. Дякую усім за підтримку та конструктивну критику. Робимо висновки. Продовжуємо реформи. Навіть під час війни. Зміцнюємо оборону, працюємо на перемогу. Все буде Україна!" – написав Резніков на своїй сторінці у Facebook.

13:30 Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Тбіліського міського суду щодо відмови у відстрочці або звільненні Міхеіла Саакашвілі від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я. "Суд не взяв до уваги висновок лікарів про тяжкість захворювання Міхеіла Саакашвілі. Він також відмовив у переведенні громадянина за кордон для лікування. Влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, ґарантувати дотримання його прав та передати його Україні", – йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства. МЗС запевняє, що продовжуватиме захищати інтереси Саакашвілі і наполягає на його звільненні.

13:12 Підтримка України у війні проти Росії з боку американців залишається стабільною, фіксує опитування компанії Gallup 3–22 січня. Тільки 31% дорослого населення США воліє, щоб США сприяли швидкому завершенню війни, навіть якщо це дозволить Росії зберегти за нею окуповану територію (ця цифра не змінилася з серпня), натомість 65% прагне підтримувати Україну у поверненні її території, навіть якщо це призведе до затяжного конфлікту; прихильники підтримки України становлять більшість у всіх партійних групах американського електорату: 81% серед демократів, 53% – серед республіканців та 59% – серед незалежних.

Так само в меншості прихильники зменшення допомоги Україні: 28% по всіх країні, 10% – серед демократів, 47% – серед республіканців та 35% – серед незалежних.

12:52 Верховна Рада схвалила законопроєкти Президента про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів, починаючи із 19 лютого.

12:33 Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що не виключає жодних сценаріїв довкола Бахмута – аж до виходу українських сил. "Не виключаємо ми будь-які сценарії. Але діємо виключно по вертикалі. Всі військові перебувають на рубежах захисту. І вживаються всі максимальні заходи, щоб цього не відбулося", – сказав Кириленко в інтерв’ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання про те, що чи готується він можливого захоплення Бахмута російськими військами. "Для ЗСУ, для військового командування захист рідної землі, територій, суверенітету держави, безумовно, є найвищим пріоритетом, але при цьому ми розуміємо, що життя та здоров’я наших захисників є одним з основних пріоритетів. Тому, вибачте, використовувати захисників, як гарматне м’ясо, ніхто не буде. Наразі Бахмут тримається. Ми робимо все можливе, щоб якомога більше знищити ворога, щоб його наступальний запал був загашений", – сказав Кириленко.

12:09 У небі над Бахмутом військовослужбовці Прикордонної служби збили російський військовий літак. "Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Прикордонник відкрив вогонь із ПЗРК та збив російський бойовий літак, попередньо, Су-25", – поінформували у ДПСУ. Доля пілота наразі невідома.

11:58 Верховна Рада призначила Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ, ухвалу підтримав 321 народний депутат, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

11:53 Споживання електроенергії поступово зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії (після аварійного ремонту включено в роботу один блок на одній з теплових електростанцій), дефіцит потужності, особливо у вечірні години, залишається на рівні попередньої доби, повідомили в Укренерго та Міненерго. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження. Через дефіцит потужності найбільша частка відключених споживачів у Одеській і Львівській областях та в м. Києві.

В цілому кількість знеструмлених споживачів на нинішній ранок на 42 % нижча, ніж у минулий вівторок.

11:32 Верховна Рада призначила на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка. "За" проголосувало 324 депутати. На голосуванні був Президент України. Володимир Зеленський, він відзначив роль Малюка у протидії російській агресії, в поверненні та звільненні українських героїв.

10:34 Станом на 7 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, серед них уже п’ятий день поспіль немає носіїв крилатих ракет «Калібр», свідчить щоденний рапорт Військово-морських сил Збройних Сил України.

10:25 Швейцарія близька до того, щоб порушити багатовікову традицію як нейтральна держава, оскільки проукраїнські зміни в суспільних і політичних настроях тиснуть на уряд, щоб скасувати заборону на експорт швейцарської зброї для війни зони, оцінює Reuters. Опитування соцопитування Sotomo, результати якого опубліковано в неділю, показало, що 55% швейцарців підтримують дозвіл на реекспорт зброї в Україну. "Якби ми поставили це питання до війни, відповідь, ймовірно, була б меншою, ніж 25%. Розмови про зміну нейтралітету були табу в минулому", – сказав Лукас Голдер, співдиректор компанії GFS-Берн.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Цілком ймовірно, що Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Її оперативною метою майже напевно є захоплення решти контрольованих Україною частин Донецької області. Російським військам вдається просуватися вперед лише на кілька сотень метрів за тиждень. Це майже напевно пов'язано з тим, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішних наступальних дій. Вище командування, ймовірно, розробляє плани, що вимагають від недоукомплектованих і недосвідчених підрозділів досягнення нереальних цілей через політичний і професійний тиск. Російські лідери, ймовірно, і надалі вимагатимуть масштабних наступальних дій. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для того, щоб суттєво вплинути на результат війни протягом найближчих тижнів.

09:53 СБУ ліквідувала схему підпільного фінансування російських силових структур через компанії, що належать Оксані Марченко, дружині підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука. Вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму. Ці компанії, встановило слідство, платили окупантам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострова. Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості підозрюваної, в офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, а також печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 133 190 (+1030) осіб, танків – 3245 (14) од., бойових броньованих машин – 6413 (+28) од., артилерійських систем – 2232 (+1) од., РСЗВ – 461 (+0) од., засобів ППО – 227 (+0) од., літаків – 294 (+0) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5107 (+3) од., спеціальної техніки – 203 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

95,0% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

37,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,1% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

72,4% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

41,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

23,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

16,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна –Харківської. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, а також Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Площанка, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка. На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку ворожі обстріли зафіксовано по Вугледару, Пречистівці, Золотій Ниві та Нескучному Донецької області. На Запорізькому напрямку обстріляно райони 23 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Степове на Запоріжжі та Великомихайлівка Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них – Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка та Херсон. Окупанти продовжують зазнавати втрат. Для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області. На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили військовослужбовців збройних сил російської федерації, а цивільних пацієнтів перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські посадовці оцінюють, що російські війська готуються розпочати широкомасштабний рішучий наступ на сході України від середини до кінця лютого.

• Окремі голоси російських націоналістів продовжували висловлювати скептицизм щодо здатності Росії розпочати успішний наступ наприкінці лютого.

• Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував брехливий наратив президента Росії Путіна про те, що надання Україні німецьких танків загрожує безпеці Росії.

• Призначені Кремлем російські та окупаційні чиновники продовжують впроваджувати схеми соціальних виплат, орієнтовані на дітей та підлітків в окупованих районах України, з метою посилення соціального контролю та інтеграції цих територій до Росії.

• Російський президент Путін продовжує відкривати двері для подальшої інституціалізації корупції в Росії через законодавчі маніпуляції.

• Кремль продовжує відмовляти фінансисту "групи Вагнера" Євгєнію Прігожину в наданні легітимності та повноважень у Росії.

• Привабливість Прігожина в російському націоналістичному інформаційному просторі також може зменшуватися, оскільки він продовжує надмірно компенсувати зниження інтенсивності атак "Вагнера" навколо Бахмута.

• Неспроможність західних санкцій блокувати поставки компонентів зброї Ірану, ймовірно, сприяли здатності Росії обійти західні санкції та придбати бойові безпілотники через військову співпрацю з Іраном.

• Російські війська, ймовірно, досягли тактичних успіхів на північний схід від Куп’янська між 4 і 6 лютого, і російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на захід від попередніх позицій на лінії Сватове–Кремінна 5 і 6 лютого.

• Українські війська станом на 6 лютого зберігають позиції в Білогорівці Луганської області, незважаючи на заяви Росії про захоплення Білогорівки 3 лютого.

• Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, але станом на 6 лютого не оточили населений пункт.

• Російські війська здійснили обмежені наземні удари в районі міста Авдіївка–Донецьк.

• Українські сили продовжували обмежені спроби форсувати річку Дніпро.

• Російським звичайним і нерегулярним силам може бути все важче вербувати з російських виправних колоній через високі втрати серед колишніх новобранців з-поміж ув'язнених.

• Російські війська продовжують боротися з етнічною напругою та напругою між нерегулярними формуваннями.

• Російські офіційні особи та окупаційна влада можуть посилювати оперативну безпеку, щоб приховати нові дислокації російських військ на Донбасі.