Все в процесі

Критична маса має прикру здатність вибухати у найнесподіваніший момент. І ніякі аутотренінги та медитації не допоможуть підготуватися – однаково рвоне зненацька.

Довколавійськове тижня

Історія зі закупівлями продуктів для ЗСУ за завищеними цінами (ті самі «яйця Резнікова» по 17 гривень штука) перейшла в стадію «очікування смерті гірше за саму смерть». Протягом останніх днів поінформовані про все на світі інсайдерські джерела переконували посполитих, що новим міністром оборони стане керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, а чинного шефа МО Олексія Резнікова відправлять керувати Міністерством стратегічних галузей промисловості замість Павла Рябікіна чи в Мін'юст на місце Дениса Малюськи. Про продуктовий скандал згадували делікатно, хоча сам Олексій Юрійович стимулював процес, плутаючись, як рахують курячі яйця – поштучно чи кілограмами.

Поки всі зацікавлені розмірковували про новий запис у трудовій книжці Резнікова, СБУ ліквідувала схеми розкрадання коштів на харчуванні українських військових на понад 119 млн грн. Пресслужба СБУ інформувала: «Замість постачання до ЗСУ продуктів учасники схеми виводили кошти в тінь через низку повʼязаних фірм. Керівникам фірм повідомили про підозри, зараз триває слідство, встановлюють причетність до схеми посадовців Міноборони». Крім того, про підозру у розтраті державних коштів повідомили колишньому голові департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а ексзаступника міністра оборони заарештувано з можливістю застави в 400 млн грн.

Про те, що система постачання продуктів воїнам корумпована по всій вертикалі, компетентні органи інформували ледь не щодня – і на тлі схем у сотні мільйонів гривень інформація про викриття Службою безпеки командира однієї з військових частин на Київщині на розкраданні майже 2,4 млн грн, які виділили на харчування особового складу, великого здивування не викликала, бо зрозуміло, що це далеко не останнє викриття. Незалежно від того, де працюватиме Резніков.

Саміт тижня

Учасники чергового саміту «Україна–ЄС» на негативі у вигляді корупції не зосереджувалися, хоча про посилення боротьби з цим лихом національного масштабу європейці українцям перманентно нагадують. Гедлайнерами заходу були президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Шарль Мішель і Президент України Володимир Зеленський. Перші двоє традиційно запевняли, що євроінтеграційний шлях для нашої країни альтернативи не має й Україна таки стане членом ЄС, третій демонстрував вітчизняні здобутки на цьому шляху, оголошував сподівання про якнайшвидший перехід до безпосередніх переговорів щодо вступу до ЄС і, що найважливіше, про посилення санкцій проти РФ та розширення військової допомоги державі, яка захищає колективний Захід від агресії Кремля.

«Наша мета абсолютно чітка – початок переговорів про членство України у Європейському Союзі. І я вірю, що і ЄС уже цього року буде готовий до переговорів про вступ України», – заявив, підсумовуючи результати саміту, Зеленський і прогнозував, що вже навесні чекає проміжної оцінки Єврокомісії щодо успішності виконання «домашнього завдання» від ЄС. Союз раніше орієнтувався дати свій вердикт про досягнення (чи провали) України восени, але, очевидно, офіційний Київ чується в силі переконати європейців у можливості перемовин про вступ ще до початку сезону відпусток.

План пріоритетних дій на 2023–2024 роки щодо інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу Зеленський зустрів з ентузіазмом і заявив: «Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки». Проте більш актуально виглядає новий десятий пакет санкцій ЄС проти РФ. Обсяг обмежень для країни-агресора в рамках цього пакета становитиме 10 мільярдів євро, а запровадять його 24 лютого – до річниці російського вторгнення. Європейці, виявляється, також люблять символізм.

Тепер українській владі треба до весни встигнути доробити «дрібниці» – призначити керівника НАБУ, завершити відбір членів до Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів і реформувати Конституційний суд. Президент термін виконання назвав, і якщо вони будуть зірвані, то перед європейцями буде незручно – і не тільки перед ними.

Допомога тижня

До десятого європейського пакета санкцій проти РФ треба трохи почекати, але є ще сьомий транш допомоги Україні, який уже схвалила Рада Євросоюзу. Мова йде про 500 млн євро та ще 45 млн євро на підтримку тренувальної військової місії (EUMAM Ukraine). Рішення Ради прокоментував високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель: «Вони (українці, – ред.) не просто захищають свою країну, вони також захищають наші спільні цінності та основні принципи міжнародного права. Сьогоднішні нові заходи надсилають чітке повідомлення у вирішальний час: ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно». Також Боррель заявив, що Європейський Союз подвоїть обсяг тренувальної місії для Збройних Сил України (EUMAM), щоб навчити не 15 тис., а 30 тис. українських військових. Загальний обсяг допомоги Євросоюзу в межах Європейського фонду миру (EPF) становитиме 3,6 млрд євро.

Вунісон з Боррелем прозвучали слова речника Пентагону генерала Патріка Райдера про те, що США підготували для України новий пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів, у які ввійшли високоточні ракети GLSDB, звичайні та далекобійні ракети для HIMARS, дві установки ППО Hawk, 250 протитанкових ракет Javelin, артилерійські боєприпаси калібрів 120 і 150 мм, 181 броньоване авто MRAP, 190 важких кулеметів.

Меншими сумами (поки що меншими) оперував генеральний прокурор США Меррік Гарланд, коли санкціонував першу передачу конфіскованих коштів російських олігархів на відбудову України. «Сьогодні я оголошую про те, що санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні», – заявив американський генпрокурор і розтлумачив, що ці активи були заарештовані після того, як у квітні минулого року він оголосив про висунення обвинувачення російському олігархові Константіну Малофєєву за звинуваченням в ухилянні від санкцій. Гарланд повідомив, що міністерство юстиції США продовжить притягати до відповідальності російських олігархів та інших осіб, чиї злочинні дії дають російському уряду змогу продовжувати війну проти України. Малофєєв збіднів лише на 5,4 млн доларів, але це є прецедентом і, як кажуть на батьківщині позбавленого доларів росіянина, «курка по зернятку клює, але все подвір’я засране».

Обшуки тижня

«Сьогодні у нашої держави плідний день – плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо», –коментував черговий спалах активності компетентних органів Президент Зеленський. Голова держави мав на увазі обшуки, проведені СБУ та БЕБ в помешканні Ігоря Коломойського (слідчі дії проводяться стосовно махінацій навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти», ціна питання – 40 млрд гривень, збитки, завдані державі внаслідок ухиляння олігарха від сплати митних платежів, встановлюються); СБУ і ДБР на пів години потурбували обійстя ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова (встановлюються подробиці закупівлі французьких вертольотів для МВС, коли відомством керував Аваков, а один із придбаних транспортних засобів фігурує у трагедії 18 січня в Броварах); СБУ два дні робили трус за підозрою в легалізації коштів Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб у нардепа забороненої «Опозиційної платформи – За життя» київського бізнесмена-забудовника Вадима Столара, також його підозрюють у фінансуванні тероризму.

Такий триплет уже вражає, а ще до цього можна згадати слідчі дії стосовно всього керівництва митниці, яке потім було звільнене повністю, у податковій адміністрації, де шефова цього підрозділу в Київській області ввійшла в історію запискою зі своїми бажаннями заробити мільйон доларів і поїхати до Лондона, у міграційній поліції, працівників якої підозрюють у потуранні проституції.

Тепер треба чекати результатів бурхливої діяльності правоохоронців, бо такий потужний резонанс повинен мати поважні наслідки.