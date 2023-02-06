У Карпатах -20°С і вирує негода.

 

 

У Карпатах фіксують погіршення погодних умов. Через посилення морозу та погану видимість українців закликають не підійматися на високогір'я. Про це повідомили на fb-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста. 

 

Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Сьогодні, 6 лютого, на горі туманно та тримається сильний мороз. 

 

"Увага!!! Складні погодні умови! Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я. Станом на 08:00 06.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 м), вітер північно-східний, 13 м/с., температура повітря -20°С", – йдеться в повідомленні.

06.02.2023

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