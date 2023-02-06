У Карпатах -20°С і вирує негода.

У Карпатах фіксують погіршення погодних умов. Через посилення морозу та погану видимість українців закликають не підійматися на високогір'я. Про це повідомили на fb-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Сьогодні, 6 лютого, на горі туманно та тримається сильний мороз.