Китай постачає Росії необхідні для війни технології.

Постачання здійснюються також через Туреччину та ОАЕ.

Попри міжнародні санкції, Китай постачає Росії технології, необхідні їй для продовження війни проти України. Про це у суботу, четвертого лютого, повідомила американська бізнесова газета The Wall Street Journal із покликом на аналіз даних російської митниці. Митні документи було надано виданню американською некомерційною організацією C4ADS, яка спеціалізується на виявленні загроз нацбезпеці США.

Журналісти проаналізували понад 84 тисячі постачань, зареєстрованих російською митницею після того, як Захід розпочав санкційну кампанію проти РФ через повномасштабне вторгнення в Україну. З документів випливає, що китайські державні оборонні компанії постачають Москві навігаційне обладнання, технології придушення радіосигналів та деталі для винищувачів. Продукцію отримують російські державні оборонні компанії, які перебувають під санкціями Заходу.

Так, китайська державна компанія Poly Technologies 31 серпня 2022 року поставила навігаційне обладнання російській державній військово-експортній корпорації «Рособоронэкспорт» для військово-транспортних гелікоптерів М-17, пише видання.

Крім того, багато експортних товарів надходить до РФ через такі країни, як Туреччина та ОАЕ, зазначає газета. За її даними, йдеться насамперед про товари подвійного призначення. Проте митні документи включають також випадки експорту деталей для зброї, яку використовують російські війська в Україні. Вашінґтон уже попередив Анкару, що може вжити заходів щодо турецьких компаній та банків, які порушують санкції на експорт до Росії хімікатів, мікрочіпів та іншої продукції, яка може бути використана у воєнних діях Росії в Україні.

Підтримка Китаєм Росії, коли вона веде війну проти України, має бути одним із ключових питань на порядку денному для обговорення під час поїздки державного секретаря Ентоні Блінкена до Пекіна. Ця поїздка мала відбутися цими вихідними, але була відкладена на невизначений термін після того, як Пентаґон відстежив китайську розвідувальну кулю над континентальною частиною США.

За 2022 рік Міністерство фінансів США схвалило санкції проти більш ніж 100 фізичних та юридичних осіб, які займаються діяльністю, спрямованою на обхід міжнародних санкцій та заходів експортного контролю, запроваджених щодо Росії. Першого лютого управління Мінфіну США з контролю за іноземними активами запровадило додаткові санкції щодо 22 фізичних та юридичних осіб у різних країнах, пов'язаних із мережею ухилення від санкцій щодо Росії.