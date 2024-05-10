США у кооперації з Україною припинили несанкціонований доступ Росії до Starlink.

Інтернет-термінали працювали в росіян за передплатою, оформленою на громадян країн Європи.

 

 

Сполучені Штати й Україна в співпраці з компанією SpaceX Ілона Маска припинили несанкціоноване використання Росією супутникового зв'язку від Starlink. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на помічника міністра оборони США з космічної політики Джона Пламба (John Plumb). За його словами, сторони зуміли «припинити використання російськими військовиками інтернет-терміналів Starlink на полі бою в Україні».

 

Пан Пламб відмовився уточнити, які тактики та методи були використані для цього. «На даний момент ми успішно протидіємо використанню (терміналів, – ред.) Росією, але я впевнений, що Росія продовжить спроби пошуку способів використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку», – сказав він на брифінгу.

 

З 2019 року на орбіті було розміщено перші супутники-ретранслятори компанії Starlink. Термінали Starlink працюють на територіях США, Канади, країн Європи, Австралії, деяких країн Латинської Америки та Африки.

 

У Росії не можна ліцензійно використовувати Starlink, але купити термінали можна на маркетплейсах, зокрема на Ozon. Вартість комплекту обладнання супутникового зв'язку Starlink там починається від 157 тисяч рублів (приблизно 1,5 тис. доларів) Як пояснює Bloomberg, ці термінали працюють за підпискою, оформленою на громадян країн Європи, при цьому вони можуть забезпечити зв'язок не в центрі Росії, а в її прикордонних реґіонах і на окупованій українській території.

 

У лютому журнал Defense One з покликом на українські армійські джерела повідомив, що російські війська вже кілька місяців користуються послугами зв'язку системи Starlink. Ілон Маск запевнив, що SpaceX прямо чи опосередковано не продавала Росії термінали Starlink.

10.05.2024

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