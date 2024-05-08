НАТО затвердить новий підхід до російсько-української війни.

Литва готова відрядити війська до України, але з навчальною метою.

 

 

На липневому саміті країни – члени НАТО можуть затвердити новий підхід до російсько-української війни. Північноатлантичний альянс візьме на себе координацію військової допомоги Україні, перейнявши цю місію від Пентаґону. Тобто керівництво «групою Рамштайн» з допомоги Україні голови Пентаґону Ллойд Остін передасть штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera. Саміт НАТО відбудеться у Вашінґтоні з 9 до 11 липня.

 

Як зазначає видання, окрім практичної причини у вигляді більш ефективного управління допомогою, цей крок має і політичне пояснення. «Світ загалом і Владімір Путін зокрема мають побачити, що дії західного блоку стануть більш одностайними», – пише видання. 

 

Водночас лідери країн НАТО підпишуть декларацію з відмовою від прямого втручання у збройний конфлікт, стверджує Corriere della Sera з покликом на нібито готовий проєкт підсумкової заяви. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

 

В іншому, пише Corriere della Sera, підхід НАТО до допомоги Україні та запобігання загрозі, що виходить від Росії, не зміниться. Північноатлантичний альянс серед іншого продовжить зміцнювати свої східні кордони, щоб у разі потреби на їхній захист «від країн Балтії до Болгарії» могли оперативно стати до 300 тисяч солдатів.

 

Тим часом про готовність відрядити війська до України заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте (Ingrida Šimonytė) в інтерв’ю британській газеті Financial Times. Щоправда, йдеться про відрядження вояків з навчальною метою. За словами литовської прем’єрки, вона вже має парламентський дозвіл на такий крок.

08.05.2024

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