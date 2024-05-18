Париж тестує в Естонії нову розвідувальну групу.

Спецпідрозділ FRAN проходить навчання на теренах, близьких до українських.

 

 

Збройні сили Франції проводять тестування в Естонії спецпідрозділу FRAN, який називають «суперприхованими» розвідниками. Про це повідомила французька радіостанція RTL.

 

Тренування відбуваються в рамках навчань країн НАТО в Естонії, в яких беруть участь 14 тисяч солдатів. Як зазначає RTL, французький підрозділ FRAN створили зовсім недавно.

 

«Наша армія скористалася нагодою перевірити навички новенького підрозділу, який дуже стане в нагоді в Україні. Група FRAN відповідальна за непомітний вихід за межі лінії противника, надання розвідувальної інформації та захоплення ворожих шанців. Члени групи можуть годинами ховатися в кущах у камуфляжі і користуватися відео з безпілотників», – йдеться у репортажі RTL

 

Один із членів загону шеф-сержант Кентен (Quentin) сказав, що FRAN намагатиметься підібратися до позицій противника, обійти їх і провести розвідку, в тому числі з використанням безпілотників. Кентен заявив, що група готова «захищати свого естонського союзника».

 

«Ми будемо проникати ближче до ворожих ліній або навіть обходити їх, у нас буде два рішення з точки зору розвідки: запустити безпілотник або "по-старому" побачити все на власні очі. Навколишня місцевість дуже схожа на те, що ми бачимо в Україні та на великих рівнинах Сходу. Тому для нас це дуже цікаво», – сказав шеф-сержант Кентен.

 

В останні місяці про можливість відрядження військ до України неодноразово заявляв президент Франції Емманюель Макрон. Деякі країни НАТО після його слів повідомили про відсутність таких планів, деякі підтримали дискусію щодо цього.

18.05.2024

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