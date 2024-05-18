Париж тестує в Естонії нову розвідувальну групу.

Спецпідрозділ FRAN проходить навчання на теренах, близьких до українських.

Збройні сили Франції проводять тестування в Естонії спецпідрозділу FRAN, який називають «суперприхованими» розвідниками. Про це повідомила французька радіостанція RTL.

Тренування відбуваються в рамках навчань країн НАТО в Естонії, в яких беруть участь 14 тисяч солдатів. Як зазначає RTL, французький підрозділ FRAN створили зовсім недавно.

«Наша армія скористалася нагодою перевірити навички новенького підрозділу, який дуже стане в нагоді в Україні. Група FRAN відповідальна за непомітний вихід за межі лінії противника, надання розвідувальної інформації та захоплення ворожих шанців. Члени групи можуть годинами ховатися в кущах у камуфляжі і користуватися відео з безпілотників», – йдеться у репортажі RTL.

Один із членів загону шеф-сержант Кентен (Quentin) сказав, що FRAN намагатиметься підібратися до позицій противника, обійти їх і провести розвідку, в тому числі з використанням безпілотників. Кентен заявив, що група готова «захищати свого естонського союзника».

«Ми будемо проникати ближче до ворожих ліній або навіть обходити їх, у нас буде два рішення з точки зору розвідки: запустити безпілотник або "по-старому" побачити все на власні очі. Навколишня місцевість дуже схожа на те, що ми бачимо в Україні та на великих рівнинах Сходу. Тому для нас це дуже цікаво», – сказав шеф-сержант Кентен.

В останні місяці про можливість відрядження військ до України неодноразово заявляв президент Франції Емманюель Макрон. Деякі країни НАТО після його слів повідомили про відсутність таких планів, деякі підтримали дискусію щодо цього.