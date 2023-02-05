347-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити місто Бахмут на Донбасі. Траси M03 і H32 – два основні шляхи до міста для українських захисників – тепер, ймовірно, перебувають під загрозою прямого обстрілу внаслідок просування російських військ. Раніше цього тижня воєнізовані формування «Ваґнера», швидше за все, захопили другорядну трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ. Хоча численні альтернативні маршрути постачання по пересіченій місцевості залишаються в розпорядженні українських військ, Бахмут стає все більш ізольованим.

09:15 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 131 290 (+700) осіб, танків – 3220 (+2) од., бойових броньованих машин – 6405 (+11) од., артилерійських систем – 2226 (+6) од., РСЗВ – 460 (+0) од., засобів ППО – 227 (+2) од., літаків – 294 (+0) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5091 (+10) од., спеціальної техніки – 203 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

94,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

36,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

84,9% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

72,2% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

41,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

23,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

16,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація зосереджує зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині. Ворог продовжує вести оборону раніше захоплених рубежів на інших напрямках, обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Протягом доби противник здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона. До того ж, високою залишається загроза завдання ударів російською федерацією по цивільних об’єктах на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Бояро-Лежачі - Сумської та Олександрівка, Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка - Луганської. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку від вогню російських окупантів постраждали Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли вже вкотре потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку обстріляні Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках впливу всього спектру ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Єгорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон. У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому, російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. Також відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії. Відзначаються випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Станом на 3 лютого із Луганської області на територію російської федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії. Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Малоймовірно, що російська визначальна наступальна операція буде спрямована на Запоріжжя із західної частини фронту Донецьк - Запоріжжя.

• Російські війська не продемонстрували спроможності вести кілька одночасних великомасштабних наступальних операцій, які були би необхідні для виходу на адміністративні межі Донецької області та захоплення міста Запоріжжя.

• Міністерство оборони Росії розпочало низку заходів з реструктуризації та консолідації розрізнених нерегулярних формувань, що підтримують війну Росії в Україні, у регулярні збройні сили Росії.

• Рішення МО Росії провести значні структурні реформи під час підготовки до великого наступу на сході України, ймовірно, є спробою начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасімова завершити реформи, поки він користується часто швидкоплинною прихильністю президента Росії Путіна.

• Фінансист "Ваґнера" Євгеній Прігожин намагається компенсувати зменшення свого впливу продовжуючи називати себе єдиним переможцем в районі Бахмута

• Російські та українські посадовці обміняли 63 російських військовополонених на 116 українських.

• Російські війська провели обмежені наступальні операції на північний захід від Сватового та продовжили наступальні операції навколо Кремінної.

• Російські війська продовжили наступальні операції навколо Бахмута та Вугледара, але сповільнили темпи наступу на західних околицях Донецька.

• Українські війська продовжують обстріли російських військових у східному (лівому) березі Херсонської області.

• Російська влада намагається активізувати зусилля з мобілізації сил, залучаючи ширші резерви живої сили.