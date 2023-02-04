346-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:54 З полону звільнено 116 українців, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших героїв, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. З них 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО, 8 бійців ТрО, 7 з Нацгвардії, 6 з Нацполіції, 5 вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Крім того вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло Євгенія Кулика, воїна- добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну.

11:02 Вранці сталася друга за добу масштабна аварія на підстанції «Укренерго», через це Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені, повідомили в ДТЕК. Енергетики працюють над заживленням критичної інфраструктури, електропостачання буде відновлено, коли фахівці «Укренерго» усунуть аварію.

11:00 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні далі перебуває 9 російських кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:50 Нині, 4 лютого 2023 р., ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватись, Так, через зниження попиту на електричну енергію у вихідний день, а також увімкнення після ремонтів блоків теплової генерації очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме до 12% від потреби, що на 5,5% вчорашнього, втішили в Міненерго. У зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів – у Волинській, Одеській та Чернівецькій областях.

10:15 Кількість біженців з України, зареєстрованих в Європі зі статусом тимчасового захисту, станом на 31 січня 2023 року досягла 4,82 млн, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Порівняно з даними на 22 листопада їхня кількість збільшилась на 72,26 тис.

Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1,56 млн (+55 тис) Далі: Німеччина – 881 тис (-140 тис), Чехія 485 тис (+23 тис), Італія – 169 тис (+5 тис), Іспанія – 161 тис (+7 тис.), Велика Британія – 159 тис (+13 тис.) та Болгарія 152 тис (+6 тис). Більше ста тисяч офіційних українських біженців перебуває ще в у трьох країнах – Франції (119 тис), Румунії (111 тис) та Словаччині (107 тис)

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські військові офіційно включили окуповані території України до свого Південного військового округу. 3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Донецька і Луганська "народні республіки", Запорізька і Херсонська області переходять під тризіркове командування [генерал-лейтенанта] зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону. Це сталося після січневої заяви міністра оборони Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення «самодостатніх угруповань сил» в Україні. Цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну концепцію. Однак навряд чи це матиме негайний вплив на кампанію: в даний час Росія розгортає сили з усіх російських військових округів під командуванням спеціально розгорнутого штабу.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 130 590 (+720) осіб, танків – 3218 (+3) од., бойових броньованих машин – 6394 (+6) од., артилерійських систем – 2220 (+5) од., РСЗВ – 460 (+0) од., засобів ППО – 225 (+3) од., літаків – 294 (+0) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5081 (+13) од., спеціальної техніки – 203 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

94,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

36,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

84,7% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

72,1% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

41,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

23,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

16,1% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:30 Україна у 2023 році має намір ввести в експлуатацію 500 МВт нових потужностей з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, а також збільшити у найближчій перспективі імпорт електроенергії з Європи до 2 ГВт, заявив міністр енергетики Герман Галущенко на саміті "Україна - ЄС".

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей, є жертви серед цивільного населення. Здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Вільна Слобода - Сумської та Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляно Терни і Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар’їнка. На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони 24 населених пунктів, зокрема, Новопіль і Времівка на Донеччині; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області та Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон. Противник розпочав заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БпЛА противника типу «Орлан-10». А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Адміністрація Байдена оголосила 3 лютого про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,2 млрд доларів включаючи високоточні ракети великої дальності для HIMARS.

• Російський президент Путін продовжив кампанію проти окремих опозиційних голосів у внутрішньому інформаційному просторі, продовжуючи підтримувати критично налаштованих націоналістичних блогерів.

• Російські чиновники продовжують через законодавчі маніпуляції продовжують інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою безпеці Росії.

• Російські війська продовжували наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна з активізацією у районі Кремінної.

• Російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута.

• Російські війська не захопили жодних підтверджених територій на півдні України.

• За оцінками західних посадовців, російські війська зазнали майже 200 тисяч втрат у війні в Україні.

• Російські чиновники продовжують використовувати організовані урядом неурядові організації, що діють на окупованих територіях, щоб створити видимість масової підтримки російської окупації.