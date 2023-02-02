344-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:12 До Києва на чолі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн для участі у спільному з українським урядом засіданні прибули 15 європейських комісарів: виконавчий віцепрезидент з питань Європи, придатної для цифрової епохи, Маргрете Вестагер, виконавчий віцепрезидент з економіки Валдіс Домбровскіс, високий представник Жозеп Боррель, віцепрезидент з міжвідомчих відносин та прогнозування Марош Шефчович, віцепрезидент з питань цінностей та прозорості Вєра Юрова, віцепрезидент з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас, комісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт, комісар з економіки Паоло Джентілоні, комісар з сільського господарства Януш Войцеховський, комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон, комісар з кризового управління Янез Ленарчич, комісар у справах добросусідства та розширення Олівер Варгеї, комісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічюс, комісар з фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Мейрід МакГіннес.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Роль Росії як надійного експортера озброєнь, найімовірніше, підірвана її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями. Ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку озброєнь зменшувалася. Тепер, зіткнувшись із суперечливими викликами, Росія майже напевно надасть перевагу розгортати новостворені озброєння у власних військах в Україні, а не постачанню їх експортним партнерам. Дефіцит комплектуючих, ймовірно, впливає на виробництво обладнання на експорт, такого як бронемашини, ударні гелікоптери і системи протиповітряної оборони. Крім того, здатність Росії забезпечувати підтримку існуючих експортних контрактів, такі як постачання запчастин і технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно порушена протягом щонайменше наступних трьох-п'яти років.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 129 030 (+610) осіб, танків – 3211 (+2) од., бойових броньованих машин – 6382 (+0) од., артилерійських систем – 2212 (+5) од., РСЗВ – 458 (+0) од., засобів ППО – 222 (+1) од., літаків – 293 (+0) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5064 (+3) од., спеціальної техніки – 200 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

93,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

36,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

84,6% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

71,8% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

41,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

23,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:57 Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що розглядає питання щодо надання Україні військової допомоги, включаючи ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

08:55 Внаслідок нічного обстрілу Краматорська двоє людей загинуло, 21 особа звернулася за медичною допомогою, з них 8 госпіталізували. Одного потерпілого вдалося реанімувати та направити до Дніпра, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. У ДСНС України повідомили про трьох загиблих і 18 травмованих.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Загарбники обстріляли райони населених пунктів Клюси і Єліне Чернігівської області; Муравейня, Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине - Сумської та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Вовчанськ і Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської. На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Новоєгорівка, Невське і Діброва на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Сєверне, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка та Херсон, а також Дмитрівка на Миколаївщині. Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина російської федерації є неможливим. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 01 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти. У одному з підрозділів окупантів, що діє у Луганській області, станом на 09 січня 2023 року завершились тримісячні контракти. Через це, близько 300 військовослужбовців цього формування не отримують грошове забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитись з військової служби через оголошену мобілізацію. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські офіційні особи продовжують попереджати про наміри Росії провести вирішальну наступальну операцію на Донбасі в лютому та/або березні, підтримуючи оцінку найбільш вірогідного сценарію ISW.

• Російський президент Путін, можливо, готує чергове російське вторгнення у північно-східні райони України, а, можливо, намагається посилити внутрішні інформаційні операції та зосередити українські сили на північних прикордонних районах.

• Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і південний захід від Бахмута.

• Російські війська 1 лютого продовжували обмежені наземні атаки, щоб відвоювати втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжують безуспішні операції, щоб перешкодити українським військам закріпитися на островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області.

• Російські чиновники планують запропонувати мораторій на закон про держзакупівлі, щоб спростити процедури витрачання коштів на тлі дедалі дорожчої війни.

• У попередні місяці зусилля "групи Вагнера" з вербування ув'язнених могли сповільнитися.

• 30 січня в окупованому Криму кримські партизани ймовірно здійснили теракт із застосуванням саморобного вибухового пристрою.