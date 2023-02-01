Росія припинила постачання нафти «недружнім» країнам.

Йдеться про ті держави, які запровадили цінову стелю на російські нафту й нафтопродукти.

У Росії з середи, першого лютого, набула чинності заборона на постачання нафти «недружнім» країнам, які запровадили на російські нафту й нафтопродукти цінову стелю. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Відповідно до указу президента РФ Путіна, підписаного ще 27 грудня, постачання російської нафти та нафтопродуктів забороняється іноземним громадянам і компаніям, якщо в контрактах «прямо чи опосередковано передбачається використання механізму фіксації граничної ціни».

Експорт нафти за лімітованою вартістю допускається лише з дозволу шефа Кремля. Заборона діятиме з першого лютого до першого липня. Термін дії заборони на постачання нафтопродуктів визначить уряд.

Нагадаємо, що з п’ятого грудня 2022 року почала діяти стеля цін на російську нафту, яка експортується морем. Вона визначена на рівні 60 доларів за барель. Цей штрафний захід був запроваджений, щоби скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, і водночас не допустити припинення постачання та стрибка світових цін. Він увійшов до восьмого пакета антиросійських санкцій Європейської Унії. Також цінову стелю на російську нафту встановили країни – члени «Великої сімки».