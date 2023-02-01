США погодилися передати Україні далекобійніші ракети для HIMARS.

Йдеться про ракети GLSDB, дальність враження яких – 150 кілометрів.

 

 

Влада Сполучених Штатів готує новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,2 мільярда доларів, до якого, як очікується, увійдуть у тому числі ракети більшого радіуса дії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на слова двох неназваних американських чиновників.

 

За даними джерел, ідеться про ракети GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) виробництва компаній Boeing та Saab Group. Їхня дальність становить 150 кілометрів. Ракети GLSDB можна запускати з установок HIMARS, які Збройні Сили України отримали від США влітку минулого року. Reuters ще в листопаді повідомляв про пропозицію компанії Boeing поставити ці ракети Україні.

 

Ракети GLSDB здатні самонаводитися і вражати цілі, що рухаються, на далекій відстані. В описі ракети вказується, що вона керується за допомогою ґлобальної системи навігації GPS і може використовуватися в будь-яких погодних умовах, у тому числі проти броньованих транспортних засобів. Ракета оснащена боєголовкою GBU-39 та невеликими крилами, що дозволяють їй пролітати понад 100 км при скиданні з літака і вражати цілі діаметром до одного метра.

 

Про новий пакет допомоги можуть оголосити вже цього тижня. За словами джерел, він також включатиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкові ракетні комплекси Javelin.

 

Наразі в Україну для установок HIMARS Сполучені Штати та їхні союзники постачають ракети GMLRS, дальність яких становить близько 80 кілометрів. Київ неодноразово просив у США ракети ATACMS дальністю близько 300 кілометрів, але поки що не отримав їх.

01.02.2023

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