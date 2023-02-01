343-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:43 Компанія General Atomics готова продати Україні два безпілотники Reaper MQ-9 за символічну ціну в один долар. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Водночас замовнику обійшлися би в 10 мільйонів доларів підготовка та доставка літаків в Україну.

12:21 Президент Польщі Анджей Дуда запропонував Володимиру Зеленському прийняти російську капітуляцію у Переяславі. "Коли ви переможете Росію, коли росіяни прийдуть сюди на колінах, щоб підписати мир, то веди їх у Переяслав – нехай вони там підпишуть мир із вами, нехай перекреслять усі ті роки радянських і російських впливів і тієї неволі від часів царизму аж донедавна, від чого ви зараз знову обороняєтеся", – розповів Дуда під час свого візиту до Литви.

12:00 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 російських кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 20 ракет (як і вчора), попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:28 Обшуки Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань в Арсена Авакова стосувалися розслідування аварії гелікоптера, повідомив сам ексміністр.

11:22 Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у рамках розслідування в "Укртатнафті" та "Укрнафті" здійснюють обшук будинку Ігоря Коломойського в Дніпрі, повідомляє УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на великі суми. Минулого вересня у справі "Укрнафти" був обшук НАБУ в Коломойського вдома у Буковелі.

11:14 Президент США Джо Байден у межах візиту до Польщі наприкінці лютого може у Ряшеві або у Варшаві зустрітися із президентами України Володимиром Зеленським та Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє з посиланням на дипломатичне джерело у Києві Dziennik Gazeta Prawna. Очікується, що буде обговорено гарантії безпеки та постачання озброєння для України, зокрема ймовірну передачу літаків від Польщі з дозволу США. Зеленський має представити свій мирний план із десяти пунктів, зокрема створення спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

10:59 Нинішнє споживання електроенергії в енергомережі України на рівні вівторка, далі зберігається значний дефіцит потужності, повідомили в Укренерго. До всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють упродовж доби, наразі їх перевищення не фіксується.

10:35 Президент-елект Чехії Петр Павел в першому інтерв'ю закордонним медіа заявив, що відразу після війни Україну треба прийняти в НАТО: "Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн".

10:04 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми днями вздовж річки Дніпро на півдні України відбувся, ймовірно, один із найінтенсивніших обстрілів у конфлікті. Він включав продовження російських артилерійських обстрілів міста Херсон зі східного берега. 29 січня 2023 року місцева влада повідомила про ще трьох загиблих цивільних у Херсоні, а два пришвартовані на річці іноземні судна були пошкоджені, що призвело до розливу нафти. Херсон залишається найрегулярніше обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точна причина, чому Росія витрачає свої обмежені запаси боєприпасів саме тут, незрозуміла. Однак, ймовірно, командування частково має на меті підірвати моральний дух цивільного населення і стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро.

09:35 США готують черговий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд, який має передбачати "крилаті бомби" GLSDB дальністю 150 км, інші високоточні боєприпаси, протитанкові "Джавеліни" та допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb — "бомба малого діаметра наземного запуску") — нові (розробка 2019 року) малогабаритні високоточні боєприпаси компаній Boeing та SAAB, що поєднують в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26. Бомба має «крила», які розкладаються в повітрі, що дозволяє вражати цілі на відстані до 150 км. Може запускатися з уже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 чи HIMARS. Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему. Орієнтовна ціна одиниці – $40 тис. (вартість одиниці ATACMS оцінюється в понад $1 млн)

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 128 420 (+920) осіб, танків – 3209 (+8) од., бойових броньованих машин – 6382 (+4) од., артилерійських систем – 2207 (+10) од., РСЗВ – 458 (+4) од., засобів ППО – 221 (+0) од., літаків – 293 (+0) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5061 (+13) од., спеціальної техніки – 200 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

93,9% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

36,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

84,5% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

71,6% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

41,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

23,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,9% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

15,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:57 У 2022 році Україна отримала 500 військових ешелонів зі зброєю й амуніцією, які відправили країни Заходу, доставку яких забезпечили військові США, – заявив американський полковник Тодд Еллісон під час форуму Railway Direction Days 2022.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Окупанти протягом минулої доби завдали 5 авіаційних та 6 ракетних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Високою залишається небезпека російських авіаційних та ракетних ударів по всій Україні. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії обстріляні райони населених пунктів Рожковичі, Басівка, Олександрівка і Грабовське Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця і Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах Іванівки, Куп’янська, Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Ковалівки – Луганської. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар’їнку і Побєду. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області. На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили райони 20 населених пунктів, Серед них Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це Золота Балка, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в районі Новоіванівки Луганської області облаштовано ще один військовий шпиталь. На лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців. Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги – відправляють на передову. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Введення російських регулярних військ на лінію фронту в Бахмуті відтермінувало кульмінацію наступу "групи Ваґнера" і зберегло ініціативу в російських операціях навколо міста. Прогноз ISW від 27 грудня про те, що російський наступ на Бахмут досягає апогею, виявився неточним.

• ISW не прогнозує неминучого падіння Бахмута, і надзвичайно малоймовірно, що російські сили зможуть здійснити раптове оточення українських сил у Бахмуті.

• Російське військове командування переоцінює російські військові можливості для швидкого просування в Донецькій області та на цілому театрі бойових дій.

• Російські регулярні війська можуть замінити виснажені сили ПВК "Ваґнера", передислокувавши їх із Бахмута на лінію фронту в Запорізькій області.

• Міністерство оборони Росії може намагатися повністю вивести війська "Ваґнера" з-під Бахмута, щоб створити регулярну російську військову командну структуру як єдиного переможця боїв під Бахмутом у припущенні, що російські сили візьмуть місто.

• Українські офіційні особи, як і ISW, далі оцінюють, що неминучий наступ російських військ у найближчі місяці є найбільш вірогідним варіантом розвитку подій, а також припускають, що українські війська планують розпочати більш масштабний контрнаступ.

• Відомі російські мілблогери продовжують викривати російські воєнні невдачі в Україні через все публічніші та розкрученіші платформи.

• Росія продовжує використовувати антитерористичні закони як зброю, щоб виправдати внутрішні репресії.

• Російські війська 31 січня продовжували обмежені наземні атаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії фронту в Донецькій області.

• Російські війська навряд чи отримають значну вигоду десь на сході України від свого локалізованого наступу навколо Вугледара.

• Ймовірно, російські війська віддають перевагу диверсійній та розвідувальній діяльності над захопленням територій на півдні України.

• Генеральний прокурор Росії Іґорь Краснов визнав провал російської мобілізації, намагаючись представити невдачі у виконанні та порушення політики як вирішені.

• Російська окупаційна влада продовжує використовувати програми залучення молоді та освітні програми для зміцнення соціального контролю над окупованими територіями.