Бразилія не надасть Україні набоїв до німецьких танків і зеніток.

Чилі й Аргентина також відмовилися допомагати Україні зброєю.

 

 

Новий президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Luiz Inacio Lula da Silva) заявив, що його країна не поставлятиме Україні набої для зенітно-ракетних комплексів Gepard, а також для танків Leopard, які Німеччина надала Збройним Силам України. Як повідомляє німецький часопис Focus, про такі поставки просив бразильське керівництво бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц, котрий відвідав Бразилію з офіційним візитом.

 

На спільній пресконференції з Шольцом да Сілва так пояснив свою позицію: «Бразилія не зацікавлена ​​в передачі боєприпасів, щоб їх можна було використовувати у війні між Україною та Росією. Бразилія є країною миру. І тому Бразилія не хоче брати участі у цій війні, навіть опосередковано».

 

Бразильський президент також ухилився від прямого засудження аґресії Росії проти України. Він лише висловив думку, що Москва «допустилася класичної помилки», напавши на територію іншої країни, і тим самим вчинила «неправильно». Водночас Лула да Сілва зазначив, що справжні причини конфлікту здаються йому не такими очевидними. «А я все одно думаю: якщо один не воює, то й обоє не воюють. Ви також повинні бажати миру», – заявив він.

 

При цьому Сілва підкреслив, що «чув дуже мало» пропозицій про мирне врегулювання від обох сторін. Він запропонував своє посередництво у перемовинах між Росією й Україною щодо миру, зазначивши, що для врегулювання потрібен новий багатосторонній формат.

 

Перед Бразилією канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав також Аргентину та Чилі. Президенти обох цих країн також відмовилися пообіцяти Шольцу, що посилять підтримку України, зокрема постачанням зброї. Однак, на відміну від Лули да Сілви, вони чітко і недвозначно засудили російську аґресію.

31.01.2023

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