342-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:08 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні три дні Росія, ймовірно, перетворила свої зондувальні атаки навколо міст Павлівка та Вугледар у більш скоординований штурм. Ці населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька, і Росія вже використовувала 155-ту морську піхотну бригаду під час невдалого штурму цього ж району в листопаді 2022 року. Елементи 155-ї бригади знову задіяні у складі сил кількісно щонайменше з бригаду, які, ймовірно, просунулися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців позначала лінію фронту. Російське командування, ймовірно, має на меті розробити новий напрямок наступу на підконтрольну Україні територію Донецької області та відволікти українські сили від Бахмутського напрямку, де точаться запеклі бої. Існує реалістична ймовірність того, що Росія продовжить досягати локальних успіхів у цьому напрямі. Однак малоймовірно, що Росія має достатньо незадіяних військ у цьому районі, щоб досягти оперативно значного прориву.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 127 500 (+850) осіб, танків – 3201 (+0) од., бойових броньованих машин – 6378 (+9) од., артилерійських систем – 2197 (+1) од., РСЗВ – 454 (+1) од., засобів ППО – 221 (+0) од., літаків – 293 (+0) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5048 (+7) од., спеціальної техніки – 200 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

93,6% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

36,8% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

84,3% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

71,3% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

40,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

31,9% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ракетних ударів, здійснює артилерійські обстріли цивільних об’єктів та помешкань мирного населення. Так, протягом минулої доби, противник завдав 3 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків. Є постраждалі серед мирних жителів. Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів противника. Продовжуються обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка, Гута-Студенецька і Красний Хутір Чернігівської області; Сопич, Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Стрілеча, Борисівка, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Андріївка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області. На Новопавлівському - обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині, а також Ольгівське, Білогір’я, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам’янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Одрадокам’янка, Іванівка, Токарівка, Антонівка, Первомайське, Велетенське та Херсон. Противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників. У місті Луганськ, на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні, окупанти розгорнули “польовий шпиталь”, де лікують російських військовослужбовців. У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW, що наступ у найближчі місяці є найбільш вірогідним варіантом дій.

• Іранські державні медіа повідомили, що 29 січня Іран і Росія встановили прямі фінансові канали зв'язку між іранськими банками і більш ніж 800 російськими банками.

• Російські війська продовжували наземні атаки з метою відновлення втрачених позицій на захід від Кремінної, в той час як українські війська проводили контрнаступальні операції на північний захід від Сватового.

• Українські війська продовжували наносити удари по скупченнях російських військ у тилових районах Луганської області.

• Російські війська продовжували наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.

• Російські війська продовжували здобувати незначні територіальні здобутки поблизу Бахмута.

• Російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак у Запорізькій області.

• Міністерство оборони Росії продовжило заходи з переведення російських військових на професійну основу, хоч стикається з постійною негативною реакцією на ці заходи.

• Російські війська та окупаційна влада продовжують переслідувати кримських татар, намагаючись пов'язати антиросійські настрої з екстремістською або терористичною діяльністю.