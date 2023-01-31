Байден заявив про відсутність у США планів постачати Україні F-16.

За твердженням аналітиків, ця заява президента США не означає, що рішення з цього питання вже ухвалене.

Сполучені Штати не збираються передавати Україні винищувачі F-16, заявив американський президент Джо Байден. «Ні», – відповів він на запитання американських журналістів про те, чи Вашінґтон підтримує ідею передачі американських літаків Києву. Проте з відповіді глави Білого дому не було зрозуміло, чи означало «ні» президента «ніколи» чи «не зараз».

Водночас, видання Politico, покликаючись на анонімного американського чиновника, пише, що ця заява президента США Джо Байдена аж ніяк не означає, що рішення з цього питання вже ухвалене. «Поважної дискусії на високому рівні щодо F-16 ще не було», – запевнив він. За словами джерела, «не схоже, що заява Байдена є результатом перегляду внутрішньої політики, а є лише поточною позицією».

Газета нагадує, що в інтерв'ю MSNBC минулого тижня заступник радника з національної безпеки Джон Файнер (Jon Finer) заявив, що США «дуже обережно» обговорюватимуть питання про винищувачів з Києвом та союзниками. «Ми не відкидали жодних конкретних схем», – зазначив він. Зокрема, США могли б схвалити реекспорт F-16 з третіх країн.

Напередодні прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна готова передати Україні винищувачі F-16, але лише за умови «повної координації» з НАТО. Можливість поставки західних винищувачів Києву припустив і президент Франції Емманюель Макрон, наголосивши, що офіційного запиту про це Париж від Києва поки що не отримував. Тим часом канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи в Бундестазі 25 січня, відкинув можливість постачання німецьких бойових літаків Україні.