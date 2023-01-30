СБУ затримала на Тернопільщині завербованого агента ФСБ.

 

Служба безпеки України викрила російського агента в Тернопільській області, який збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів. Про це повідомили на fb-сторінці відомства. 

 

 

За даними спецслужби, ворожого поплічника насамперед цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій.

 

"Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики. Втім, співробітники СБУ завадили цим планам – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона", - розповіли в СБУ.

 

Правоохоронці з'ясували, що агентом ФСБ виявився мешканець Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

 

"У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі. Для виконання ворожих завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати. Як комунікацію з ФСБ використовував спеціально створений Телеграм-канал", - додали у відомстві.

 

В ході обшуку у чоловіка знайшли телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. Відтак жителю Тернопільщини оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Також вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

 

Водночас у Тернопільській обласній прокуратурі уточнили, що підозрюваному 20 років. Його затримали після того, які він забрав в обумовленому місці 5000 грн винагороди за свої "послуги".

 

30.01.2023

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