Дрони атакували іранські військові заводи й бази.

Телеканал Al Arabiya стверджує, що саме Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію на території Ірану.

Серія потужних вибухів, спричинених атаками дронів, погриміла в ніч проти неділі, 29 січня, на об'єктах військової інфраструктури в Ірані. Про це повідомив телеканал CBS News із покликом на інформацію іранських ЗМІ.

Зокрема, в місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан внаслідок атаки дронів спалахнув великий завод із виробництва моторних масел. Атаки бойових безпілотників зазнав також військовий завод із виробництва амуніції в центральній провінції Ісфахан. Повідомляється також про вибух на авіабазі в місті Дизфуль на заході Ірану, вибухи та пожежі в містах Хамадан (захід країни) та Решт (північ).

Звуки вибухів було чути й у Тегерані, за словами місцевих жителів, атаковано урядові будинки. Очевидці повідомляють, що у небо над іранською столицею піднято літаки. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.

У міністерстві оборони Ірану підтвердили атаку БПЛА на завод із виробництва боєприпасів в Ісфахані. Проте іранське військове відомство запевнило, що атака не завдала жодної шкоди об’єктові. «Ввечері 28 січня 2023 року близько 23:30 було проведено невдалу атаку з використанням безпілотників на один із центрів міноборони. Один із них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили до оборонних пасток і вибухнули», – йдеться у заяві відомства.

Якій країні належать безпілотники, що атакували іранський військовий об'єкт, влада Ірану поки що не говорить. Як стверджує арабський новинний телеканал Al Arabiya, це саме Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію на території Ірану з метою знищення його військової промисловості. Ізраїль наразі не прокоментував цю інформацію.