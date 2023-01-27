338-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:12 Президент Росії Путін доручив готувати новий наступ в Україні в лютому-березні, незважаючи на попередні невдачі на фронті, пише Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля. Наступ російських військ має розпочатися до того, як Київ отримає від США та ЄС сучасні танки. Після втрати половинb захоплених земель України навіть Путін не може заперечувати слабкість збройних сил Росії, кажуть співрозмовники агентства. Вони стверджують, що у Кремлі стали реалістичніше ставитися до військових планів і визнавати, що утримання нинішньої лінії фронту вже буде досягненням. Однак, незважаючи на це, Путін, як і раніше, переконаний, що він не може програти у цій війні, яку він вважає для себе «екзистенційною». Він далі розраховує, кажуть джерела, що здобути перемогу йому дозволять переважаючі сили та готовність Росії до найбільших людських втрат з часів Другої світової війни. Тому нова хвиля мобілізації можлива вже цієї весни.

13:56 Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що Україна отримає західні винищувачі. На своїй сторінці у Facebook він опублікував відео із бойовим літаком F-16 і дописав: "Незабаром в небі України".

13:45 Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ понад 14 тисяч українських дітей, проте їх загальна кількість може сягати більше 150 тисяч, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

12:41 Експертна комісія Міністерства культури та інформаційної політики України рекомендувала Київській міській державній адміністрації демонтувати та перенести надмогильний пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, а також визнати об'єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам'ятки монументального мистецтва: "Це твір відомого скульптора Євгена Вучетича. Його монументальні скульптури встановлені, зокрема, перед будівлею ООН у Нью-Йорку, у Берліні – в колишньому секторі радянської окупації, а також у Москві та інших містах на колишній території СРСР". У Мінкультури заявили, що, спираючись на визнання експертною комісією мистецької цінності скульптури, міністерство рекомендуватиме КМДА взяти її на облік як музейний предмет та перемістити до музейних фондів: "Таким місцем зберігання може стати, наприклад, музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році" (с. Лютіж Київської обл.), оскільки на Лютізькому плацдармі розташовувався командний пункт Ватутіна. КМДА, у свою чергу, повинна буде прийняти рішення про демонтаж, визначити його спосіб та забезпечити демонтаж і переміщення монумента з урахуванням подальшого зберігання".

12:08 Японія запроваджує додаткові персональні санкції проти 22 росіян, а також розширює експортні обмеження. Перелік підсанкційних компаній поповнили корпорація "Іркут", АТ "Московський машинобудівний завод "Авангард", ПАТ "Камаз", конструкторські бюро, науково-технічні центри etc.

12:00 Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела початок нового року на вакаціях у Дубаї. Про це йдеться у журналістському розслідуванні "Української правди". Тимошенко заскочили на віллі п'ятизіркового готелю Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра. ЮВТ начебто провадила відлюдькуватий спосіб відпочинку – не виходила на набережну, а в автомобіль сідала на підземному паркінґу. Згідно з даними "УП", до Дубая вже перебралися депутати від "ОПЗЖ" Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод і Вадим Столар. Часто прилітає депутат Суто Мамоян. Там постійно проживає олігарх Валерій Хорошковський, голова Служби безпеки України при Вікторові Януковичу.

11:48 Підготовки до російського наступу на Таврійському напрямку не спостерігається, заявив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін, відповідаючи на питання про загальну тенденцію щодо нинішньої поведінки РФ на цьому напрямку: "У цілому якоїсь масштабної наступальної операції і підготовки до неї ми наразі не бачимо, бо всі основні зусилля ворог зосереджує на сусідніх Донецькому і Луганському напрямках. Там він підтягує всі сили, і його основна задача поки що там. Якщо там буде якесь затишшя тощо – тоді вже будемо очікувати, що, можливо, почнеться і на інших напрямках".

На Запорізькому напрямку ситуація залишається стабільно складною – Росія продовжує завдавати артилерійського вогню, ракетних ударів по населених пунктах та цивільній інфраструктурі, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення: "Тут продовжується активність ворога малими групами, розвідувальними або трохи такими диверсійними діями, на окремих ділянках фронту щодо перевірки, можна сказати так, на міцність нашої оборони. Наразі сили оборони відбили всі ці спроби, і ворог був змушений відступити. Лінія фронту змін не зазнала".

11:21 Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуги народу", повідомили у пресслужбі президентської партії.

11:04 Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що і до масованої атаки 26 січня, відповідно в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності: остання атака росіян завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі, а енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій, повідомили в Укренерго. До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях.

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. На тимчасово окупованих територіях півдня також розташована і більшість вітрових та сонячних електростанцій. А крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, у які наразі найбільший дефіцит.

10:28 Міжнародний валютний фонд вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги сумою 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування, пише Bloomberg. Реалізація програми залежить від низки умов, включаючи схвалення з боку країн "Великої сімки", а також від донорів та кредиторів України, які забезпечують стійкість боргу країни.

10:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні шість днів російські інтернет-коментатори стверджували, що російські війська досягли значних успіхів, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області під Оріховим та за 100 км на схід, у Донецькій області, під Вугледаром. Російські підрозділи, ймовірно, провели локальні пробні атаки під Оріховим та Вугледаром, але дуже малоймовірно, що Росія насправді досягла якихось суттєвих успіхів. Існує реальна можливість того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція набирає обертів.

09:50 Польща відправить в Україну 60 танків, із них 30 – PT-91 Twardy (модернізована версія радянського танка Т-72), крім раніше анонсованих 14 танків Leopard 2, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 124 710 (+850) осіб, танків – 3182 (+7) од., бойових броньованих машин – 6340 (+6) од., артилерійських систем – 2180 (+11) од., РСЗВ – 452 (+0) од., засобів ППО – 221 (+1) од., літаків – 292 (+0) од., гелікоптерів – 283 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33) од., крилатих ракет – 796 (+47) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5001 (+15) од., спеціальної техніки – 199 (+4) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

93,1% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

36,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

83,5% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

70,8% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

40,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

23,4% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

31,8% гелікоптерів (з них 0,7% за минулий тиждень),

15,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Слава Україні! Розпочалася триста тридцять восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 44 авіаційних удари. 18 із них – з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі дрони-камікадзе збиті. Здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено. Також, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об’єкти. Високою залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою, наступальних угруповань противника не виявлено. Проте, триває спільне навчання, під виглядом якого російська федерація нарощує авіаційне угруповання на території білорусі. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Тимоновичі і Сеньківка Чернігівської області; Тимофіївка, Павлівка і Велика Писарівка на Сумщині, а також Стрілеча, Тернова, Варварівка, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Бударки, Колодязне та Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку противник обстріляв Дворічне, Синьківку, Подоли, Орлянку, Піщане, Табаївку, Берестове та Лозову на Харківщині; Стельмахівку Луганської області, а також Іванівку на Донеччині. На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили райони Макіївки, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області, а також Ямполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Авдіївку, Водяне, Красногорівку, Георгіївку та Мар’їнку. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Донеччині, а також Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли Херсон. Наша авіація протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також удар по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 2 райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та 2 інших важливих ворожих об’єкта.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська 26 січня завдали чергової масованої серії ракетних ударів та ударів із безпілотників по Україні.

• Нещодавня сутичка між фінансистом "групи Ваґнера" Євгєнієм Прігожиним і колишнім російським офіцером Ігорєм Гіркіним викриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у Росії на тлі воєнних невдач в Україні.

• Президент Росії Путін продовжив свою кампанію проти критичних та опозиційних голосів, розправившись із кількома великими опозиційними медіа.

• Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції, спрямовані на глобальну мережу підтримки "групи Ваґнера", ймовірно, у відповідь на її зусилля з активізації діяльності за межами України.

• Російські джерела стверджують, що українські війська відновили контрнаступальні операції під Кремінною.

• Російські війська продовжили наземні атаки навколо Бахмута, на західних околицях Донецька та в районі Вугледара.

• Українські офіційні особи повідомили, що російські війська в Запорізькій області не проводять наступальних операцій у масштабах, необхідних для повномасштабного наступу.

• Російські мілблогери стверджували, що російські війська продовжують проводити обмежені та локальні наземні атаки в Запорізькій області.

• "Група Ваґнера", ймовірно, зазнала значних втрат у виснажливих наступальних операціях на сході України за останні кілька місяців. Велика кількість втрат, ймовірно, обмежує здатність "групи Ваґнера" продовжувати наступальні операції у високому темпі та, ймовірно, спонукатиме до подальших зусиль щодо вербування в’язнів.

• За повідомленнями, російські окупаційні чиновники продовжують "націоналізувати" майно та закривати культові споруди українських євангельських християн-баптистів в окупованій Запорізькій області, намагаючись зробити пов’язану з Кремлем православну Церкву московського патріархату домінуючою конфесією в регіоні.