Папа Франціск вчергове став на захист ЛГБТК-людей.

Понтифік заявив, що гомосексуалізм – гріх, але не злочин.

Папа Римський Франціск вчергове став на захист людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. В ексклюзивному інтерв’ю інформаційній аґенції Associated Press він розкритикував закони, які криміналізують гомосексуалізм, назвавши їх «несправедливими». Понтифік також заявив, що Бог любить усіх людей такими, якими вони є, і закликав католицьких єпископів вітати представників ЛГБТК у церкві.

Франціск визнав, що католицькі єпископи в деяких частинах світу підтримують закони, які криміналізують гомосексуалізм або дискримінують ЛГБТК-людей, і сам назвав це питання терміном «гріх». Але він пояснив таке ставлення культурним спадком і сказав, що єпископам особливо потрібно пройти процес змін, щоб визнати гідність кожного.

Водночас, Франциск додав, що в питанні гомосексуалізму необхідно розрізняти злочин і гріх. «Це не злочин. Так, але це гріх. Добре, але спочатку давайте розрізнимо гріх і злочин. Гріхом також є брак милосердя один до одного», — наголосив Потифік.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року на екрани вийшов документальний Francesco, присвячений Папі Римському. У одному з епізодів Франціск виступив на захист цивільних союзів для одностатевих партнерів . «Гомосексуали мають право на сім'ю. Вони чада Божі і мають право на сім'ю. Ніхто не повинен бути знехтуваний або страждати через це. Потрібно створити закон про громадянський союз. Тоді вони будуть під юридичним захистом. Я виступав за це».