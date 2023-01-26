337-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:52 Окремий полк спеціального призначення “Азов” ЗСУ став 3-ою штурмовою бригадою у складі Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомив офіцер підрозділу, історик Олександр Алфьоров.

14:27 Росіяни пішли на штурм Вугледара. Про це повідомив аеророзвідник 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Ігор Луценко. "Росіяни штурмують Вугледар. Підтримайте хлопців хоч подумки", – звернувся Луценко. Росіяни обстрілюють Вугледар із артилерії, "Градів", дронів, систем "Солнцепьок", повідомив заступник міського голови Максим Вербовський. "Ситуація дуже складна. Наразі третій день поспіль іде штурм міста. Але хлопці тримають оборону. Місто під Україною. Всі ці три дні інтенсивні обстріли міста та громади. За позавчорашній день 42 будинки пошкодженні, але насправді їх набагато більше", – заявив Вербовський у коментарі "Суспільному".

14:11 Нині противник здійснив 55 пусків ракет різного базування (51 крилата ракета: до двох Х-47 “Кинджал” із двох літаків МіГ-31К, до сорока –“Х-101/Х-555” із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря, до дев'яти “Калібрів” із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря та чотири керовані авіаційні ракети Х-59 із літаків Су-35). Силами та засобами Повітряних сил ЗС України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 47 крилатих та керованих авіаційних ракет, а три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ. "Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати!" – прокоментував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

13:26 Управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило співробітника одного з підрозділів СБУ у Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб. Встановлено, що після повномасштабного вторгнення він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ. Відкрито кримінальне провадження – "державна зрада".

13:11 Сьогодні вночі та зранку росіяни знову завдали удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України, є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах, повідомили в Укренерго. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів знищено основне високовольтне обладнання. Дефіцит в системі значний, до всіх областей доведені ліміти споживання.

13:01 Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна у четвер прибула до Одеси. "Я в Одесі! Для того, щоб відзначити підтримку Францією суверенітету України – і сьогодні, і вчора", – поділилася Колонна у twitter.

12:42 Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 14 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомила речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску.

12:21 У небі над Одещиною збили 3 ракети "Калібр", повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

12:10 У повітряному просторі Києва було зафіксовано біля 20 ракет різного типу, всі вони знищені; на жаль, внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік –оновили ранкову інформацію в Київській міській військовій адміністрації.

12:03 Україна отримає достатню кількість боєприпасів для танків Leopard від компанії Rheinmetal. Точна кількість не названа, але в компанії запевнили, що зможуть задовольнити потреби – військово-промисловий виробник вже значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів, особливо в секторі великих калібрів, пише Tagesschau.

12:00 Турецьке судно Tuzla потрапило під обстріл у Херсоні, на облавку виникла пожежа. Як пише Reuters, інцидент трапився 24 січня. Згідно з даними головного редактора проєкту BlackSeaNews Андрія Клименка, Tuzla стояла в українських водах майже рік – суховантаж прибув до Херсона з турецького порту Самсун буквально за декілька годин до початку війни, о 18:13 23 лютого.

11:43 За добу в районі Соледара було 85 обстрілів та вісім бойових зіткнень, жорсткі бої тривають, повідомив спікер Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий: "Наші сили організовано вийшли звідти, зайняли заздалегідь підготовлені рубежі оборони. Вийшли не хаотично, не було паніки, не було жодної втечі, масового взяття в полон, що хотів ворог і роздмухував у своїх телеграм-каналах".

Усього минулої доби на бахмутському напрямку ворог здійснив 199 обстрілів, він залишається найбільш гарячим, там постійно тривають бої, зокрема в районі Соледара, Верхньокам'янського

11:17 США та європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні, незважаючи на побоювання ескалації конфлікту, пише Politico із посиланням на західних військових чиновників.

11:02 На Одещині внаслідок ракетного обстрілу ворога пошкоджені два об'єкти енергетичної інфраструктури, жертв немає – повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

10:49 У результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі Києва загинула людина, двоє поранених, повідомив міський голова Віталій Кличко.

10:25 В Дніпровському районі Києва пролунали вибухи, пише міський голова Віталій Кличко.

10:14 Внаслідок ранкової російської атаки є влучання ракет у Вінницькій області, жертв немає, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

10:07 Росіяни випустили в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, завдяки відмінній роботі ППО всі повітряні цілі було збито, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

10:05 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія, ймовірно, завершила підготовку 2-ої гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусі, яка проходила навчання з осені 2022 року. Більшість її особового складу повернулася до Росії, після чого майже напевно буде знову задіяна в операціях в Україні. Ця дивізія входить до складу 1-ої гвардійської танкової армії і зазнала значних втрат на початкових етапах конфлікту. Зараз вона складається переважно з мобілізованих військовослужбовців, які експлуатують стару взяту зі складу техніку. Її боєздатність, ймовірно, буде обмеженою, незважаючи на кількатижневу підготовку. Існує реальна можливість того, що інші російські підрозділи проходять ротацію в Білорусі для аналогічної підготовки і що Росія продовжить використовувати цю модель для відновлення і підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні.

09:40 За даними Повітряних сил, росіяни запустили по Україні понад 30 ракет зі шести Ту-95, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного марафону. Ворог наразі зосередився на центральній частині України, але все може змінитися. В Чорному морі стоять ворожі носії крилатих ракет "Калібр", тож ймовірне збільшення кількості випущених ракет.

09:22 Минулої ночі російські окупаційні війська обстріляли Павлівську громаду Запорізької області двома ракетами С-300, пошкоджено один із об'єктів енергетичної інфраструктури, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація

09:15 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 123 860 (+780) осіб, танків – 3175 (+14) од., бойових броньованих машин – 6334 (+27) од., артилерійських систем – 2169 (+26) од., РСЗВ – 452 (+2) од., засобів ППО – 220 (+0) од., літаків – 292 (+2) од., гелікоптерів – 282 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6) од., крилатих ракет – 749 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 496 (+19) од., спеціальної техніки – 195 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

92,9% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

36,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

83,1% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

70,4% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

40,6% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

23,4% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

31,6% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

15,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:53 Канада розглядає можливість відправити Україні більше десятка танків Leopard, повідомляє Ottawa Citizen з посиланням на джерела в міністерстві оборони та промисловості.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, під ураження потрапили і житлові будинки у Херсоні. За попередньою інформацією, вночі ворог застосував 24 ударних іранських дрони “Шахед-136”. Всі вони знищені Силами оборони України. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється. Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку противник обстріляв райони Леонівки, Ясної Поляни та Михальчиної Слободи Чернігівської області та Будівельного, Волфиного і Тимофіївки на Сумщині. На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них – Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне Харківської області. На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Веригінського лісництва та Ямполівки на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали двадцять два населені пункти, зокрема, Іванівське, Краснополівка, Спірне, Бахмут, Озарянівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Бердичі, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти п’яти населених пунктів, Серед них – Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати мирні міста і села. Постраждали двадцять населених пунктів, зокрема, Берислав, Антонівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон. Є жертви серед цивільного населення. На тимчасово окупованій територій Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Так, до 29 січня поточного року всі так звані державні, та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів. Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого. В той же час, з 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, знищено 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, 4 БпЛА типу “Орлан-10” і один типу “Суперкам”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів.

08:30 Голова ОП Андрій Єрмак повідомив про перші збиття російських ракет.

08:15 Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

08:05 По всій Україні оголосили повітряну тривогу, загроза масованого ракетного удару.

07:51 Вночі Сили оборони України збили всі 24 дрони-камікадзе "Шахед", що атакували Україну зі східного узбережжя Азовського моря, з них 15 дронів збито над Києвом.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська можуть здійснювати обмежені нищівні атаки вздовж більшої частини лінії фронту в Україні з метою розосередити і відволікти українські війська та розпочати вирішальну наступальну операцію в Луганській області.

• Російські військові, схоже, зміщують свою увагу на розгорнуті в Луганській області регулярні війська і відходять від нетрадиційної структури сил "групи Ваґнера", зосереджуючи її на Бахмуті.

• Кремль і російські мілблогери намагалися применшити значення надання Заходом танків Україні, що вказує на те, що вони, ймовірно, вважають ці системи загрозливими для російських перспектив.

• Російські війська стверджували, що українські війська проводили контрнаступальні операції під Сватовим, тоді як російські війська продовжували обмежені наземні атаки під Кремінною.

• Українські сили, ймовірно, просунулися вперед у районі Кремінної.

• Українські офіційні особи визнали, що українські сили відійшли з Соледара.

• Російські війська продовжили наступальні операції в районі Бахмута й Авдіївки-Донецька. За повідомленнями, російські війська продовжували локальні наступальні операції поблизу Вугледара.

• Російські війська продовжували здійснювати дрібномасштабні наземні атаки по всій лінії фронту в Запорізькій області, ймовірно, з метою зафіксувати українські сили у Запорізькій області.

• Російські мілблогери розділилися щодо достовірності надмірно роздутої інформаційної операції чиновника окупаційної влади Запорізької області Володимира Рогова.

• Кремль намагається применшити значення нових обмежень на перетин російського кордону, ймовірно, намагаючись стримати паніку в російському суспільстві щодо ймовірної другої хвилі мобілізації.

• Російський президент Путін, можливо, намагається провести чергову хвилю мобілізації приховано через побоювання підірвати свою підтримку серед росіян.