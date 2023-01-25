Український католицький університет отримав у спадок від Григорія Степанця 2 млн доларів. 

Український католицький університет став одним зі спадкоємців американця українського походження Григорія Степанця, який заповів вишу 2 млн доларів. Про це повідомила проректорка з розвитку та комунікацій УКУ Наталія Климовська у коментарі виданню "Еспресо.Захід".

Раніше The New York Times повідомила, що Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний задонатив українській армії 1 млн доларів, які він отримав у спадок зі США.

Український генерал став не єдиним спадкоємцем. Серед тих, кому американець українського походження Григорій Степанець заповідав кошти, є львівський Український католицький університет.

"Наприкінці минулого року нам написала юридична компанія, яка займалася розпорядком спадку. Зараз багато українців кажуть, що не вірять, що хтось з Америки перерахував спадок, – а Залужний взяв і повірив. Ми також спочатку не повірили, думали, що це жарт", – розповіла Наталія Климовська.

Зі слів проректорки УКУ, отримання спадку у 2 млн доларів для них стало несподіванкою. Раніше університету вже перераховували спадки, але максимальний розмір був трохи більше мільйона. Крім того, є чимало жертводавців, зокрема у діаспорі, які за життя допомагають вишу та можуть заповідати певні донати потім. Однак саме з Григорієм Степанцем в Українському католицькому університеті не були знайомі. Припускають, про них чоловік знав зі ЗМІ та знайомих, відтак перейняв таку традицію українців у діаспорі.

"Ми вдячні цьому чоловіку, хочемо зв'язатися з його донькою, щоб більше дізнатися про нього, можливо, він мав своє бачення щодо використання грошей. Зараз ми працюємо з різними програмами, які необхідні в часі війни, шукаємо кошти на гуманітарні програми. Рішення про використання таких великих сум у нас приймає сенат, тому готуємо пропозиції, які обговоримо на засіданні", – сказала Наталія Климовська.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Григорій СТЕПАНЕЦЬ народився 1938 року у Вінниці. Його батько воював у Другій світовій війні і був убитий німцями в жовтні 1941 року. Григорій з матір'ю були евакуйовані на Урал, де вони зазнали голоду та інших випробувань. Після закінчення війни вони повернулися до Вінниці.

Степанець закінчив середню школу і в 1956 році вступив до Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, де отримав ступінь магістра з математики, ступінь магістра з хімії та ступінь кандидата наук з фізичної хімії. Вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами. Коли працював у Геофізичному науково-дослідному інституті в Москві, підписав листа на підтримку дисидентів і невдовзі був звільнений радянською владою за сфальсифікованим приводом. Пізніше його переслідувало КДБ, і він не міг працювати. Подав заявку на отримання виїзної візи, але йому відмовили.

Ситуація змінилася після приходу Горбачова до влади – вчений отримав дозвіл виїхати з Радянського Союзу. У 1989 році він приїхав до США і почав працювати в Microsoft у Редмонді, штат Вашингтон, розробником програмного забезпечення. Разом з іншим розробником програмного забезпечення вони винайшли патент, переданий Microsoft на декодування кодів даних змінної довжини.