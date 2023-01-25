Український католицький університет отримав у спадок від Григорія Степанця 2 млн доларів. 

 

Український католицький університет став одним зі спадкоємців американця українського походження Григорія Степанця, який заповів вишу 2 млн доларів. Про це повідомила проректорка з розвитку та комунікацій УКУ Наталія Климовська у коментарі виданню "Еспресо.Захід".

 

 

Раніше The New York Times повідомила, що Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний задонатив українській армії 1 млн доларів, які він отримав у спадок зі США. 

 

Український генерал став не єдиним спадкоємцем. Серед тих, кому американець українського походження Григорій Степанець заповідав кошти, є львівський Український католицький університет. 

 

"Наприкінці минулого року нам написала юридична компанія, яка займалася розпорядком спадку. Зараз багато українців кажуть, що не вірять, що хтось з Америки перерахував спадок, – а Залужний взяв і повірив. Ми також спочатку не повірили, думали, що це жарт", – розповіла Наталія Климовська. 

 

Зі слів проректорки УКУ, отримання спадку у 2 млн доларів для них стало несподіванкою. Раніше університету вже перераховували спадки, але максимальний розмір був трохи більше мільйона. Крім того, є чимало жертводавців, зокрема у діаспорі, які за життя допомагають вишу та можуть заповідати певні донати потім. Однак саме з Григорієм Степанцем в Українському католицькому університеті не були знайомі. Припускають, про них чоловік знав зі ЗМІ та знайомих, відтак перейняв таку традицію українців у діаспорі.  

 

"Ми вдячні цьому чоловіку, хочемо зв'язатися з його донькою, щоб більше дізнатися про нього, можливо, він мав своє бачення щодо використання грошей. Зараз ми працюємо з різними програмами, які необхідні в часі війни, шукаємо кошти на гуманітарні програми. Рішення про використання таких великих сум у нас приймає сенат, тому готуємо пропозиції, які обговоримо на засіданні", – сказала Наталія Климовська.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Григорій СТЕПАНЕЦЬ народився 1938 року у Вінниці. Його батько воював у Другій світовій війні і був убитий німцями в жовтні 1941 року. Григорій з матір'ю були евакуйовані на Урал, де вони зазнали голоду та інших випробувань. Після закінчення війни вони повернулися до Вінниці.

 

Степанець закінчив середню школу і в 1956 році вступив до Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, де отримав ступінь магістра з математики, ступінь магістра з хімії та ступінь кандидата наук з фізичної хімії. Вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами. Коли працював у Геофізичному науково-дослідному інституті в Москві, підписав листа на підтримку дисидентів і невдовзі був звільнений радянською владою за сфальсифікованим приводом. Пізніше його переслідувало КДБ, і він не міг працювати. Подав заявку на отримання виїзної візи, але йому відмовили.

 

Ситуація змінилася після приходу Горбачова до влади – вчений отримав дозвіл виїхати з Радянського Союзу. У 1989 році він приїхав до США і почав працювати в Microsoft у Редмонді, штат Вашингтон, розробником програмного забезпечення. Разом з іншим розробником програмного забезпечення вони винайшли патент, переданий Microsoft на декодування кодів даних змінної довжини.

 

25.01.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
335-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни, попри численні втрати зі свого боку, продовжують вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, на Куп’янському – безуспішні наступальні дії, на Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – оборону
24.01.23 | | Україна
334-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.
23.01.23 | | Україна
«За нашу і вашу свободу!»: 160 років тому почалося Січневе повстання
Олександр Степаненко
У ніч із 22 на 23 грудня 1863 року розпочалося антиросійське повстання, що ввійшло в історію як Січневе
22.01.23 | | Минуле
Хрещений батько
Віталій Портников
Мафіозна організація суспільства – це не наш, це московський принцип існування, тому Україна має шанси очиститися. Мафія не є безсмертною
22.01.23 | | Дискурси
333-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках, продовжували спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощували інтенсивність застосування авіації; на інших напрямках – обороняються.
22.01.23 | | Україна
Найдавніша ДНК розповідає про “загублений світ”
На півночі Гренландії вчені знайшли ДНК, якій два мільйони років. Вона розповідає про унікальний світ, з якого походить.
21.01.23 | | Наука
“Євшан-зілля” Леоніда Мосендза: парадокс і пастка Валленрода
Олеся Ісаюк
Це не про історію – це про те, як насправді виглядає повернення до свого та чи можливе воно взагалі після фактичного зростання і формування особистості на чужині.
21.01.23 | | Україна
Далí у Вроцлаві
Василь МАХНО
Далі прийшов у цей світ, щоби усе життя зіграти. Його бурхлива фантазія стимулювала до усвідомлення, що можна одночасно бути генієм і блазнем
21.01.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.