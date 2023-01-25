Німецька прокуратура розпочала розслідування щодо «Російського дому».

Російський культурний центр у Берліні підозрюють у сприянні обходження антиросійських санкцій.

Берлінська прокуратура розпочала попереднє розслідування проти «Російського дому» (Russisches Haus) – культурного центру, який є частиною російського урядового Федерального агентства в справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво). Про це повідомила газета Berliner Zeitung з покликом на заяву прокуратури.

Заяву, на підставі якої ініціювали розслідування, подав колишній депутат Бундестаґу від партії «Союз-90/Зелені» Фолькер Бек (Volker Beck). «Неможливо собі уявити, що в Німеччині ведуть кремлівську пропаганду, тоді як в Україні щодня гинуть люди», – заявив він.

Представник прокуратури Себастьян Бюхнер (Sebastian Büchner) повідомив, що діяльність організації перевірять на можливі порушення закону про зовнішньоекономічну діяльність. Ідеться про санкції Європейської Унії, запроваджені проти Росії через її військове вторгнення в Україну. До санкційних списків входить Росспівробітництво, яке й керує «Російським домом».

Слідчі прокуратури, зокрема, підозрюють, що, незважаючи на санкції, «Російський дім» закупив авіаквитки для двох проросійських активістів, які мешкають у Німеччині, щоб вони могли поїхати на підтримувану Кремлем конференцію до Москви. «Можу підтвердити, що щодо “Російського дому” було подано скаргу та розпочато розслідування», – заявила речниця берлінської прокуратури Карен Зоммер (Karen Sommer).