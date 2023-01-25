336-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:27 Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо розширення переліку санкцій, накладених групі осіб, зокрема, наміснику Києво-Печерської лаври Павлу (Лебедю) та колишньому народному депутату Вадиму Новинському. Перелік обмежень розширено за рахунок включення до нього повної заборони на вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції, а також анулювання офіційних візитів, засідань та переговорів з питань укладення договорів чи угод.

11:15 Споживання електроенергії нині збільшується через похолодання, відповідно до рівня значного збільшується і дефіцит потужності, повідомили в Укренерго. До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

11:11 П'ятьох керівників обласних прокуратур – Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської – звільнено з посад за власним бажанням, повідомляє Офіс генерального прокурора.

11:03 Нині в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 28 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:32 Головнокомандувач Збройних Сил генерал Валерій Залужний отримав за заповітом американця українського походження Григорія Степанця один мільйон доларів і передав їх на потреби української армії, пише The New York Times із посиланням на родину Степанця.

10:20 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба натякнув, що почалася підготовка до передачі Україні винищувачів F16:

"– Тепер F16? – Так. – Беру в роботу, друже. Це я щойно отримав запитання від одного європейського колеги. І відповів йому. Він знає, що робити".

10:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Як повідомлялося раніше, Росія працювала над підготовкою невеликої кількості основних бойових танків Т-14 «Армата» для першого оперативного розгортання в Україні. • Однак в останні місяці російські війська неохоче приймали першу партію Т-14, що надійшла до них, оскільки машини були в дуже поганому стані. • Незрозуміло, які саме аспекти машин викликали таку реакцію, але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном і тепловізійними системами Т-14. У 2021 році міністр оборони Сєрґєй Шойгу назвав запланований випуск на 2022 рік лише «дослідно-промисловою» партією. Тому малоймовірно, що хоч якісь розгорнуті танки Т-14 будуть відповідати звичайним стандартам для того, щоб нова техніка вважалася придатною до експлуатації.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 123 080 (+910) осіб, танків – 3161 (+9) од., бойових броньованих машин – 6307 (+23) од., артилерійських систем – 2154 (+6) од., РСЗВ – 450 (+2) од., засобів ППО – 220 (+0) од., літаків – 290 (+1) од., гелікоптерів – 281 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5) од., крилатих ракет – 749 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 4967 (+23) од., спеціальної техніки – 194 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

92,5% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

36,4% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

82,8% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

69,9% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

40,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

23,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

31,5% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

15,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:23 Очікується, що нині президент США Джо Байден оголосить про розблокування постачання німецьких Leopard 2 і про контракти на три десятки танків M1 Abrams для України, повідомляють компетентні джерела аґенції AP. Ймовірно, танки будуть закуплені в рамках майбутнього пакета Ініціативи сприяння безпеці України.

08:57 Виробництво артилерійських боєприпасів в США вийшло в січні на рівень 90 тис. снарядів місячно, збільшившись вдвічі від рівня вересня, пише The New York Times. На початку минулого року в США виробляли 14,4 тис. на місяць. Міністерство оборони США планує підтримувати цей рівень протягом двох років, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, і створити запаси на випадок майбутніх конфліктів.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів. Також здійснив понад 100 обстрілів із РСЗВ. Високою є загроза російських авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка і Чарівне на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них Хрінівка та Карповичі Чернігівської області; Глухів, Бояро-Лежачі, Атинське, Соляники та Павлівка Сумської області, а також Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Синьківка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Невське, Терни та Ямполівка Луганської області. На Бахмутському напрямку під вогневий вплив ворога потрапили понад 30 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Краснополівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку від вогню окупантів постраждали Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріляні Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива та Микільське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 40 населених пунктів. Серед них - Староукраїнка, Залізничне, Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Золота Балка, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Іванівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, де загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку. росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії “вагнер”. Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених. Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини. З Каховки на Херсонщині окупанти вивозять медичне обладнання центральної міської лікарні до міста Генічеськ Херсонської області. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу «Орлан», 1 - типу «Мерлін» та 1 БПлА типу «Ланцет». Артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Начальник Генштабу Росії Валерій Герасімов продовжує спроби показати себе та регулярний російський військовий командний склад справжніми захисниками Росії.

• 23 січня російське видання РБК повідомило, що міністр оборони Росії Серґєй Шойгу призначив генерал-полковника Серґєя Кузовлєва командувачем Південного військового округу (ПВО), а генерал-лейтенанта Євгенія Нікіфорова — командувачем Західного військового округу (ЗВО).

• Російські сили продовжували обмежені контратаки на лінії Сватове-Кремінна, а українські сили, як повідомляється, продовжували контрнаступальні операції поблизу Кремінної.

• Російські війська продовжували наносити наземні удари в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька. Російські війська досягли незначних територіальних здобутків поблизу Бахмута.

• Російські джерела стверджували, ймовірно, щоб відвернути увагу від відсутності прогресу в Бахмуті, що російські війська розпочали наступ навколо Вугледара.

• Російські війська, ймовірно, продовжували проводити обмежені та локалізовані наземні атаки в Запорізькій області, але, ймовірно, не досягли територіальних здобутків, що ще більше підриває попередні заяви про захоплення територій офіційного представника Запорізької області Рогова.

• Український спецназ 23-24 січня провів рейд на річці Дніпро в Херсонській області.

• Російська влада, ймовірно, продовжує зусилля з мобілізації етнічних меншин для боротьби в Україні.

• Повідомляється, що російська оборонно-промислова база нарощує виробництво безпілотників і боєприпасів.

• Українські партизани здійснили атентат на члена Запорізької окупаційної адміністрації.