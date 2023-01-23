Те що зовсім "не на часі"

Іван Предтеча забрав всі свята на плечі, а передували тому зовсім несвяткові трагедії, спалахи корупції і міжнародні проблеми.

Авіатроща тижня

Тепер справою честі для Служби безпеки є встановити, що стало причиною страшної біди в Броварах, коли гвинтокрил Н-225 Super Puma при падінні зачепив будівлю дитячого садка та 14-поверховий житловий будинок. В результаті загинуло 14 людей (серед них керівництво міністерства внутрішніх справ і п’ятирічна дівчинка з мамою), а ще 25 людей, у тому числі 11 дітей, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Зараз у СБУ розглядають три версії, що призвели до авіакатастрофи: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Щодо недодержання приписів пересування у небі, то експерти вже відзначають густий туман над Броварами того ранку і те, що маршрут був прокладений не найвдаліше, бо над населеними пунктами такі вертольоти зазвичай не літають.

У цьому контексті також говорять про можливу помилку пілота, але одразу додають, що з такими пасажирами випускники курсів «зліт-посадка» не літають.

Стосовно несправності судна згадують, що гвинтокрили Super Puma надійшли на баланс МВС з Франції в 2018 році і називали їх «секонд-хендом Авакова», бо до того вони вже використовувалися французькими відповідними структурами. Також підіймається інформація про аварії таких вертольотів над територіальними водами Республіки Корея, над Північним морем і біля берегів Шотландії (в 2019-му, 2016-му і 2012-му роках відповідно). Ще раніше «пуми» падали в Косово, Кенії і Венесуелі. Але такі авіатрощі не завадили використовувати ці транспортні засоби навіть японцям, які дуже вимогливо ставляться до техніки. Відносно «умисних дій», то версія терористичного акту, звичайно, буде домінантною в час війни, але вердикт має дати скрупульозне розслідування, яке компетентні органи обіцяють провести ефективно і у максимально стислі терміни.





Скандал тижня

Розслідування проекту «Наші гроші» на тему «війна війною, а обід за розкладом» може мати серйозні наслідки у кадровій вертикалі Міністерства оборони (і не тільки), але що незрівнянно гірше нанесе дуже важку репутаційну втрату найважливішому в умовах війни державному відомству. Розслідувачі з’ясували, що МО закуповувало продукти для харчування військовослужбовців в рази дорожче від роздрібних цін в столичних супермаркетах. Ціна питання контракту на постачання продуктів в армію становить 13,16 мільярда гривень, Міноборони уклало його з ТОВ «Актив компані», фірмою, що має статутний капітал у тисячу гривень і у 2021 році податкова служба анулювала у цієї фірми свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій. А найпікантніше в списку того що в міністерстві закуповували для захисників виглядають курячі яйця по 17 гривень, тому скандал відразу отримав назву «яйця Рєзнікова».

Верховна Рада і Державна аудиторська служба зацікавилися розслідуванням і цінами від МО і «Актив компані», парламентарі навіть викликали керівництво Міністерства на засідання комітету з питань нацбезпеки, тому звинуваченим у корупції військовим чиновникам треба було робити крок у відповідь. В Міноборони наголосили, що сповідують принцип нульової толерантності до корупції, а відповідь була витримана у бездоганному бюрократичному стилі:

«Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Міністр оборони Олексій Резніков вчора (21 січня – ред.) особисто звернувся до Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР».

І, ясна річ, МО готує матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період.

Сам ж міністр Резніков, який своєю потребою зустрічі з профільним комітетом ВР випередив парламентарів, своєю реакцією дещо подивував. Так само як його підлеглі Олексій Юрійович згадав про Службу безпеки, але йому вона потрібна з інших причин – міністр пообіцяв, що людину, яка злила контракт знайдуть та притягнуть до відповідальності із залученням СБУ. Крім того, Резніков написав у соціальній мережі:

«Де-юре оприлюдненого у ЗМІ документу ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що Міноборони «вкрало» чи «намагалося вкрасти» мільярди – це повна маячня. Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку».

Вийшло якось кострубато – де-юре документу немає, але «крота» з міністерства, який його «злив», знайдуть і покарають.

Паралельно до «скандалу з яйцями» відбувся ще один «злив», на цей раз з президентського офісу і парламенту. В цих структурах подейкують, що Кабміну загрожує суттєве переформатування і кадрові рішення. Кандидатами на звільнення є міністр палива та енергетики Герман Галущенко, міністр спорту Вадим Гутцайт та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.

Кримінал тижня

Коли керівник фракції Верховної Ради «Слуга народу» Давид Арахамія в особистому Telegram-каналі пише «Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу. Найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ і ми завершимо побудову незалежної антикорупційної інфраструктури. «Не на часі» вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті», то звучить це страшно, але враховуючи імідж Давида Георгійовича як струсувача моніторів, мало кого лякає.

Напружитися потенційні звільнені і арештанти мали б від недільного звернення президента Зеленського, де він сказав:

«Сьогодні (22 січня – ред.) Кабмін України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – питання оборони, зовнішньої політики, війни. Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях – як на центральному, так і в регіонах».

На відміну від Арахамії Зеленський не став відкладати рішучі дії на весну і запевнив, що вже цей тиждень «буде часом відповідних рішень».

Згаданий президентом звільнений заступник міністра – це в.о. міністра розвитку громад та територій Василь Лозинський, якого правоохоронці затримали при отриманні хабаря на суму 400 тисяч доларів, які він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки.



Боротьба з корупцією була топ-темою всіх останніх днів. Так стало відомо, що Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутатові від «Європейської солідарності» Артуру Герасимову за недекларування нерухомості в Іспанії. Нардеп може мати клопоти через те що забув про двоповерховий будинок в провінції Аліканте вартістю 190 тисяч євро, який він придбав ще десять років тому.

Помітно більше коштує маєток заступника керівника фракції «Слуга народу» у ВР Павла Халімона в Києві. Журналісти з’ясували, що під час війни нардеп придбав за 10 мільйонів гривень дім біля Ботанічного саду, оформив його на іншу особу, але сам мешкає саме у цьому приміщенні, яке реально коштує мільйонів 50-60, а дісталося Халімонові задешево, бо колишньому власникові (архієрейові Православної церкви України) буцім дуже потрібні були на той момент гроші. Особливо неприємних наслідків для Халімона інформація про хату на Печерських пагорбах не створить, бо ще у 2020 році цей персонаж фігурував у журналістському розслідуванні як вимагач коштів у бізнесмена-аграрія. Історія трохи збентежила тих хто сподівався побачити у «слугах» нову чесну владу, але Павлові Івановичу жодного дискомфорту не завдала.

Згадали в НАБУ і про колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і повідомили йому про підозру у заволодінні майже 230 мільйонами гривень, які він виплатив працівникам НАК у вигляді премій за досягнення позитивного рішення Стокгольмського арбітражу у газовій справі України проти Росії. Коболєв НАБУ не злякався і заявив, що не збирається нікуди втікати, а відстоюватиме своє чесне ім’я, не зважаючи на вимогу прокуратури взяти його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн грн. 23 січня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання прокурора про тримання під вартою і Коболєв може спати спокійно.

Апофеозом довколакорупційних перипетій стала історія дрібнішого масштабу. Керівництво департаменту патрульної поліції України у свій законний вихідний відсторонило від роботи начальника управління патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка за те що він подарував своїй подрузі перепустку на проїзд автомобілем у пішохідну зону на площі Ринок у Львові. Подрузі вистачило розуму зазняти процес вручення презенту на відео, сказати стосовно «ксіви», що буде нею «вий..буватися» і викласти все в інтернет.

Весь цей недолугий парад стався за лічені дні і як Зеленський вирішуватиме корупційні проблеми наразі знає тільки він.



Саміти тижня

Особливо резонансних рішень від щорічного зльоту багатих і впливових людей у швейцарському Давосі не чекали. Президент України використав майданчик у кантоні Граубюнден, щоб повідомити сильним світу цього, що бойові дії взимку уповільнилися, росіяни готуються до реваншу, проте їм це не вдасться, «бо вони воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя» і закликав світ не зволікати з допомогою нам, позаяк Росія використовує цей час для вбивств.

Більші сподівання в українців були на зустріч в рамках Рамштайну. Переконавши себе в тому, що відпочилі після різдвяних та новорічних свят європейці з американцями підженуть українцям танки, літаки і Зірку смерті з «Зоряних воєн» українці були майже розчаровані в тому, що такого не сталося. Відмова німців передавати нам танки Leopard2 затьмарила факт того, що США надасть зенітно-ракетні комплекси Avenger, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери Stryker, машини із захистом від мін і засідок (MRAP), високомобільні багатоцільові колісні машини (HMMWV) і ще масу потрібної зброї; від британців чекаємо танків Challenger 2, самохідні артилерійські установки AS90, БТР FV430 Mk3 Bulldog і десятки безпілотників; французи планують відправити нам танки AMX-56 Leclerc і броньовані машини Bastion. Нідерланди і Італія, які в особливих симпатіях до України ніколи помічені не були, надішлють системи ППО, причому голландці віддадуть легендарні Patriot. Список можна продовжувати довго, але занадто популярні в інформаційному просторі Leopard псують всю картину.

Виправити ситуацію може візит німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса до України. Новопризначений керівник воєнного відомства хоче відвідати наші терени у лютому. На той час можна використати досвід поїздки до нас президента Штайнмаєра, і для розширення кругозору Пісторіуса показати йому десь на Чернігівщині як вибухають російські ракети. Така практика дуже позитивно впливає на розуміння того, що відбувається в Україні і дозволяє зробити правильні висновки навіть щодо Leopard.