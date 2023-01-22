333-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:13 Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у неділю відвідав Бучу. Телеґрам-канали поширюють відео, як пан Джонсон спілкується з мешканцями міста при виході з храму Андрія Первозванного (на храмовій території була братська могила жертв російської окупації). Британського політика супроводжувало декілька державних автомобілів із охороною і Національна поліція.

13:45 Національне антикорупційне бюро України офіційно підтвердило затримання в.о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського. "Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн, зокрема й для закупівлі обладнання і техніки, щоб забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період через ситуацію, що склалась внаслідок руйнування об‘єктів критичної інфраструктури . Як встановило слідство, низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Для цього - вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності. Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як «винагороду»", - повідомила пресова служба НАБУ.

13:09 Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Соборності. "Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням нашої соборності України. І це не лише об’єднання двох берегів. Це єдність мільйонів людей. Це єдність усіх наших земель. Усіх наших регіонів. Де всі – один за одного", - заявив голова держави.

12:32 Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що співробітника ГУР Дениса Кірєєва, який брав участь у перших після початку війни переговорах із Росією, вбили в салоні автомобіля Служби безпеки України, а тіло потім викинули на вулицю. "За приблизно 200 метрів до центральної будівлі СБУ (він туди виїжджав) виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники «Альфи» з криками «Це СБУ!», вийшли оперативники, вони сказали, що вони з СБУ. Це проводили затримання в такій формі. Кірєєв сказав усім зупинитися. Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося... І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти", – заявив Буданов в інтерв'ю "Радіо Свобода". Керівник розвідки повідомив, що основне завдання, котре Кірєєв виконував на переговорах, – "затягнути процес для того, щоб виграти час... оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону". Буданов відкинув версію про те, начебто його співробітник був російським шпигуном – "однозначно ні, не був". Після вбивства Буданов мав сварку з тодішнім головою СБУ Іваном Бакановим – відтоді вони більше не спілкувалися.

12:17 Наступне засідання союзників України у форматі "Рамштайн" має розглянути ініціативу з постачання авіації, заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в етері національного телемаратону. "На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей "Рамштайн" створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим Рамштайном". І ми теж дуже сподіваємось. І сьогодні Президент під час свого виступу це озвучив – що наступний "Рамштайн" буде авіаційним", – заявив Сибіга.

12:00 У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 32 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України. Вчора на бойовому чергуванні було п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі із загальним залпом у 36 ракет.

11:42 Споживання електроенергії нині знову прогнозується дещо більше, ніж учора, дефіцит потужності залишається суттєвим, повідомили в Укренерго. Завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу.

11:11 Міністерство оборони спростувало публікацію про закупівлі послуг харчування військовослужбовців за завищеними цінами:

Пріоритетом Міністерства оборони України була і залишається організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі – у зоні ведення бойових дій. Для цього Міністерством у встановленому законом порядку здійснюється закупівля відповідних послуг. Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР. Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період. Нагадуємо, що Міноборони сповідує принцип нульової толерантності до корупції. Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка. Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно з законом. Більш детальну інформацію з цього приводу буде оприлюднено за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно – у понеділок.

10:51 Підготовлений до другого читання законопроєкт про компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло враховує позицію Мінвідновлення, що компенсації за зруйноване житло, зафіксоване в "Дії", надаватимуться грошима у вигляді житлових сертифікатів, а не квадратними метрами, повідомила заступниця міністра Олександра Азархіна. Житловий сертифікат видаватиметься на суму, яка відображатиме вартість зруйнованого житла, і його можна буде використати продовж п'яти років для покупки квартири, приватного, садового чи дачного будинку на первинному чи вторинному ринках. Базовим джерелом для компенсацій мають стати заарештовані російські активи. До "Дії" вже надійшло понад 316 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно; оцінюється, що понад 2,4 млн українців проживають у пошкодженому в результаті агресії Росії житлі.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

17 січня 2023 року міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу оголосив про плани серйозних змін у структурі збройних сил, які мають бути впроваджені в період з 2023 по 2026 рік. Це має включати збільшення чисельності до 1,5 мільйона особового складу – на 11% порівняно з раніше оголошеним збільшенням до 1,35 мільйона. Шойгу також оголосив про відновлення Московського і Ленінградського військових округів, що є частковим поверненням до організації сил на заході Росії, яка існувала за радянських часів. Новий армійський корпус планується створити в Карелії, біля фінського кордону. Плани Шойгу свідчать про те, що російське керівництво з високою ймовірністю оцінює посилення загрози з боку звичайних збройних сил протягом багатьох років після завершення нинішньої війни в Україні. Проте Росія, найімовірніше, матиме труднощі з укомплектуванням і оснащенням запланованого розширення.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 120 760 (+600) осіб, танків – 3145 (+5) од., бойових броньованих машин – 6268 (+12) од., артилерійських систем – 2144 (+9) од., РСЗВ – 445 (+2) од., засобів ППО – 220 (+0) од., літаків – 287 (+0) од., гелікоптерів – 277 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1) од., крилатих ракет – 749 (+0) од. кораблів /катерів – 17 (+0) од., автомобільної техніки – 4932 (+1) од., спеціальної техніки – 193 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

92,0% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

36,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

82,2% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

69,6% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

39,9% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

23,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:04 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував візит в Україну найближчим часом, можливо, протягом наступних чотирьох тижнів.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні. Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках – обороняються. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Від ворожого мінометного та артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич –Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині. На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них –Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. На Новопавлівському обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження загарбників.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українська оборона Бахмута, ймовірно, є стратегічно обґрунтованим кроком, незважаючи на її ціну для України, яка є значною та, можливо, включає альтернативи, пов’язані з потенційними українськими контрнаступальними операціями в інших місцях. Сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення, але якби російські війська зайняли його відносно швидко й дешево, вони могли б сподіватися розширити операції таким чином, що змусило б Україну поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Не слід також відкидати, здавалося б, «політичний» розрахунок легковажно взятися до оборони Бахмута — російські сили вчиняють звірства проти українських мирних жителів на окупованих територіях. Для політичних і військових лідерів цілком розумно зважувати ці фактори, визначаючи, утримувати чи поступатися певним концентраціям населення. Американцям не доводилося робити такий вибір з 1865 року, і їм не слід поспішати зневажати міркування, які були б цілком реальними для них, якби американські міста зіткнулися з такими загрозами. Раніше українські сили використовували подібну модель поступового виснаження, щоб змусити російські операції в певних районах завершитися після кількох місяців значних втрат особового складу та техніки в гонитві за незначними тактичними досягненнями. Захід сприяв нездатності України скористатися перевагою стримування російських сил у Бахмуті через повільне розгортання або припинення постачання систем озброєння, необхідних для широкомасштабних контрнаступальних операцій.

• Обговорення мілблогерів повідомлення про заміну генерал-полковника Міхаіла Тєплінского на генерал-лейтенанта Олега Макаревіча на посаді командувача Повітряно-десантних військ Росії ще більше підкреслив розкол між двома основними групами в російському МО – прогерасимівським табором, що складається з тих, хто представляє традиційний істеблішмент МО, і фаворитами мілблогерів, які менше пов'язані з інститутом МО. Дискурс мілблогерів з цього питання додатково дає уявлення про внутрішню динаміку російського міноборони, яка, можливо, призвела до звільнення Тєплінского.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб зобразити себе жертовним героєм Росії у хрестовому поході проти дріб'язкової та корумпованої російської влади.

• Газета The Sun повідомила, що американська розвідка оцінює загальні втрати російських військових в Україні у 188 тис. осіб станом на 20 січня, що свідчить про можливу загибель 47 тис. росіян менш ніж за рік бойових дій.

• Російські війська провели невелику наземну розвідку на північному сході Сумської області.

• Російські війська продовжили обмежені наземні атаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська продовжили наземні обстріли навколо Бахмута та на захід від Донецька. Російські війська, ймовірно, досягають поступових успіхів навколо Бахмута.

• Наявні дані з відкритих джерел станом на 21 січня вказують на те, що заяви російського окупаційного чиновника Запорізької області Владіміра Рогова від 20 січня про захоплення значної території, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції.

• Скарги російських мілблогерів вказують на те, що російські війська продовжують покладатися на мобільні телефони і незахищені цивільні технології для виконання основних військових функцій, що є серйозним порушенням оперативної безпеки.