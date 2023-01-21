332-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:11 Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали Німеччину без зволікань передати Україні танки Leopard. "Це потрібне, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні і швидко відновити мир в Європі. Німеччина як чільна європейська держава має особливу відповідальність у цьому сенсі", – йдеться в заклику міністрів, опублікованому головою естонської дипломатії Урманом Рейнсалу.

14:46 На Сумщині зафіксували спробу прориву російських диверсантів. "Вчора близько 5-ої години ранку група з шести осіб намагалася рухатися з території Росії в Юнаківську громаду. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік", – повідомив голова Сумської обласної адміністрації Дмитро Живицький.

14:08 Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав "абсолютно недоречними" заяви російського міністра Сєрґєя Лаврова про те, начебто росіяни зазнають такого ж мучеництва, як євреї у роки Голокосту. Згідно з оцінкою Борреля, слова Лаврова "зневажають пам’ять шести мільйонів євреїв та інших жертв систематичних вбивств під час Голокосту". "Згадані коментарі доповнюють попередні антисемітські висловлювання міністра Лаврова. Маніпулювання правдою з боку російського режиму з метою виправдання своєї незаконної загарбницької війни проти України досягло ще одного неприпустимого та гидкого рівня", – наголосив Боррель. Голова європейської дипломатії нагадав, що саме Росія вбиває людей, "проголосивши метою знищення України та української нації".

13:35 Українські військовослужбовці найближчим часом розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії, повідомив посол України в Британії Вадим Пристайко. "Екіпажі ось-ось приступлять до тренувань на території Великої Британії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, найближчим часом приїдуть і танкісти", – сказав посол в інтерв'ю "Радіо Свобода". Зі слів Пристайка, "це не займе багато часу", адже, як відзначають інструктори, українські солдати вмотивовані й навчаються дуже швидко.

13:24 У Києві прощаються з керівництвом та працівниками Міністерства внутрішніх справ України, загиблими під час авіакатастрофи у Броварах. Офіційна церемонія проходить в Українському домі.

13:12 Молдова хоче й очікує поразки Російської Федерації у цій війні, перемога України у війні проти Росії дозволить добитися виведення російських військ із Придністров'я, заявив міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

12:55 Wall Street Journal у редакційній статті розкритикувала вчорашню заяву голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі про те, що "цього року буде дуже, дуже важко викинути російські війська з усієї України":

"Робота генерала Міллі має полягати в тому, щоби знайти більше способів допомогти Україні перемогти, а не говорити світу та американцям, що вони не можуть".

12:09 США передали до комітету Ради Безпеки ООН щодо санкцій стосовно Північної Кореї докази постачання Пхеньяном зброї "Ваґнеру", повідомив представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

11:12 Росія скоротила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, тепер їх п'ять із загальним залпом 36 "Калібрів", один підводний човен зайшов у пункт базування, що може свідчити або про проблеми реагування на шторм, або переспорядження, розповіла речник ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

11:05 Споживання електроенергії в Україні прогнозується нині на рівні вчорашнього дня, однак в аварійний ремонт виведено один із блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії, і дефіцит потужності залишається суттєвим, повідомили в Укренерго. Відповідно, до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу.

10:24 Країни коаліції щодо встановлення стелі цін на російську нафту домовилися переглянути рівень обмеження цін на нафту з РФ у березні 2023 року та підтвердили свою згоду щодо підходу до перероблених нафтопродуктів, у рамках якої буде запроваджено два окремі обмеження на додаток до стелі цін на сиру нафту: одне обмеження для нафтопродуктів, які продаються з надбавкою до сирої нафти, таким як дизельне пальне або бензин, а інше – для продуктів, які коштують дешевше за сиру нафту, таких як мазут, повідомив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо. Планується, що США та їхні партнери запровадять стелю цін на нафтопродукти з РФ 5 лютого 2023 року.

10:18 Президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всю необхідну допомогу, відповідаючи на питання, чи підтримує він відправку танків Leopard в Україну. Питання репортера пролунало, коли президент уже покидав зустріч із журналістами у Білому домі.

10:03 Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2, хоча про їх надання рішення поки що немає, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

09:42 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми днями найзапекліші бої точилися на трьох ділянках. На північному сході, біля Кремінної, українці, ймовірно, досягли невеликих успіхів і успішно захищалися від російської контратаки. Навколо Донецької області, у Бахмутському напрямку, російські та «ваґнерівські» сили, ймовірно, відновлюють свої позиції в місті Соледар після його захоплення на початку тижня. На півдні, в Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які вели артилерійські перестрілки та сутички, але уникали будь-яких широкомасштабних наступальних зусиль. Загалом конфлікт зайшов у глухий кут. Однак існує реальна можливість локального просування російських військ навколо Бахмута.

09:25 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 120 160 (+860) осіб, танків – 3140 (+1) од., бойових броньованих машин – 6256 (+15) од., артилерійських систем – 2135 (+6) од., РСЗВ – 442 (+1) од., засобів ППО – 220 (+0) од., літаків – 287 (+0) од., гелікоптерів – 277 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5) од., крилатих ракет – 749 (+0) од. кораблів /катерів – 17 (+0) од., автомобільної техніки – 4918 (+15) од., спеціальної техніки – 193 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

91,9% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

36,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

82,0% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

69,3% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

39,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

23,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Протягом доби противник завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються певні підрозділи противника, проте наступальних угруповань ворога не виявлено. Силами і засобами збройних сил російської федерації, перекинутими до республіки білорусь, активно ведеться розвідка об’єктів суміжних держав, включно з Україною. Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині. На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Площанка, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне, Курдюмівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Богоявленку та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти вчергове обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Антонівку і Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення. Противник щодня зазнає втрат у розв’язаній ним війні. За наявною інформацією, понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні тільки у хірургічному відділенні міської лікарні Старобільська Луганської області. Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі. Також, у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ. Подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та 4 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили 2 розвідувальні БпЛА «Орлан-10» та «Мерлін-ВР». Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує подавати участь чеченських бойовиків у війні в Україні на чітко виражених релігійних підставах, зміцнюючи свою репутацію і репутацію своєї владної бази.

• "Група Ваґнера", схоже, намагається представити себе як ефективну паралельну військову структуру, тим самим все більше проявляючи себе як паразитичне воєнізоване утворення.

• Американська розвідка підтвердила суперництво між міністерством оборони Росії та "групою Ваґнера", про яке вже давно повідомляла ISW.

• Прагнення Прігожина до юридичного визнання "Ваґнера" може також спровокувати подальшу фракціоналізацію в російському уряді.

• Кремль продовжує вдаватися до демонстративних публічних акцій, спрямованих на інформаційну підготовку затяжної війни в Україні.

• Російські Telegram-джерела стверджують, що Путін відправив у відставку командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, але ці повідомлення залишаються не підтвердженими.

• Кремль продовжує просувати інформаційні операції з погрозами ескалації через військову допомогу Заходу Україні, щоб послабити цю підтримку.

• За повідомленнями, російські й українські війська продовжують наступальні операції поблизу Сватового та Кремінної.

• Російські війська продовжували наступальні операції по всій лінії фронту в Донецькій області. Російські джерела продовжують неправдиво стверджувати, що російські війська близькі до оточення Бахмута.

• Російські війська в Запорізькій області, як і раніше, ймовірно, готуються до оборонної операції в довгостроковій перспективі, незважаючи на нещодавні заяви про територіальні завоювання.

• Російські чиновники та джерела продовжують вказувати на те, що мобілізаційні заходи тривають, незважаючи на численні заяви про те, що мобілізація офіційно завершилася.

• Російські чиновники й окупаційна влада продовжують депортувати українських дітей з окупованої України до Росії.