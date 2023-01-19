Посівати можна?

Тарас Прохасько

На той час уся родинна територія була ретельно поділена. Старий ґазда, який володів май цілим кутом, давно помер, заповівши дітям подроблені лени. Три хати поруч, вихід до дороги і криниці, яр, в якому запустили поїзди, став лише штрихом, що розділив горбки із садами і видовжені вузькі городи. Вийшли якісь китайсько-цейлонські терасові володіння. Державна колія перейшлася по живому, відібравши природні межі. За колією вже досить недавно – років сорок тому – розбрунькувався старий затиснений цвинтар. Там, де я малим вивозив бляшаною машиною пару випорпаних восени картопель, тепер закопані видатні місцеві небіжчики, яких не пасує хоронити на новому цвинтарі на зрубі.

 

 

Натомість на межі горба, над самою колією, колись хтось посадив каштана. Поруч засіялася береза. Спочатку, здолу, з міста, вирізнявся сам каштан. Але наступними десятиліттями, які – як то переважно з ними є, минули як п'ятнадцять мінут медитації – береза стала найвищою. Випередила у рості навіть липу, яку посадив у тридцятих один із спадкоємців, відмовившись від всього перед від’їздом у неймовірну Австралію.

 

Береза собі росла, бо чого ні. Хтось повернувся із Сибіру, ожививши занедбану хату на горбку. Хтось молодший із сусідньої (то була донька, сестра, яка привела додому невдатного мужа) пропав у совєтській армії. Потім приїжджав щороку у відпустку. Жив у сестри на своєму обійсті. Вдавав, що забув рідну мову. Полковник, курча, рязанське училище. Відпустка на родінє. Кури убивалися щодня. Брат приїхав. Мінімум три фляшки горілки на вечір, бо прийдуть ті, з ким бавився у дитинстві. А вони приходили. Їли, пили і підмахували високому офіцерові, що приїжджав на ладі аж з Рязані, де в той час м'ясо було вже за картками.

 

Крім курей і горілки полковник любив ще якусь діяльність по облагородженню загального виду родинних володінь. Йому було байдуже, що робити. Головне – щось робити або робити щось.

 

Того року на карті бажань із його уявного командирського планшета червоним олівцем обмалювалася береза. Вона буцімто заслоняла вранці грядку бараболі. І через те бараболя, яку там називали ріпкою, не могла набрати бульб уповні. (Там була така пуста глина, що навіть від спеціальних теперішніх лямп мандибурка не виросла би і на пів сантиметра у підземному діаметрі).

 

Полковник знайшов собі колаборанта. Чоловік сестри, зальотний (тепер він вже на диво корінний). Вранці бахнули. Взяли топори на плечі і взялися рубати грубезно-височезну березу. Без жодного плану – куди вона завалиться. "В лєсу роздавался топор дровосєка…" А моя бабця, яку сюди привезли після Сибіру, яка знайшла своє добре місце, якраз вийшла на ґанок, щоби провітрити постіль. Дивиться – чоловіки, які нічого не розуміють про життя, цюкають березову ширму чи сигналізацію, або маяк. Бабця була прекрасною. Здається, що вона дозволила собі таке, що вважалося у інших випадках недопустимим – легко узяла пальцями комірець сорочки полковника із сокирою. Під вечір вона принесла їм канапки з плястерками власних помідорів. Вони до ночі пили і їли і не розуміли, що сталося, що їх щось спинило.

 

Бабці вже нема майже тридцять років. Полковник помер років двадцять тому. Межу на межі далі позначає велетенська береза, яка вже давно переросла каштан. І майже сорок років у цієї випадкової берези біля кореня стовбур зрубаний навкіс на двадцять сантиметрів. Це так вони спинилися. Це так життя розростається. Це так бабця сказала. А Господь таки є чоловіком.

19.01.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
329-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджуються на наступі на Бахмутському напрямку, безуспішні наступальні дії ведуть на Авдіївському; підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Білогорівки Луганщини та Солі, Красної Гори, Бахмута, Кліщіївки, Водяного, Невельського, Мар’їнки, Побєди Донеччини
18.01.23 | | Україна
Синхрони «Українського прориву»
 Юрій Чекан
Трагізм цієї опери полягає не тільки у жахливому резонансі з нашим сьогоденням, а й у катастрофічній прірві, що зяє між «Золотим обручем» та «Страшною помстою». Століття, вкрадене в української музики/опери/культури. Вирване з м'ясом. І цю рану треба зшити. Стягнути її закривавлені краї.
17.01.23 | | Штука
Мирослав Мороз – літературознавець
Євген Нахлік
До 100-річчя уродин визначного літературознавця, фольклориста, бібліографа, народознавця, джерелознавця, біографа, франкознавця, лесезнавця
17.01.23 | | Галичина
328-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Куп’янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках росіяни намагаються покращити тактичне положення, на Запорізькому та Херсонському – продовжують оборонятися; за добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів
17.01.23 | | Україна
Ще більше para bellum
Юрко ТИМЧУК
Bonduelle й Арестович виявилися "консервами" і пішли за російським воєнним кораблем, українці чекають нової зброї та восьмого Рамштайну.
16.01.23 | | Україна
Інерція
Андрій Содомора
«Тягар безкорисний», бездіяльність, що гнітить не лише Землю, а й самого велета Ахілла, латиною – inertia, тобто відсутність творчості, взагалі якогось корисного заняття.
16.01.23 | | Дискурси
Бачити і чути Україну: оркестр Львівської філармонії на гастролях у США
Від 13 січня до 3 березня львів'яни виступатимуть у Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Маямі, Чикаго, Клівленді, Рочестері, а також у Лонг-Айленд Університеті, Університеті Іллінойсу, Університеті Джеймса Медісона, Університеті штату Джорджія. 15 лютого — концерт у Карнегі Голі.
16.01.23 | | Штука
327-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Білогорівки Луганщини, Верхньокам’янського, Краснополівки, Спірного, Солі, Бахмута, Кліщіївки, Новобахмутівки, Великої Новосілки, Пречистівки, Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки, Водяного, Майорська, Мар’їнки Донеччини
16.01.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.