Європарламент проголосував за трибунал для Путіна й Лукашенка.

Наразі на Путіна як главу держави поширюється міжнародний імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції.

 

 

Європейська Унія та її члени мають домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину аґресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії. Про це йдеться в резолюції Європейського парламенту, ухваленій у четвер, 19 січня, – подає телеканал ARD. За документ проголосували 472 євродепутати, проти – 19, утрималися – 33.

 

Спеціальний трибунал – за аналогією з Нюрнберзьким процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, – має створюватися у тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, бажано через ООН. Схожі трибунали створювалися за рішенням Ради Безпеки ООН для судового переслідування осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів у колишній Югославії та Руанді.

 

У резолюції зазначається, що головне завдання – знайти для цього загальний юридично обґрунтований шлях. Міжнародний трибунал повинен мати юрисдикцію для переслідування Владіміра Путіна, політичного та військового керівництва РФ, а також білоруського диктатора Олександра Лукашенка та керівництва Білорусі як держави, з території та за підтримки якої Росія веде війну проти України.

 

Наразі проблема з переслідуванням Путіна полягає в тому, що хоча за злочини аґресії й відповідає вище керівництво країни, але на нього поширюється міжнародний імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції. Це означає, що з такого трибуналу необхідно зняти імунітет. Для цього і потрібна потужна підтримка світової спільноти, оскільки Рада Безпеки ООН паралізована в будь-якому питанні, яке стосується війни в Україні, адже Росія – його постійний член, який має право вето.

 

У резолюції наголошується, що Євроунія й Україна мають «шукати підтримку у Генеральній Асамблеї ООН та на інших міжнародних форумах, активно використовуючи публічну дипломатію та стратегічну комунікацію».

 

Окрім того, Європарламент закликав Європейську Унію та її партнерів обговорити правові шляхи використання заморожених активів Центробанку РФ як репарації за порушення Росією міжнародного права в Україні. Зокрема, розглянути потенційну відмову в захисті суверенного імунітету цих активів у зв'язку з тяжкістю злочину. Без зняття імунітету конфіскувати державні російські активи не вдасться.

19.01.2023

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