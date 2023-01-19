330-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:50 Міністерство закордонних справ України засудило заяву російського міністра Сєрґєя Лаврова, в якій він порівняв росіян із євреями, котрі начебто потерпають від спроби глобальної коаліції "остаточно вирішити російське питання". "Глава МЗС РФ порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити «російське питання». Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту", – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

13:27 Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву – йому інкримінують заволодіння коштами шляхом призначення премій, виписаних після перемоги України над Росією у Стокгольмському арбітражі ($10 млн).

12:42 Розпорядник адміністрації президента Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що Україна не чинить дій, спрямованих на ескалацію конфлікту вздовж українсько-білоруського кордону. Про це Лукашенко заявив у ході зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сєрґєєм Лавровим у притаманній собі манері – коли намагається виголосити щось ніби нейтральне в момент, коли каже загалом гидку думку. "Вони намагаються і Україну використати проти Білорусі. Але що мене вражає і приємно дивує – Україна тримається, вона на провокації проти Білорусі не йде, хоча її активно підштовхують наші західні сусіди".

12:11 Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній у празник Богоявлення звершив літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. У своїй проповіді митрополит Київський закликав піднести молитви за невинних жертв Дніпра та Броварів. "Дорогі брати й сестри, цими днями, посеред моря страждань, які Росія принесла війною у наш рідний дім, дві трагедії особливо зворушили людські серця. Терористичний напад Москви на місто Дніпро, місто, яке з гордістю носить ім'я нашої благословенної ріки, другого Йордану і хрестильної купелі Руси-України. Цей напад забрав життя багатьох невинних дітей і дорослих... Також вчора жертвами авіаційної катастрофи у Броварах стали дорослі і діти. За жертв цих трагедій, за тих, чиє життя трагічно обірвалось через беззаконну війну, нав'язану нам Росією, сьогодні ми піднесемо свої заупокійні молитви", – звернувся Епіфаній.

11:58 До нового пакета військової допомоги від США увійдуть 50 бойових машин піхоти M2 Bradley, а також близько 100 колісних панцеромобілів Stryker, повідомляє Associated Press. Цей пакет мають оголосити на зустрічі на базі "Рамштайн" у Німеччині 20 січня, пише Politico. Збройним Силам України, зокрема, нададуть високоточні бомби GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) з дальністю ураження понад 150 кілометрів, які можна запускати з установок HIMARS та M270.

11:39 Президент України Володимир Зеленський припустив, що на чолі Росії стоїть мрець. "Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється – телевізійники зрозуміють – на хромакеї... Він з’являється – я не зовсім розумію, що це він. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб", – заявив Зеленський під час спілкування на "Українському сніданку" у Давосі.

11:16 Цього тижня американське й українське командування проведуть зустріч високого рівня в Німеччині, щоб відпрацювати планування наступу, пише The New York Times, посилаючись на високопоставленого американського посадовця. Ці навчання мають на меті узгодити військові плани України з тими видами озброєнь і матеріалів, які надають союзники по НАТО. Джерела газети зазначають, що зустріч пройде в атмосфері зміни позиції адміністрації Байдена стосовно Криму: можливе обговорення удару по сухопутному коридору, який з’єднує Крим із Росією, та про Керченському мосту.

10:44 Сполучені Штати Америки нададуть 125 мільйонів доларів на електричні компоненти, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомила очільниця Аґенції США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер.

10:21 Міністерство інфраструктури звинуватило Росію у вмисному саботажі інспекції суден у Босфорі у рамках "зернової ініціативи", через що в протоці постійно стоїть велика черга з понад 100 кораблів. "Починаючи з жовтня 2022 року, делегація Росії в Спільному координаційному центрі (СКЦ) почала штучно гальмувати процес інспекції суден. По-перше, як тільки обсяг експорту почав зростати, російська сторона скоротила кількість інспекційних команд з 5 до 3 без будь-якого пояснення. По-друге, штучно збільшують час на проведення самих інспекцій через перевірку показників роботи суден, які не регламентовані документами СКЦ та не мають жодного відношення до зернової угоди. Так на перевірку одного судна йде від 4 годин, а в день відбувається 5–7 перевірок при мінімально необхідних 16–18", – пояснив представник України у СКЦ Руслан Сахаутдінов. Станом на 18 січня інспекції очікує 121 судно. Середній час очікування – від 2 до 5 тижнів.

09:55 Болгарія таємно постачала Україні озброєння та паливо у перші місяці війни, повідомляє Die Welt. Болгарська армія має значні резерви боєприпасів радянського виробництва, сумісні з озброєнням ЗСУ. Згідно з даними журналістів, постачання з Болгарії навесні 2022 року могли становити до 30% усіх боєприпасів і до 40% дизельного палива, які тоді надійшли українській армії.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія, ймовірно, розглядає можливість розміщення невеликої кількості своїх нових основних бойових танків Т-14 «Армата» в Україні. Наприкінці грудня 2022 року зображення показали Т-14 на полігоні на півдні Росії: це місце пов’язували з діяльністю перед розгортанням для операції в Україні. Це сталося після того, як проурядові російські ЗМІ заявили, що Т-14 готуються до розгортання. Однак неясно, чи Росія вже перекинула ці танки в Україну. Будь-яке розгортання Т-14, ймовірно, буде ризикованим рішенням для Росії. Одинадцять років розробки програми супроводжувалися затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про проблеми з виробництвом. Додатковим викликом для Росії є налагодження свого логістичного ланцюга для Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки. Виробництво, ймовірно, обчислюється лише кількома десятками одиниць, а командири навряд чи довірятимуть цій машині в бою.

08:42 Європейський єврейський конгрес різко відреагував на вчорашню заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова: "Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн і гітлерівськими утисками і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту. Це спотворення Голокосту на базовому рівні, і ми закликаємо Лаврова однозначно вибачитися і відкликати ці коментарі".

Вчора Лавров заявив, що Сполучені Штати створили коаліцію європейських держав для остаточного вирішення "російського питання" так само, як Гітлер організував "остаточне вирішення єврейського питання" в Європі.

08:31 За оцінками американської розвідки, в районі Соледара і Бахмута тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів, заявив у середу під час телефонного брифінгу представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

08:15 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 118 530 (+760) осіб, танків – 3136 (+6) од., бойових броньованих машин – 6235 (+10) од., артилерійських систем – 2122 (+14) од., РСЗВ – 442 (+0) од., засобів ППО – 220 (+0) од., літаків – 287 (+0) од., гелікоптерів – 277 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6) од., крилатих ракет – 749 (+0) од. кораблів /катерів – 17 (+0) од., автомобільної техніки – 4896 (+7) од., спеціальної техніки – 190 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

91,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

36,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

81,6% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

68,9% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

39,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:01 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області. В той же час противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил російської федерації та республіки білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Попівка – Сумської; Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області. На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони біля Дружелюбівки на Харківщині та Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Майорськ, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник знову обстрілював Велику Новосілку, Золоту Ниву та Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Антонівка, Берегове, Веселе, Качкарівка, Янтарне та Херсон. Постраждали мирні громадяни. Наша авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. В той же час, збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА “Мерлін-ВР”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Промова президента Росії Владіміра Путіна з нагоди річниці блокади Ленінграда продовжила демонструвати, що Путін залишається невпевненим у своїй здатності суттєво впливати на російський інформаційний простір.

• Промова Путіна, ймовірно, є частиною ширших інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб загорнути "спеціальну військову операцію" в російський національний міф про "Велику вітчизняну війну" (Другу світову війну) з метою посилення підтримки росіянами затяжної війни і мобілізації.

• Міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров посилив ці зусилля, спрямовані на збільшення російської підтримки затяжної війни, прямо і безглуздо заявивши, що Україна і Захід здійснюють геноцид російського народу.

• Путін продовжує докладати зусиль для відновлення оборонно-промислової бази Росії для підтримки затяжної війни в Україні.

• Путін і Лавров продовжують заперечувати український суверенітет і відверто відкидають прямі переговори з Україною.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Пріґожин стає все сміливішим у своїх словесних нападках на міністерство оборони Росії та Кремль.

• Пріґожин та інші відомі російські діячі створюють новий простір для критики президента Росії Путіна, не боячись покарання.

• Російські війська продовжили обмежені контратаки, щоб повернути втрачені позиції під Кремінною.

• Російські війська продовжили наступальні операції поблизу Соледара, Бахмута, Авдіївки та Донецька.

• Міністерство оборони Росії продовжує намагання применшити роль "групи Ваґнера" у заявлених тактичних успіхах у районі Соледара.

• Українські офіційні особи зазначили, що російські війська концентруються в Запорізькій області, можливо, для проведення масштабної оборонної або наступальної операції.

• Дедалі ширше використання російськими військами запалювальних боєприпасів для завдання рутинних ударів на півдні України підтверджує нещодавню оцінку ISW про те, що російські війська, ймовірно, стикаються з нестачею звичайних артилерійських снарядів.

• Українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що російська влада, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.