329-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:50 Росія відкидає "мирний план Зеленського", бо вона не зацікавлена в мирі, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, «перемир’я на Різдво», очікування на «реальні» пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні... Україна переможе, а Росія – програє. Про інше не може бути й мови", – прокоментував Ніколенко. Спікер МЗС наголосив, що "Формула миру" – це комплексний документ, який допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому. "Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу", – резюмував Ніколенко.

15:12 Державна служба з надзвичайних ситуацій назвала імена членів екіпажу гелікоптера, які загинули у середу в авіакатастрофі у Броварах: Олександр Василенко, Констянтин Коваленко, Іван Касьянов. Із персоналу Міністерства внутрішніх справ, крім міністра Дениса Монастирського, його заступника Євгена Єніна та державного секретаря Юрія Лубковича, розбилися помічниця міністра Тетяна Шутяк і керівник охорони Монастирського Михайло Павлушко. Дев'ятий загиблий на борту – фотограф МВС Микола Анацький, пише "УП".

14:41 Збройні Сили України визнали, що Росія має незначні успіхи на Бахмутському напрямку. "Є певні успіхи ворога на північному фланзі Бахмута. Але вони не суттєві – це просування в межах 200-300 метрів не більше", – поінформував в етері "Суспільного" речник 24-ої окремої механізованої бригади Ярослав Ніколін. Згідно з інформацією офіцера, у Бахмуті залишилося приблизно 5% мешканців . "Люди ходять по воду, намагаються знайти продукти – і потрапляють під обстріли. Ми днями евакуювали трьох цивільних людей, які потрапили під обстріли. В однієї жінки відірвало ногу, інші отримали серйозні пошкодження. Ми евакуювали їх у тил у лікарню, сподіваюсь, із ними буде все добре", – розповів Ніколін.

14:13 Польща очікує, що країни Європейської Унії відправлять близько сотні сучасних німецьких танків Leopard як військову допомогу Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у кулуарах економічного форуму у Давосі.

13:38 Повноправне членство України у НАТО дозволило б запобігти війні й виступило б ефективним методом стримування Росії від вторгнення, заявила під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін: “Я переконана, що якби Україна була членом НАТО, в країні не було б війни”. Прем'єрка Фінляндії також розкритикувала м’яку реакцію світу на загарбання Росією Криму в 2014 році: “Якби ми – а я вважаю, що слід було – діяли тоді інакше, якби були сильнішими, якби наклали жорсткіші санкції, історія розвивалася б інакше. Якби ЄС та союзники показали силу, історія була б іншою”. Санна Марін підкреслила, що вторгнення Росії до України кардинально змінило погляду фінів на вступ до НАТО: “Якщо є один кордон, який Росія не перетне, то це кордон НАТО”.

13:12 Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

▪️ порушення правил польоту;

▪️ технічна несправність;

▪️ диверсія.

За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини.

12:44 Керівники Міністерства внутрішніх справ, які загинуло внаслідок катастрофи гелікоптера у Броварах у середу вранці, летіли на прифронтову лінію, де тривають бойові дії. Про це повідомив на брифінґу заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. "Мета – у справах, в одну з точок, можна так сказати, гарячих, які є у нас в країні. Туди прямував міністр внутрішніх справ", – сказав Тимошенко. Більше подробиць повідомлять пізніше.

12:09 Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав неприйнятними територіальні вимоги Росії щодо переговорів із Україною. З його слів, ці захцянки є шкідливими для налагодження мирного переговорного процесу. "Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії є неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", – заявив Блінкен. Він додав, що США із союзниками забезпечують Україну всією належною підтримкою, щоб вона досягла успіху в протистоянні російській агресії, і це найкоротший шлях до завершення війни. "Найшвидший шлях досягти стійкого завершення цієї війни, дійти до дипломатії, до переговорів – це посилити Україну на полі бою. Це саме те, що ми робимо", – сказав державний секретар США.

12:00 В Чорному морі на бойовому чергуванні далі знаходиться 16 російських кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 44 ракет, повідомили в ВМС ЗС України.

11:30 Генрі Кіссінджер, що консеквентно виступав проти участі України в НАТО, заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що таке членство було би після війни доречним: «До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу». Водночас Кіссінджер заявив, що необхідно уникнути прямої військової ескалації між РФ і Заходом, а також ліквідації РФ як самостійної держави: "Знищення Росії як держави, яка може реалізовувати власну політику, відкриє величезну територію, що охоплює одинадцять часових поясів, для внутрішніх конфліктів та зовнішнього втручання в той момент, коли там зберігається понад 15 тисяч одиниць ядерної зброї". Необхідно, на його думку, щоб РФ мала можливість приєднатися до міжнародної системи після досягнення миру в Україні. Кіссінджер вірить у діалог з Росією, поки триває війна – за умови, що санкції та інший тиск зберігатимуться, допоки не буде досягнуто остаточного врегулювання.

У травні Генрі Кіссінджер заявляв, що Україна має поступитися Росії частиною території, а США і Захід не повинні розраховувати на російську поразку у війні.

11:21Нинішнє споживання електроенергії внаслідок потепління прогнозується дещо меншим, ніж учора, але в результаті останньої атаки були суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій, тому зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання, до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу, повідомили в Укренерго\

11:11 Сполучені Штати відправили або пообіцяли відправити Україні дещо більше мільйона 155-міліметрових снарядів, пише The New York Times. ЗСУ використовують близько 90 тисяч артилерійських снарядів щомісяця, що приблизно вдвічі більше, ніж виробляють США і європейські країни разом, тому значна частина поставок іде з запасів, зокрема зі складів у Південній Кореї та – біля 150 тис. – в Ізраїлі.

10:51 Телеґрам-канал "Дніпро оперативний" опублікував відео влучання російської ракети по житловому будинку у Дніпрі. Запис знято на камеру автомобільного відеореєстратора. На кадрах видно, як ракета вертикально вдаряє у забудову.

10:26 Під час авіакатастрофи у Броварах загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

10:11 Вранці у Броварах Київської області поряд із дитячим садком, в якому перебували діти та співробітники, та житловим будинком упав гелікоптер, є постраждалі, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба. У результаті падіння загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ, загалом 16 жертв, серед яких 2 дітей, 22 потерпілих перебувають у лікарні, в тому числі 10 дітей.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

До кінця 16 січня 2023 року українські війська, можливо, вийшли з міста Соледар на Донбасі, залишивши контроль над ним російським військовим і маріонетковим силам "групи Ваґнера". Українські сили, ймовірно, встановили нові оборонні лінії на заході. Російський наступ на Соледар переважно здійснювався силами "групи Ваґнера" і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб у кінцевому підсумку оточити більший населений пункт Бахмут. Один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута тепер перебуває під тиском, що зростає. Знимки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно продовжують оборону від російських сил на підступах до міста.

09:54 Росіяни в суботу, 14 січня, стріляли по Києву зенітними ракетами С-400 з Брянської області, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 117 770 (+820) осіб, танків – 3130 (+9) од., бойових броньованих машин – 6225 (+10) од., артилерійських систем – 2108 (+4) од., РСЗВ – 442 (+1) од., засобів ППО – 220 (+0) од., літаків – 287 (+1) од., гелікоптерів – 276 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4) од., крилатих ракет – 749 (+0) од. кораблів /катерів – 17 (+0) од., автомобільної техніки – 4889 (+12) од., спеціальної техніки – 190 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

91,6% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

35,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

81,5% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

68,4% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

39,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,0% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

31,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

15,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:11 Американці зобов’язалися підготувати українських офіцерів для використання зенітного ракетного комплексу Patriot за 10 тижнів, розповів міністр оборони Олексій Резніков. Регулярна підготовка персоналу триває 10 місяців.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

6 ракетних, 3 з яких по цивільних об’єктах міст Куп’янськ та Краматорськ, а також 14 авіаційних ударів завдав противник протягом минулої доби. Також здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Так, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка білорусь і надалі підтримує російську збройну агресію, на її аеродромах та у повітряному просторі тривають спільні навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання збройних сил росії та білорусі. У той же час Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення провокаційних дій чи диверсій з боку противника, посилюється протиповітряна оборона. Протягом минулої доби противник продовжував здійснювати артилерійські та мінометні обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Рівне, Атинське, Іскрисківщина та Новодмитрівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Білий Колодязь, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Бологівка, Кам’янка і Дворічна на Харківщині. На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Кислівки, Берестового, Котлярівки, Вишневого, Іванівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Андріївки на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних наземних вогневих засобів райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по Вугледару, Микільських Дачах та Пречистівці Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Темирівка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти продовжують терор мирного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон, постраждали цивільні люди. Через незначну кількість колаборантів, загарбники змушені завозити чиновників з російської федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях. До того ж, спостерігається нестача працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами. Тож росіяни намагаються завезти робітників із тієї ж росії та тимчасово окупованого Криму. Наша авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, у районі Соледару, зенітники знищили ворожий літак Су-25 окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також 5 районів зосередження загарбників, склад боєприпасів, станцію РЕБ та радіолокаційну станцію.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив 17 січня, що він буде виконувати директиву президента Росії Путіна про проведення масштабної військової реформи в період 2023–2026 років з метою розширення звичайних збройних сил Росії, ймовірно, в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також створення умов для швидкого створення значно сильнішої російської армії.

• Путін може оголосити другу хвилю мобілізації найближчими днями – можливо, вже 18 січня.

• Міністерство оборони Росії намагається підвищити рівень професіоналізму в російських збройних силах і, ймовірно, перевірити і підвищити ефективність своїх командних ланцюжків аж до рівня невеликих підрозділів.

• Декілька відомих голосів у провоєнному інформаційному просторі вхопилися за ці директиви, щоб підтримати подальшу критику російського міноборони, припускаючи, що міноборони, ймовірно, зіткнеться з жорстким опором.

• Президент Сербії Александр Вучич закликав "групу Ваґнера" припинити вербування в Сербії.

• Російські війська продовжували проводити обмежені контратаки поблизу Кремінної, а українські офіційні особи продовжували припускати, що російські війська, можливо, готуються до вирішального удару в Луганській області.

• Російські війська продовжували наступальні дії по всій лінії фронту в Донецькій області.

• Російський інформаційний простір намагається представити тактичні успіхи росіян навколо Соледара як оперативно значущі.

• Російські війська у Херсонській області продовжують намагатися підтримувати своє матеріально-технічне забезпечення на східному (лівому) березі Херсонської області через обстріли з боку України.

• Російський окупаційний чиновник заявив, що 18 січня Путін зробить "важливу заяву" щодо війни в Україні.

• Фінансист "групи Вагнера" Євгєній Прігожин, можливо, намагається створити в Росії юридичну особу "Вагнер Груп".

00:11 Україна має гарантії щодо отримання від різних країн трьох батарей зенітно-ракетних систем "Patriot", підсумував Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.