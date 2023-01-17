"Укрзалізниця" запускає поїзди зі Львова до Рахова, а звідти у Румунію.

 

"Укрзалізниця" призначає поїзд №810/809 Львів – Рахів – Львів. Він вирушатиме зі Львова о 7:00 і прибуватиме до Рахова о 13:20. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:50. Як повідомила Укрзалізниця графік прибуття та відправлення рейсів підлаштований під курсування поїздів румунської залізниці.

 

"Пасажири, які прямують до Румунії або повертаються в Україну, можуть скористатись такими рейсами, щоб дістатись Рахова або відправитись із Рахова далі по Україні", – зазначено у повідомленні.

 

Із середи, 18 січня, "Укрзалізниця" запускає поїзд із Закарпаття до Румунії. "Мармароський експрес" курсуватиме з Рахова до Валя-Вішеулуй двічі на день – зранку та після обіду. Раніше на залізниці відкрили міжнародний пункт контролю "Рахів" для пропуску пасажирів поїздів із Закарпаття в Румунію та у зворотному напрямку.

 

Відправлятиметься «Мармароський експрес» із Рахова 06:10, прибуватиме до Валя-Вішеулуй о 07:45. Другий рейс поїзда вирушатиме із Рахова о 14:10 та прибуватиме до Валя-Вішеулуй о 15:45. Час у дорозі – трохи більше півтори години.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься із Валя-Вішеулуй об 11:45 та прибуватиме у Рахів о 12:20. Вечірній рейс – о 18:15 із прибуттям в Рахів о 18:50. Час у дорозі – 35 хвилин. Вартість квитків становить від 182 грн (сидячий вагон другого класу) до 301 грн (сидячий вагон першого класу).

 

Нагадаємо, що нові ділянки залізничного сполучення на кордоні з Румунією "Укрзалізниця" відкрила у серпні 2022 року. Дві нові ділянки – «Рахів – Берлебаш – держкордон» та «Тересва – держкордон» – були збудовані за два місяці. Довжина – 19,3 і 1,1 км відповідно. Пізніше Румунія відремонтувала частину маршруту зі свого боку. На цій ділянці курсує приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия – Рахів – Коломия. Його маршрут продовжили до станції Ділове на кордоні з Румунією.
 

 

 


 


 


 

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