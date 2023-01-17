Для Львівщини зменшили ліміт споживання електроенергії на 12,1 мегавата.

У вівторок, 17 січня, у Львові й області діють графіки відключень світла, однак варто бути готовими до аварійних вимкнень через суботню ракетну атаку окупантів.

"У вівторок (17 січня) у Львові та області діє графік погодинних відключень, у тому числі ймовірна відсутність електроенергії у час "можливих відключень" (білі клітинки графіка), адже НЕК "Укренерго" встановило ліміт споживання для Львівщини на рівні 518,4 мегавата, що на 12,1 мегавата менше, ніж у понеділок", –зазначили у Львівобленерго.

Водночас у разі перевищення ліміту енергетики змушені будуть застосовувати графік погодинних відключень і аварійні відключення.

Наразі виключення світла відбуватимуться за наступним графіком:

з 1:00 до 5:00;

з 5:00 до 9:00;

з 9:00 до 13:00;

з 13:00 до 17:00;

з 17:00 до 21:00;

з 21:00 до 1:00.

Ознайомитися з графіком для кожної з груп споживачів за днями тижня можна на сайті ПрАТ "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла". Також тут можна дізнатись, до якої групи відключень належить ваш будинок.