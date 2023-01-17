328-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:13 Організатори тенісного турніру Australian Open у Мельбурні заборонили використовувати на трибунах російські прапори після скарги українського посла на провокацію, влаштовану росіянами під час матчу українки Катерини Байндль проти Камілли Рахімової, повідомляє Reuters. Під час гри москалі повісили позаду триколор РФ і, як пишуть, мали футболку з зображенням Путіна. "Наша початкова політика полягала в тому, що вболівальники могли приносити прапори, але не могли використовувати їх, щоб викликати безлади. Вчора у нас трапився інцидент, коли біля корту було розміщено прапор... Заборона починає діяти негайно", – пояснили організатори.

13:41 Міністром оборони Німеччини після відставки Крістін Ламбрехт призначено 62-річного міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії Бориса Пісторіуса, повідомляє прессекретар канцлера Олафа Шольца: Пісторіус «саме та людина зі своєю компетентністю, наполегливістю та великим серцем, щоб очолити Бундесвер через цей поворотний момент». Пісторіус запам'ятався тим, що одразу після початку війни в Україні заборонив публічно демонструвати букву «Z», яка стала символом російської агресії у Нижній Саксонії: «Для мене незрозуміло, як цей символ Z міг бути використаний у нашій країні для виправдання цього злочину». У бундесвері перед Пісторіусом стоять великі завдання у світлі війни Росії проти України. Він прийшов на зміну Крістін Ламбрехт, 57-річній юристці, яку критикували за брак досвіду на міністерській посаді. Перед відставкою Ламбрехта йшли активні обговорення питання передачі Україні сучасних німецьких танків Leopard. Колишня міністерка виступала проти того, щоб Берлін почав постачати танки, поки це не зроблять інші союзники.

13:16 Пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі в будинку, атакованому росіянами, завершено. Загинуло 44 людини (зокрема 5 дітей), травмовано 79 осіб (зокрема 16 дітей). Загалом під час операції вдалося врятувати 39 осіб, зокрема 6 дітей.

12:57 Проросійський пропаґандист Руслан Коцаба, підозрюваний в Україні у державній зраді, втік до Сполучених Штатів Америки. Ця придибенція виявилася під час судового процесу у Коломийському міськрайонному суді 16 січня, коли ані підсудний, ані сторона обвинувачення не з'явилися на засідання. "Це відбувається у режимі відеоконференцзв'язку з будівлі посольства України в США. Не з'явилися сьогодні ні Руслан Коцаба, ні його захисник, ані представник прокуратури", – сказав голова суду Віктор Васильковський у коментарі "Суспільному". Сам Коцаба записав відео, в котрому повідомив, що він у США.

12:25 Духовенство Мукачівської єпархії УПЦ Московського патріархату співало у храмі переспів пісні "Батько наш Бандера...", замінивши декілька рядків на честь свого предстоятеля: "Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем воювати". Відео зі співами оприлюднила Вінницька єпархія УПЦ МП на своїй сторінці у YouTube. Як пише видання mukachevo.net, кліп знімали у монастирі у селі Приборжавське, на Хустщині.

12:01 Кількість загиблих унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 44 людей, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

11:20 Олексій Арестович написав заяву про складення повноважень позаштатного радника керівника Офісу президента.

11:09 Міський голова Первомайського Харківської області Микола Бакшеєв виступив за перейменування міста. "Назва міста Первомайський є назвою більшовицькою, відображає ідеологію і діяльність комуністичної партії. Топонім є калькою російської мови і має бути зміненим і відповідати стандартам української державної мови. Тому перейменування вкрай необхідне та важливе... Залишати російську назву, яку дали більшовики в результаті перемоги радянської влади над українським державотворчим процесом у російсько-українській борні, не є можливим", – обґрунтував Бакшеєв. Місто Первомайський отримало назву у 1952 році; до того селище називалося Лихачеве.

11:05 Станом на 10:30 в енергосистемі внаслідок масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі зберігався значний дефіцит потужності, особливо у ранковий і вечірній піки споживання, а через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється, повідомили в Укренерго. До всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу.

11:00 Щонайменше 600 громадян України стали жертвами насильницьких зникнень у Херсонській області, переважно їх вивозили до окупованого Росією Криму, заявив голова правління правозахисної організації «Крим SOS» Олексій Тільненко.

10:48 У Дніпрі вранці з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої дитини, кількість жертв ракетного удару сягнула 41 (з них 4 дитини), всього травмовано 79 осіб (із них 16 дітей) і врятовано 39 осіб, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

10:24 Росія вивела у Чорне море ракетоносії з майже рекордною кількістю крилатих ракет "Калібр", попередила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону: "Протягом дня підводний човен відвідав пункт базування, і це цілком може свідчити про переспорядження. Це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні, до 44 ракет. Ракетна небезпека залишається актуальною".

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

14 січня 2023 року Росія відновила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі, перші за приблизно 15 днів, запустивши десятки ракет. Як і під час попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія в першу чергу була націлена на українську електромережу. Велика протикорабельна ракета Х-22 (AS-4 KITCHEN), випущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3, очевидно, вразила житловий будинок у місті Дніпро, що призвело до загибелі щонайменше 40 людей. Росія неправдиво заявила, що відповідальність несе українська ракета ППО. Х-22, як відомо, неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її радарна система наведення погано розрізняє цілі в міських районах. Подібна зброя відповідальна за інші інциденти з масовими жертвами серед цивільного населення, включаючи обстріл торгового центру в Кременчуці 27 червня 2022 року. Оскільки такі ракети, як Х-22, непридатні для завдання високоточного удару, воєнні дані свідчать про те, що дисфункція потенціалу Росії завдавати удари на великій відстані є більш глибокою. Ймовірно, їй важко динамічно ідентифікувати цілі та отримати доступ до швидкої та точної оцінки бойових збитків.

09:51 НАЕК "Енергоатом" розраховує запустити один із дев'яти доступних Україні енергоблоків АЕС, що наразі в ремонті, на початку лютого, повідомив президент компанії Петро Котін.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 116 950 (+870) осіб, танків – 3121 (+3) од., бойових броньованих машин – 6215 (+11) од., артилерійських систем – 2104 (+5) од., РСЗВ – 441 (+3) од., засобів ППО – 220 (+0) од., літаків – 286 (+0) од., гелікоптерів – 276 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0) од., крилатих ракет – 749 (+0) од. кораблів /катерів – 17 (+0) од., автомобільної техніки – 4877 (+7) од., спеціальної техніки – 190 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

91,3% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

35,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

81,3% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

68,3% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

39,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські загарбники продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних і 7 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області. На Куп’янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Запорізькому та Херсонському продовжує оборонятися. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них – Красне, Нескучне, Веселе, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Дворічна і Кам’янка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема це Кислівка, Котлярівка, Вишневе Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка, Макіївка, Кремінна, Діброва, Терни і Ямполівка Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе на Донеччині, а загалом понад 15 населених пунктів. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Саблуківка, Качкарівка, Ольгівка, Тягинка, Інгулець та Херсон. На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує спростовувати заяви фінансиста "групи Вагнера" Євгенія Прігожина про те, що тільки сили "Ваґнера" захопили Соледар Донецької області.

• Речник Кремля Дмітрій Пєсков, виглядає, опосередковано звинуватив Прігожина у навмисному винесенні конфлікту між міноборони РФ та компанією "Ваґнера" в російський інформаційний простір.

• Прігожин продовжив свої зусилля, спрямовані на підрив довіри до МО РФ та пов'язаних із Путіним суб'єктів.

• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що російсько-українська війна перебуває у "вирішальній фазі" – це не означає, що війна перебуває у фінальній фазі або що російські війська планують задіяти всі ресурси у майбутніх діях.

• Відомий мілблогер відродив дискусії, які велися до лютого 2022 року, про наміри Кремля повернути близького соратника Путіна Віктора Медведчука до влади в Україні.

• Призначення начальника генерального штабу РФ генерала армії Валєрія Герасімова командувачем театру воєнних дій російських військ в Україні не викликало значної хвилі критики в російському націоналістичному мілблогерському дискурсі.

• Російські війська продовжували локальні наступальні дії з метою відновлення втрачених позицій навколо Сватового та на Куп'янському напрямку, в той час як українські війська продовжували наступальні операції навколо Кремінної.

• Російські війська захопили нові території на північ від Бахмута і, можливо, посилюють атаки на південь від Бахмута в районі Кліщіївки.

• Російські війська продовжили наземні обстріли в районі Авдіївки та Донецька.

• Російські війська продовжували зусилля з накопичення живої сили у східній (лівобережній) частині Херсонської області та розробки нових логістичних маршрутів між Росією та півднем України.

• Низька дисципліна серед російських військ продовжує становити пряму загрозу для російських солдатів та обмежувати ефективність сил.